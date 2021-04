A modern robotok energiahatékonyak

Az ipari robotika alkalmazása szárnyal: a telepített ipari robotok éves összesített száma tíz éven belül (2010-2019) több mint a háromszorosára nőtt, és jelenleg 381 ezer egység működik a világ gyáraiban. Az automatizálás azonban nem az egyetlen trend, amelyik nagy népszerűségnek örvend a gyártóvállalatok és egyéb ipari szektorok körében.

A robotikának kevesebb energiát kell fogyasztania a jövőben ahhoz, hogy fenn tudja tartani növekedését. Az energiafelhasználást érintő irányzatok a robotikai piac elkövetkező éveit is alakítani fogják. Ezek közül mutatjuk most be a három legfontosabbat:

1, Dinamikus energiaellátási módok : a kereskedelmi robotok ritkán dolgoznak végig ugyanazon a teljesítményszinten egy tágabb idősávban, így az energiafelhasználásuk is változtatható kell, hogy legyen. Jelenleg a robotok jellemzően két energiatakarékos móddal rendelkeznek: készenléti és hibernált állapottal. A gyártók számára viszont hasznosak lehetnek azok a robotok, amelyek többféle energiamegtakarító móddal, vagy kevesebb energiát fogyasztó készenléti állapottal rendelkeznek. Például egy laboratóriumi együttműködő alkalmazás nem ugyanannak az igénybevételnek van kitéve a munkanap különböző periódusai során. Amennyiben lehetőség nyílik váltani a különböző energiatakarékos módok között a nap folyamán, jelentősen csökkenthető az energiafelhasználás.

2, Okos energia-monitoring: a robotikai rendszerek IoT érzékelőiknek köszönhetően valós idejű adatokkal látják el a munkáltatókat az energiafogyasztásukról. A különböző érzékelők egymással való működése kulcsfontosságú ezen a területen. Amikor egy üzemben IoT eszközök összeköttetésre kerülnek, lehetőség nyílik egyes rendszerek számára, hogy több energiát vegyenek fel a termelés növelésének érdekében, amennyiben egy másik részlegen alacsonyabb a pillanatnyi fogyasztás. Így az energiahatékonyság és a termelékenység egyaránt optimalizálható. Az anyagmozgatás például egy olyan együttműködő alkalmazás, amelyik nagy előnyt tud kovácsolni ebből a funkcióból, mivel a folyamat különböző szakaszain különféle robotikai alkalmazások dolgoznak.

3, Újszerű mechanikai folyamatok : a robotok mozgásában és más tárgyakkal való érintkezésében létrejött fejlődés következtében a gyártók ugyanazt a termelékenységet alacsonyabb energiafelhasználással kapják meg. 2017-ben a Nike olyan robotokat telepített, amelyek statikus elektromosság segítségével fognak meg tárgyakat. Ez a fejlesztés amellett, hogy növelte a pontosságot, csökkentette a gép mozgó alkatrészeinek számát, amelynek így kevesebb energiára lett szüksége. Egy ilyen megoldás leginkább azon vállalatok számára előnyösek, amelyek low mix/high volume gyártással dolgoznak, és csak korlátozott számú end-of-arm tooling-ra (EOAT-ra) van szükségük. Az ezen a területen végbemenő fejlesztések minden valószínűség szerint a hagyományos mechanikai folyamatoktól való teljes eltérést fognak eredményezni.

A robotika csökkenti a selejtes és rossz minőségű áru mértékét

Az ipari robotok megnövekedett következetességet és jobb minőséget kínálnak a gyártóvállalatok számára, amikor ismétlődő feladatokra kerül a sor. Viselkedésük kiszámítható, mozdulataik pedig pontosak. Megfelelő programozás mellett a hibaszázalék csökkentése egy olyan eredmény, aminek teljesítéséhez a robotok kiválóan alkalmasak. Ez azt jelenti, hogy magas minőségű termékeket képesek gyártani az emberi munkaerőhöz képest kevesebb eltéréssel és nagyobb konzisztenciával. A robotok csökkentik a hibák számát, így kevesebb selejt kerül gyártásra. Úgy is mondhatnánk, hogy a robotok egyszerre dolgoznak alkalmazottként és minőség-ellenőrző rendszerként. Mivel munkájuk nem jár váratlan és esetleges tényezőkkel, valamint az emberi hiba kikerül az egyenletből, a robotok tökéletesen kiszámítható termékminőséget képesek nyújtani újra és újra.

Noha sokan kizárólag a robotoknak tulajdonítanák a felsorolt optimalizálással kapcsolatos előnyöket, anélkül, hogy megemlítenék az End-Of-Arm Toolingot, azaz a robotra szerelt végszerszámokat, valójában az – OnRobot által is forgalmazott – EOAT sokkal nagyobb szerepet játszik az automatizálási folyamatban, mint amekkora elismerést kap. Például az együttműködő robotokban rejlő teljes potenciált sokkal egyszerűbben ki lehet aknázni erő/nyomaték érzékelőkkel. Ezek az érzékelők a szükséges erő és nyomaték pontos beállítását teszik lehetővé, így maximális mértékben szabályozhatjuk a robot mozdulatait, amivel akár még a legkomplexebb folyamatok automatizálására is lehetőség nyílik.

A robotok a megújuló energiát hasznosító berendezések gyártásában is segítenek

A robotokat és az automatizálást számos iparágban alkalmazzák, beleértve az autóipart, a mezőgazdaságot, a gyártóipart, és az élelmiszeripart, de a megújuló energia szektora sem maradhat ki a sorból. A megújuló energiával foglalkozó vállalatok munkafolyamatai egyre komplexebb műszaki kihívásokat állítanak fel, ami szükségessé teszi a robotok alkalmazását az időmegtakarítás, az emelkedett termelékenység és az optimalizált teljesítmény érdekében.

Egyes megújuló energiát alkalmazó termékek kialakításának komplexitása olyan gépi szintű pontosságot követel meg, amire emberek egyszerűen nem képesek. A napenergia, szélenergia és a hidroelektromos energia a megújuló energia három legfőbb területe, ahol robotok már sikeresen telepítésre kerültek.

Napenergia: a napenergiát hasznosító megoldások szektora robotok és automatizálás segítségével hoz meg intelligens és azonnali gyártási döntéseket, amivel csökken a munkaerő költsége, és nő a termelékenység. Az ilyen rendszerek létrehozása folyamán a robotikai automatizálás többek közt a szilícium öntvények, szilícium modulok, napelemek és szilícium ostyák gyártása során kerül alkalmazásra.

a robotika és az automatizálás nagy hatással van a szélturbina-gyártás legfontosabb szakaszaira. A robotikának köszönhetően a turbinalapátok festéséhez, csiszolásához és polírozásához szükséges idő drasztikusan, napokról órákra csökkent. A robotok és az automatizálás alkalmazása a szélerőművek szektorában elengedhetetlen, amennyiben a gyártásnak állandó minőségét kell nyújtania. Hidroelektromos energia: a szélturbinákhoz hasonlóan, a hidroelektromos turbinák alkatrészeinek gyártásához is használnak robotokat. A hidroelektromos turbinák egyes alkotóelemei túl nagyok ahhoz, hogy manuálisan hegesszék őket. Csakis különböző mozgástengelyekkel rendelkező rugalmas robotok képesek arra, hogy sikeresen hegesszék ezeket az elemeket.

