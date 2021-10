A MiR és a CSi raklapozó vállalat közösen automatizálja az anyagmozgatást az FMCG üzemekben

A raklapozással foglalkozó CSi autonóm mobil robot-megoldást (AMR-t) telepít a MiR új robotja, a piac első IP52 besorolással rendelkező AMR-je, azaz a MiR1350 segítségével, és bemutatja, milyen előnyökkel képes szolgálni a teljesen automatizált raklapozás az FMCG piacok számára.

A Mobile Industrial Robots A/S (MiR) bejelentette, hogy integrációs partnerkapcsolatra lép a holland CSi raklapozó-vállalattal, amely teljes körű raklapozási megoldásokat nyújt a világ legnagyobb gyorsan mozgó fogyasztási cikkekkel (FMCG) és csomagolt fogyasztási cikkekkel (CPG) foglalkozó vállalatainak. Az új együttműködés első ajánlata magában foglalja a CSi magas szintű szállítószalagos, réteges raklapozó megoldásának a MiR új MiR1350 autonóm mobil robottal (AMR-el) való integrálását, amely lehetővé teszi a nehézsúlyú raklapok vagy anyagok teljesen automatizált szállítását az FMCG/CPG üzemekben.

A CSi Taros raklapozóját már korábban több szállítószalaggal integrálták a késztermékek raktárakba történő szállítása, illetve az üres raklapok a gép felé történő mozgatása érdekében. A vállalat most a MiR AMR-jét fogja integrálni, amely a raklapokat egy szállítószalagra viszi tárolás céljából, vagy egy raklapcsomagoló futószalagjára adagolja őket. A teljes megoldás zökkenőmentesen működik az ügyfél automatizálási rendszereivel (ERP/WMS).

„A rugalmatlan infrastruktúráknak – melyeknek gyakran részei az olyan szállítószalagok, amelyeket nehezen lehet áthelyezni, amennyiben az üzem kialakításán változtatni kell – már valóban lejárt az idejük. Éppen ezért egy önállóbb és rugalmasabb módot kerestünk a késztermékek mozgatására” – mondta Jan de Bruijn, a CSi Group vezérigazgatója. „Az autonóm mobil robotok képesek biztosítani azt a hatékonyságot, amivel kiváló lehetőséget tudnak teremteni a teljesen automatizált raklapozási munkafolyamatok megteremtésére. A MiR partnereként elhozzuk a piacra az FMCG vállalatoknak világszerte szánt raklapozás következő generációját.”

A MiR1350, amely önállóan szállít akár 1350 kg-s súlyokat is, biztonságosan és gördülékenyen közlekedik emberek és egyéb szállítóeszközök között dinamikus környezetben. A MiR kisebb teherbírással rendelkező AMR-modelljeihez hasonlóan, amelyek csakugyan kompatibilisek a CSi raklapozó megoldásaival, a MiR1350 is szenzorokkal, 3D kamerákkal, és a legújabb lézeres szkennelő-technológiával biztosít 360 fokos látást a pontos és biztonságos közlekedéshez és működéshez. A MiR1350-et arra tervezték, hogy megfeleljen a legfrissebb iparági szabványoknak, beleértve az ISO 3691-4-et és az ANSI/RIA R15.08-1-2020-at is. Továbbá a MiR600-al együtt a piac első IngressProtection52 besorolással rendelkező AMR-je is, ami azt jelenti, hogy alkatrészei védelemmel rendelkeznek a por és a vízcseppek ellen, így magas teljesítményszintet képes biztosítani és alkalmas megbízható működésre gyártósorok végén, valamint raktárakban.

Az együttműködés új alkalmazási területeket nyit meg az AMR-ek előtt az FMCG és egyéb iparágakban

A CSi, amely sikeresen mutatta be a MiR1350-re épített Taros megoldását az idei Fachpack csomagolástechnikai szakkiállításon Németországban, számos szintű automatizálási alkalmazást helyezett már üzembe ügyfeleinek munkafolyamataiban.

“A CSi már alapból rendelkezik olyan rendszerekkel, amelyek közvetlenül képesek csatlakozni az ügyfelek gyártási folyamataihoz, így az AMR-jeink a munkafolyamatba való integrálása szinte zökkenőmentes, mivel egyik rendszerük már részét képezi a munkafolyamatnak” – mondta Vladimir Vovk, a Mobile Industrial Robots globális FMCG-ügyféligazgatója. „Ahogyan a vállalatok meglátják milyen előnyökkel képesek szolgálni a mobil robotok a vállalkozásuk számára, például rugalmassággal, nagyobb biztonsággal, vagy megnövekedett termelékenységgel, további alkalmazásokat is találnak, amelyek szintúgy előnyükre válhatnak. Az a tapasztalatunk, hogy a lehetőségek tárháza szinte végtelen, és a CSi segítségével támogatni tudjuk az FMCG/CPG vállalatokat, hogy ezekből minél többet meg tudjanak valósítani.”

