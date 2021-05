A pozició rögzítése norelem reteszelő csapokkal

Címkék: célgépek gépgyártás norelem normália normáliák reteszelőhenger szabványosítás szerszám szerszámtechnika

A norelem reteszelő csapjai könnyű kezelhetőségüknek és biztonságos reteszelésüknek köszönhetően biztosítják a mérnökök számára, hogy a mozgatható gépelemeket stabilan rögzítsék az adott pozícióban. A termékválaszték a távolról működtethető rozsdamentes acél csapokat, az elfordulás elleni biztosítással és ferde csapvéggel ellátott reteszelő csapokat is tartalmazza.

Egy tipikus reteszelő csap egy rugós stiftre rögzített gombot vagy gyűrűt tartalmaz. A gomb meghúzásakor a stift visszahúzódik, lehetővé téve a csapnak a kívánt pozícióba történő szabad becsúszását. Elengedéskor a mechanizmust a rugó rögzíti.

«A reteszelő csapok működtetésükhöz nem igényelnek eszközöket, így felgyorsítják a munkát, javíthatják a hatékonyságot és a biztonságot, miközben a mozgó alkatrészeket a kívánt pozícióban rögzítik - mondta el Marcus Schneck, norelem ügyvezető igazgatója. - Ezek a sokoldalú termékek nagy megtartó erővel bírnak és olyan alkalmazásokban használhatóak, ahol előre meghatározott, rögzített pozícióra van szükség, például ipari berendezésekben, tájolóeszközökben, speciális járművekben, mozgatható bútorokban.»

A távolról működtethető rozsdamentes acél reteszelő csapok olyan esetekben előnyösek, mikor a működtetést nem hozzáférhető terek gátolják, illetve ha a távolról történő működtetésre ergonómiai vagy biztonsági okokból van szükség.

A reteszelő csap távolról történő működtetése bowdennel történik, amely mechanikus mozgást, nyomó- vagy húzóerőket közvetít egy huzal és egy hüvelytok kombinációjával. Az 1000 mm-től 5000 mm-ig különféle hosszúságokban kapható bowden telepítéskor szükség szerint lerövidíthető. A működtető elem kiegészítőjeként a termékkel együtt szállított csavaros bowdenvéggel egyedi működtető elemet integrálhatunk a rendszerbe.

A norelem elfordulás elleni biztosítással és ferde csapvéggel ellátott reteszelő csapjai biztosítják, hogy a csap helyzete a hüvelytesthez képest ne változzon meg. A menetes testből, rögzítő stiftből és gomba alakú fogantyúból álló csap csúcsszögét a kezelő a csavar lazítását követően 60 -os lépésekben tudja elforgatni a csapon lévő jelölés szerint.

A felhasználási követelményektől függően norelem elfordulás ellen biztosított rögzítő csapjai acélból vagy rozsdamentes acélból, valamint ellenanyával (A alak) és anélkül (B alak) is elérhetők.

A mérnökök a gépelemeket norelem tökéletes katalógusában, a THE BIG GREEN BOOK-ban is megtalálhatják. Az adatlapok és a CAD modellek online elérhetők, és norelem webáruházán keresztül közvetlenül is megrendelhetők.

www.norelem.hu