A norelem önbeálló támaszai és lábai segítenek a rögzítésben

Címkék: célgépek gépgyártás norelem normália normáliák szabványosítás szerszám szerszámtechnika

A szabványos gépelemekre specializálódott norelem önbeálló támaszok és lábak széles választékával biztosítja, hogy minden rendelkezésre álljon a szerszámkészítők és a mérnökök számára a gépelemek biztonságos alátámasztásához és rögzítéséhez, valamint hatékony működéséhez.

A norelem önbeálló támaszait széles körben használják a jig- és szerszámgyártásban, rögzítő készükékekhez valamint ütközőkhöz, támaszokhoz és nyomóelemkehez. A pozícionáló lábak emellett az általános gép- és berendezésgyártásban is használhatók nyomóelemként.

A norelem kiváló minőségű, acélból vagy rozsdamentes acélból készült önbeálló támaszai szerelt golyót tartalmaznak 7,5° és 20° közötti beállási szöggel, így sokféle kontúr és geometria számára alkalmazhatók. A lelapolt vagy bordázott kivitelben, illetve keményfém betéttel (megfogó) is elérhető támaszok minden igénynek képesek megfelelni, így biztos és megnyugtató megoldást kínálnak a mérnökök számára.

Az önbeálló támaszokat nagy, 10-165 kN statikus terhelőerők felvételére tervezték. Érzékeny felületek esetén az elszíneződést nem okozó poliuretán rátét segít megelőzni a sérüléseket. Csúszós vagy sima tárgyak esetén az abrazív gyémánt felület minimális szorítóerő mellett is maximális szorítást biztosít.

A 8,5 és 60 Nm közötti nyomatékkal meghúzható pozícionáló lábak szintén számos kontaktfelülethez elérhetők. Ezek lehetnek a sík, gömbölyű és bordás felületek, valamint lehetnek POM betéttel ellátott támaszok is.

A rögzítő tűpárnákat, dugókat és csuklókat is tartalmazó pozícionáló termékek szélesebb választékába tartozó önbeálló támaszok és lábak a norelem jól ismert, több mint 60 000 szabványos alkatrészt tartalmazó THE BIG GREEN BOOK-jából is megrendelhetők.

«Az önbeálló támaszok és lábak létfontosságú funkcióval bírnak. A mérnökök arra használják, hogy a munkadarabokat gyorsan és egyszerűen pozícionálják és biztosak legyen abban, hogy ezek a pontos tájolással képesek legyenek megfelelni funkciójuknak - jelentette ki Marcus Schneck, a norelem vezérigazgatója. - Ezt az átfogó méret- és típusválasztékkal rendelkező önbeálló termékcsaládot arra terveztük, hogy szinte minden igényt gyorsan és megbízhatóan teljesítsen.»

