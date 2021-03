A Preserverance marsjáróban használt kábelkötegelők

Az ABB Ty-Rap™ kábelkötegelőket szállít a NASA Mars 2020 küldetés Preserverance marsjárójához.

Címkék: ABB kábelköteg kábeltechnológia Mars űripar űrkutatás űrprogram

2021. február 18-ai Marsra történő leszállását követően a NASA Preserverance marsjárója, amelynek zavartalan működését a világ legfejlettebb technológiája biztosítja, megkezdi új bolygóhazája felfedezését, miközben a Földön is széles körben használt ABB Ty-Rap™ kábelkötegelőivel van felszerelve.

Az ABB épületekben, metrókban, mélytengeri alkalmazásokban és a világűrben egyaránt jól használható Ty-Rap kábelkötegelőit úgy tervezték, hogy azok kibírják az űrrepülés során fellépő megpróbáltatásokat, és a legszélsőségesebb körülmények között is ellenálljanak a korróziónak és a sugárzásnak. A NASA ugyanazokat a Ty-Rap kábelkötözőket építette be a marsjáróba, mint amiket az ipari alkalmazásokban világszerte széles körben használnak. A Ty-Rap kábelkötözőkkel rögzítik a marsjáró belső és külső kábelcsöveit, az alkatrészeket, de a kutatási- és a laboreszközöket is.

A NASA Preserverance marsjárója az ABB Ty-RapTM kábelkötegelőivel van felszerelve

„Miként otthon is célszerű a beltéri vezetékektől a kültéri világításig szabványos kábelkötözőket használni, akként a kiváló teljesítményjellemzőkkel bíró Ty-Rap megfelelőnek bizonyult arra is, hogy ezzel csatlakoztassák és rögzítsék a marsjáró vezetékeit és berendezéseit,” – nyilatkozta Matthias Heilmann, az ABB Installációs Készülékek divíziójának vezetője. „Már közel 50 éve, hogy a Ty-Rap kábelkötözők kiválóan teljesítenek a legnagyobb igénybevételt jelentő földi alkalmazásokban, és a korábbi űrexpedíciók során is hatékonyan védték a részegységeket a különböző elemek és a szélsőséges hőmérsékleti változások káros hatásaival szemben.”

A napjainkban ABB Installációs Készülékek divízióként ismert üzleti terület 1973 óta kínál termékeket az űrprogramhoz. Ty-Rap kábelkötegelőket alkalmaztak a NASA még működő Curiosity marsjáróján, illetve ezeket a kábelkötözőket használták a Spirit marsjárón és ikertestvérén, az Opportunityn. Az eredetileg 1958-ben szabadalmaztatott Ty-Rap kábelkötözők a Grip of Steel™ rögzítőmegoldásról váltak jól ismertté mind az ipari, mind a lakossági célú felhasználásokban. Azóta közel 30 milliárd Ty-Rap kábelkötözőt gyártottak, amelyek egymás után fektetve olyan hosszúak lennének, hogy több mint egy tucatszor érnének el a Holdig és vissza.

A Mars 2020 Preserverance Rover misszió része a NASA Mars kutatási programjának, azaz annak a hosszú távú törekvésnek, hogy robotok segítségével tárják fel a vörös bolygó titkait. A misszió a Mars-kutatás kiemelt tudományos célkitűzéseire fókuszál, így többek az esetleges marsi élet nyomainak vizsgálatára.

Az ABB régóta fennálló kapcsolatot ápol a NASA-val. A két fél kapcsolata több mint 30 éve kezdődött, amikor az ABB optikai érzékelőkkel támogatta az űrsiklóval folytatott akkori kísérleteket. Az ABB 2020 novemberében jelentette be, hogy szerződést kötött a NASA Sugárhajtású Laboratóriumával (Jet Propulsion Laboratory/JPL), amelynek keretében, 2025-ben a JPL az ABB és partnerének, a NÜVÜ Cameras-nak a kulcsfontosságú technológiáját fogja beépíteni abba az űrteleszkópba, amellyel a Naprendszeren kívüli bolygók (exobolygók) képét kívánják rögzíteni. Az ABB kiemelt beszállítója a JPSS (Közös Poláris Műholdrendszer) programnak is, amelynek keretében az Egyesült Államok Nemzeti Óceán- és Légkörkutató Intézete (National Oceanic and Atmospheric Administration / NOAA) és a NASA, mint a beszerzésért felelős fél, meteorológia műholdak fejlesztésével foglalkozik. Ezek a meteorológiai műholdak kritikus elemeit képezik annak a hardverrendszernek, amely biztos műszaki hátteret nyújt az USA jelenlegi és stratégia jelentőségű űrprogramjaihoz.

