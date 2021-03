A L’Oréal az OnRobot együttműködő alkalmazásaival automatizálja hajkutató központját

A L’Oréal kozmetikai termékekre szakosodott francia ipari csoport, jelenleg a szépségipar globális piacvezetője.

A vállalat 2012-ben nyitotta meg a világ legnagyobb hajkutató központját Saint-Ouen-ben, Franciaországban. Több mint 500 kutató dolgozik itt három emeleten, akik új samponokat, kezeléseket, hajformázó termékeket és hajszíneket hoznak létre tudományos vívmányok és a hajtípusok vizsgálatának segítségével. A fogyasztók szépségipari igényeit és törekvéseit figyelembe véve fejlesztenek és alkotnak meg új megoldásokat.

„Az IMT (Innovációs Módszerek és Technológiák) osztályunkon a termékek teljesítményéről és összetételéről gyűjtünk adatokat. Ez teszi lehetővé számunkra, hogy növeljük a kínálatunk minőségét és folyamatosan meg tudjunk újulni. A célunk, hogy még jobbá tegyük a gyártási folyamatainkat és tovább fejlesszük terméktesztelési képességeinket.” – magyarázza el Jérémy Baronnier, a L’Oréal termékfejlesztési igazgatója.

Ahhoz, hogy az élmezőnyben maradhasson, a L’Oréalnak új automatizáló, modellező és értékelő technológiákra van szüksége laboratóriumaiban. Fontos tényezőnek számít az időmegtakarítással (termékfejlesztési ciklusok felgyorsítása, értékes idő felszabadítása a technikusok/mérnökök számára), a feladatok ismételhetőségével és az adatgyűjtéssel kapcsolatos kihívások megválaszolása.

Az innovatív kutatóközpontban a L’Oréal új automatizáló, modellezéshez és érzékszervi értékeléshez szükséges technológiákat telepített a kobotok globális éllovasától, az OnRobot-tól beszerzett robotikai alkalmazások és megoldások integrálásával.

Jérémy Baronnier a telepítésről elmondta: „Már körülbelül tíz éve dolgozunk a feladatok robotizálásán, de most először adtunk kobotokat az infrastruktúránkhoz. Egyértelmű volt, hogy az OnRobotot választjuk, főként az RG6 és RG2-FT grippereik miatt. Egy agilis és rugalmas rendszerre volt szükségünk, a kobotok segítségével pedig könnyebben, gyorsabban és hatékonyabban tudunk megfelelni az újonnan felállított követelményeknek.”

Az RG6 gripper optimális rugalmasságot biztosít a hajtípusok vizsgálata során a fogóeszköz méretének és praktikus használhatóságának köszönhetően, és a tesztminták egyszerű megfogásával és elengedésével jelentősen képes felgyorsítani a folyamatot. A habok elemzéséhez pedig az RG2-FT gripper nyújt kiváló megoldást, mivel érzékelő-képességéből adódóan kitűnő erővezérléssel, valamint a megfelelő robosztussággal rendelkezik a tárgyak kezeléséhez.

Egy kobotot különféle célokra lehet alkalmazni, attól függően, hogy mire van szüksége a laboratóriumnak, illetve mire képes az adott OnRobot gripper. Így a L’Oréal pontos mérési egységekkel állíthatja be például a kívánt erővezérlés, vagy a 3D kezelés paramétereit. Egy gripperrel az elvégzett feladatok megtöbbszörözésére is lehetőség nyílik. Továbbá, akár 100 mozdulat és 3-4 program előzetes rögzítése is egyszerűen megoldható anélkül, hogy módosítást kellene véghezvinni az alkalmazásban.

„A Gyorscserélőnek köszönhetően könnyedén válthatunk a két gripper között anélkül, hogy időt pazarolnánk el. Az OnRobot megoldásainak legfőbb előnyeit a könnyű használhatóság, a rugalmasság, és a teljesítmény jelentik” – mondja Jérémy Baronnier. „Úgy tudjuk meggyorsítani az innováció ütemét, hogy közben nem kell megváltoztatnunk a teljes infrastruktúránkat. Az OnRobot egyszerre teszi lehetővé számunkra, hogy előre lássuk a felmerülő igényeket, és hogy pontos információkat kapjunk a robotok által elvégzett vizsgálatokkal kapcsolatban – és mindezt alacsonyabb költségek mellett.”

Az új kobot-eszközökre való átállás fokozatosan ment végbe, és valamennyi alkalmazott nagyon jól fogadta. A nagyméretű robot-állomások telepítésével ellentétben a kobotok kiegészítik az emberi alkalmazottak munkáját, és azzal, hogy fárasztó feladatok alól szabadítják fel őket, lehetővé teszik számukra, hogy magasabb értékű feladatokkal foglalkozhassanak.

A kobotok integrálásával a L’Oréal javítani tudta alkalmazottainak munkahelyi jólétét, akiknek válláról lekerültek a nehézkes munkák, és így erőforrásaikat nagyobb jelentőséggel bíró feladatokra fordíthatják. Emellett az infrastrukturális változtatásoknak betudható költségek elhagyásával összesen több tízezer eurót takarított meg a vállalat. Végül pedig több területen is javult a teljesítmény, az alkalmazások használata egyszerűbbé vált, és valamennyi üzemeltető emelkedett termelékenységről tudott beszámolni a pontos mérési egységeknek köszönhetően: „Jelenleg 175 formulát tudunk feldolgozni hetente (7 óra, 5 nap). Holnap már 504 formulával dolgozhatunk egy hét során (24 óra, 7 nap)” – mondja Rémi Bonafos, a hajinnovációs módszerek és technológiák szektorának vezetője.

Az OnRobot a L’Oréal kutatólaboratóriumba való megérkezése óta számos egyéb részleg is érdeklődését fejezte ki az új eszközök iránt, nyitottságot mutatva az új perspektívák befogadására.

Az OnRobot rendszereit jelenleg a L’Oréal összes franciaországi haj-laboratóriuma alkalmazza és a tervek szerint nemsokára a határon túli helyszíneken is megindul a telepítés.

