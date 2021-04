A norelem biztonságot garantál szorítótüske választékával

Címkék: norelem normália normáliák szabványosítás szerszám szerszámtechnika

A munkadarabok pontos, rögzített helyzetben tartására tervezett átfogó norelem szorítótüske választék esztergálás, marás, polírozás, lefejtő fogmarás, illetve munkadarabok mérése során segítik a folyamatot.

A tüskéket szorítóanyával vagy szorítócsavarral kell megszorítani, mivel a szorítógyűrű átmérője mindig a szorító átmérőjével koncentrikus, minden alkalmazásban a magas szintű pontosságot biztosítva.

«A szorítótüskék kínálatával a munkadarabok pontos pozícióban rögzíthetők annak érdekében, hogy biztonságosan és gyorsan végezzük el pl. az esztergált alkatrészek finiselését - jelentette ki Marcus Schneck, a norelem ügyvezető igazgatója. - A munkadarabok pozíciójának garantálása elengedhetetlen a munkahelyi sérülések elkerülése érdekében - miközben a megmunkálás során a munkadarab tájolása a pontosságot is növeli.»

A norelem oldalsó szorítókkal ellátott tüskéi különösen alkalmasak a zsákfuratokat tartalmazó, esztergált és mart munkadarabok másodlagos-, vagy újramegmunkálására. A hegeszthetőség és megmunkálhatóság érdekében a tüskék lágyacélból készülnek, ami kellő rugalmasságot biztosít a mérnökök számára az elemek átalakításakor.

A termékválaszték tartalmaz oldalsó rögzítésű tüskéket úgy átmenő furatokhoz, mind zsákfuratokhoz, 11 különböző méretben, 4,1 és 175 milliméter között. Mérettől és modelltől függően a norelem tüskék akár 44,5 kilonewton szorítóerőt is képesek elérni. Mivel furat szinte minden munkadarabban van, a szorítóeszköz több iparágban és alkalmazásban használható könnyen és univerzálisan.

A gépelemek norelem átfogó THE BIG GREEN BOOK termékkatalógusában is megtalálhatók. Az adatlapok és a CAD modellek online elérhetőek, és norelem webáruházán keresztül közvetlenül is megrendelhetők.

www.norelem.hu