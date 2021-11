A mikrofúrók új generációja

A Sandvik Coromant új szerszámokat vezet be a precíziós megmunkáláshoz

Címkék: forgácsolás fúrás fúró precíziós szerszámok sandvik szerszám szerszámtechnika

A Sandvik Coromant, a világ egyik vezető vállalata a megmunkálási megoldások terén, két új, kifejezetten precíziós megmunkálásra tervezett mikrofúrócsaládot mutatott be. A CoroDrill® 462 -XM geometriával és a CoroDrill® 862 -GM geometriával támogatja a kis alkatrészek gyártását igénylő iparágakat, mint például az orvosi és elektronikai ipart, a járműipart és űripart. A különböző munkadarab-anyagokhoz tervezett új fúrók precíz teljesítményt nyújtanak ott, ahol a pontosság kulcsfontosságú.

Az eszközök mérete több iparágban is csökken. Ez leginkább az elektronikában érhető tetten, ahol a modern eszközök kisebb kiszerelésekben nagyobb képességeket kínálnak. Máshol, az orvostechnikai eszközök gyártásában a minimálisan invazív sebészet növekvő trendje – amely olyan technikákat alkalmaz, amelyek minimalizálják a sebész által ejtett bemetszések méretét és mértékét – bonyolultabb sebészeti eszközöket követel meg. Ahogy a technológia mérete csökken, és a kifinomultsági szintje növekszik, a gyártók olyan szerszámokat igényelnek, amelyekkel kisebb és bonyolultabb alkatrészeket lehet előállítani.

A fúrási szakemberek általában a mikrofurat kifejezést használják a három milliméternél (mm) kisebb átmérőjű furatokra. Ez utalhat az elektronikai iparban gyakran előforduló furatokra, ahol a munkadarabok vastagsága csak néhány század milliméter, de a leggyakoribb alkalmazások közé tartozik a repülőgépipar, az öntőformák és szerszámok gyártása, valamint az orvosi berendezések gyártása.

A CoroDrill® 462 és 862 a Sandvik Coromant mikrofúróinak következő generációja. Az új geometriákban kapható fúrók a vágási átmérők és hosszak széles választékát kínálják, és a korábbi választékhoz képest megnövelt termékválasztékkal büszkélkedhetnek.

A fúrókat kifejezetten a mikrofúrás kihívásainak leküzdésére alakították ki. Például a makroszintű alkalmazásokhoz hasonlóan a mikroszerszámokkal végzett mélyfurat-fúrásoknál is kritikus fontosságú a minőségi hűtőfolyadék a forgácsok hatékony eltávolításához. Mind a CoroDrill® 462, mind a 862 külső hűtőközeg használatával könnyedén fúrhat akár kilencszeres átmérőjű (xD) furatmélységig, és az 1,00 mm-es és annál nagyobb átmérőjű fúrásokhoz és 16xD furatmélységekhez egy átmenő hűtőközeg-hozzávezetéses opció is rendelkezésre áll. A hűtőfolyadék hatékony használata nem csak abban segít, hogy a szerszámok mélyebb lyukakat fúrjanak, hanem meghosszabbítja a szerszámok éltartamát is, és csökkenti a forgács elakadásának kockázatát.

A CoroDrill® 462 nagy teljesítménnyel készít furatokat 3,00 mm-ig. A fúró ideális vak- és átmenő furatok fúrásához, és számos ISO anyag megmunkálására alkalmas, beleértve az ISO P, M, K, N, S, O és H anyagokat. A 6xD fúrási mélységgel a CoroDrill® 462 sokoldalú fúrási megoldást kínál a gyártóknak.

A CoroDrill® 862 ideális 1,00 mm és 3,00 mm közötti átmérőjű furatok készítésére minden anyagban, ha belső hűtőközeggel használják. A hagyományos fúrás mellett a CoroDrill® 862 számos más fúrási tevékenységet is támogat, beleértve a keresztfuratokat, a rétegfúrást és a domború és homorú felületek fúrását.

Amellett, hogy a CoroDrill® 462 és a 862 kész szerszámként kaphatók, a szerszámok testre is szabhatóak. A kínálat részeként a Sandvik Coromant lehetővé tette a szerszámok átmérő, hasznos hossz, lépésátmérő-hossz és szárátmérő alapján történő konfigurálását azon gyártók számára, akiknek a mikrofúráshoz testreszabott megközelítésre van szükségük.

A vásárlóknak továbbá lehetőségük van a CoroDrill® 862 polikristályos gyémánt (PCD) vágóéllel történő megvásárlására.

A PCD akár 100-szor kopásállóbb, mint a tömör keményfém. Ezenkívül a PCD szerszámok pontosabbak és szorosabb tűréseket tudnak produkálni, mint a tömör keményfém szerszámok. Ezért azoknak az ügyfeleknek, akik mikroméretű furatokat szeretnének fúrni a közismerten nehezen megmunkálható anyagokban, például titánban, alumíniumban, üvegben és kerámiában, érdemes megfontolniuk a PCD használatát.

„A CoroDrill® 462 és 862 új korszakot jelent a mikrofúrás területén” – mondta James Thorpe, a Sandvik Coromant globális termékmenedzsere. „Jelentős fejlesztéseket hajtottunk végre a legutóbbi mikrofúróink bevezetése óta, azzal a céllal, hogy több lehetőséget kínáljunk ügyfeleinknek.

A mai gyártási környezetben – legyen szó luxusórák vagy űrhajózási alkatrészek gyártásáról – a bonyolultság iránti igény nagyobb, mint valaha. Mivel a termékek egyre kisebbek és összetettebb alkatrészekből állnak, felismertük, hogy nekünk is alkalmazkodnunk kell, és fúróinkat kisebb furatok megmunkálására is alkalmassá kell tennünk. A mikrofúrást igénylő alkalmazások rendkívül változatosak, ezért a standard szerszámok szélesebb választéka mellett több testreszabható opciót kínálunk.”

A CoroDrill® 462 és 862 a Sandvik Coromant meglévő R840 és jelenlegi 862 mikrofúró-választékát váltja fel.

