A legmodernebb lézertechnika már mindenki számára elérhető

Megnövelt dinamika és teljesítmény a Prima Power új 2D lézergépében

Címkék: fiber lézer Lang & Társai Kft. lemezmegmunkálás lemezvágás lézer lézeres vágás lézertechnológia Prima Power

A Prima Power egyik legnépszerűbb termékének számít a Platino Fiber Evo lézersugaras vágógép. A kimagaslóan merev platformra épített és világszerte már több mint 2 500 példányban értékesített 2D lézervágógép fontos technológiai innovációkkal korszerűsödött, amik tovább növelik a gép sebességét, megbízhatóságát és termelékenységét.

A Platino Fiber Evo gépet fiber lézerforrásokkal (2, 3, 4 és 6 kW teljesítmény) szerelték fel, amelyek nagy teljesítményt és ugyanakkor stabil folyamatbiztonságot garantálnak a gyártás során. Az egyik legfontosabb bevezetett újítás az új fiber lézerfej, amely jelentős előnyökkel jár a gép megbízhatósága, a megnövelt teljesítmény, a lecsökkent lyukasztási idő és a dinamikus vágási sebesség szempontjából (különösen a vastagabb lemezek esetén). Újszerű a Platino Fiber Evo kabinszerkezete is, amely megnöveli a gép hozzáférhetőségét, csökkenti annak általános méreteit, és a beállításokat is leegyszerűsíti. Az új modell egy új generációs vezérlőt is tartalmaz: a Prima Electro által gyártott „Open” vezérlő lehetővé teszi a feladatok programozását és a gépparaméterek egyszerű és átfogó kezelését.

A hagyományoknak megfelelően a Platino Fiber Evo gépet is arra tervezték, hogy maximalizálják a felhasználóik versenyképességét. A géphez különféle, az eltérő gyártási igényekhez illő csomagok érhetők el: Smart Cut, Max Cut, Night Cut és Control Cut. Ezek az opcionálisan elérhető modulok segítik a gépkezelőt, hogy még hatékonyabb és szebb eredményt érjen el a különböző anyagvastagságok és -minőségek megmunkálása között.

Új fej integrált adaptív kollimátorral

Az egyik fő újítás a lézergépek technológiai középpontját, a vágófejet érinti. A Platino Fiber Evo gépet a Prima Power által tervezett és gyártott adaptív kollimátorral ellátott új vágófejjel szerelték fel; ennek eredménye lett egy olyan adaptív optikával felszerelt fiber lézer vágófej, amellyel automatikusan irányítható a fókuszpont és a fókuszpozíció is. A gyors, reaktív és pontos szerszám-munkadarab távolságmérésnek köszönhetően az új fej kiváló minőségű, és dinamikus vágást tesz lehetővé minden anyagon, de a tanúsított mechanikus szerkezet révén a maximális vágónyomásnak, a teljesen lezárt szerkezetnek köszönhetően pedig a legzordabb környezetnek is ellenáll. A Prima Power tradícióival összhangban a folyamatbiztonság is kiemelt jelentőséget kapott, amiről a SIPS (Safe Impact Protection System) ütközésvédelmi rendszer, az OPC (Optical Precision Control) gyorsbeállító rendszerrel és az egyszerű ellenőrzésre elhelyezett védőüveggel felszerelt lencseház tanúskodik.

A fej egy minden gyártási igényt kielégítő fókuszlencsét tartalmaz. A védőüveget egy speciális tokba helyezték a könnyebb ellenőrzés és csere érdekében. A fókuszpozíció és a lézersugár átmérőjének automatikus beállításának köszönhetően kiváló vágási rugalmasság érhető el különböző lemezvastagságokban, a gépkezelő manuális beavatkozása nélkül, maximális termelékenységet biztosítva.

Az OPC- (Optical Precision Control) rendszer diagnosztizálhatja a fókuszált lézersugár valós és elméleti helyzete közötti különbségeket, és megjelenítheti azokat a vezérlőrendszer grafikus felhasználói felületén. A vágófej frontoldalán található két gombbal elvégezhetők azon javítások, amelyek szükségesek lehetnek a lencse központosításához.

A kapacitív érzékelő állandó értéken tartja a fúvóka és a lemez közötti távolságot. A rendszer fúvókakalibráló és -tisztító készletet is tartalmaz. Az előre meghatározott számú furat vagy megmunkált alkatrész legyártása után a gép automatikusan megtisztítja a fúvókákat, és végrehajtja az érzékelő kalibrálási ciklust. Ezáltal javul a vágási teljesítmény, különösen a nagy lemezvastagság, a lecsökkent lyukasztási idő, valamint az egész gép megnövelt megbízhatóságának tekintetében.

Új kabinszerkezet

A Platino Fiber Evo esetében egy másik fontos újításnak a Lean és Open kabinok számítanak, amelyeket a Prima Power egy másik 2D lézervágógépében, a Laser Geniusban már sikeresen alkalmaztak. A hagyományos kompakt Lean kabin a költségek és az egyszerű telepítés szempontjából a legjobb választás. Az Open kabinban ezenfelül kihasználható a gép konzolos felépítéséből adódó jó hozzáférhetőség. Ez a kabin az elölről, oldalról, valamint felülről történő nyitást is lehetővé teszi. A teljes hosszában oldalra tolható ajtó kiváló hozzáférhetőséget biztosít a gépkezelő számára, lehetővé teszi az 1 500 × 3 000 mm méretű fémlemezek bármilyen konfigurációban, akár automatizálva történő be- és kirakodását. A numerikusan vezérelt mellett egy kézi nyitású tolóajtó is található, amelyen át a gépkezelő hozzáférhet a munkaterülethez, a lencsék cseréjéhez és a rutinkarbantartások elvégzéséhez.

Új Open CNC-vezérlő

A Platino Fiber Evo gépet a legújabb generációs, szintén a Prima Industrie Csoporthoz tartozó Prima Electro által gyártott numerikus vezérlővel szerelték fel. Az új vezérlő a Prima Power gépek intelligens és könnyen használható „agyaként” működik, és alapvető információkat nyújt a gyártás irányításához és ellenőrzéséhez. Fő funkciói – a lézerparaméterek figyelése és kezelése, a munkaprogramok szerkesztése, valamint a teljes előnézeti funkcióval rendelkező programozási menedzsment – valós időben is elérhetők.

Választható lehetőségek minden gyártási igényhez

A nitrogén használatát is lehetővé tevő opcionális Smart Cut csomag ideális megoldás vékony (legfeljebb 6 mm vastag) fémlemezek gyors vágására. Ez olyan technológiai megoldások révén érhető el, mint a Smart Moves vagy a Grid Cutting, amelyek lehetővé teszik a nem produktív idők – például a fej pozicionálási idejének – csökkentését. Ennek eredményeként a ciklusidő drasztikusan, akár 30%-kal csökkenthető.

A közepes és nagy (6–25 mm) vastagságú lemezekből készült alkatrészek gyártási hatékonyságának maximalizálására szolgál az opcionális Max Cut csomag, amely egy testreszabott adatbázis és egy sor technológiai lehetőség integrációja. A lézeres vágás terén megszerzett sokéves tapasztalat a ciklusidő 40%-kal, a lyukasztási idő pedig (alig hihető) 90%-kal történő csökkentését tette lehetővé.

Intenzív gyártási feladatokra fejlesztette ki a Prima Power a Night Cut opciós csomagot, amely a termelékenység maximalizálása mellett jobb folyamatfigyelést is biztosít. Ezt olyan eszközök teszik lehetővé, amelyek ellenőrzik a megmunkálási folyamat állapotát, és hiba esetén beavatkoznak a művelet újraindításával vagy a gépkezelő riasztásával. Az LPM (Laser Piercing Monitor) a lyukasztási műveleteket vezérli, a Plasma és TipTouch Restart a vágást felügyeli, míg a Dispatching applikáció a gépkezelőnek üzenetet és értesítést küld a felmerülő feladatokról.

Ipar 4.0 képességekkel felvértezve

Az összes Prima Power által gyártott modellhez hasonlóan a Platino Fiber Evo is ipar 4.0 kompatibilis. Az ipar 4.0 valójában mindazon koncepciók gyűjtőneve, amiket a Prima Power már régóta alkalmaz: intelligens és összekapcsolt gépek, egyre kifinomultabb távdiagnosztika és egyre erőteljesebb szoftver, amely a gyári rendszerekhez kapcsolódik. Az ipar 4.0 kompatibilitás a vállalaton belüli gyártási műveletek célzott fejlesztését is biztosítja: a big data elemzésnek, a termelési folyamat tervezésének és a valós idejű felügyeletnek köszönhetően a komplex folyamatok is optimalizálhatók, a gyártási ciklusok pedig jelentős idő- és pénzmegtakarítás mellett kezelhetők.

További információkkal kapcsolatban, kérjük, keresse a Prima Power hazai képviseletét:

Lang & Társai Kft.

Holczer Dávid, értékesítés és szaktanácsadás

Tel.: +36 70 397 7388

E-mail: david@langtool.hu

www.primapowergepek.hu