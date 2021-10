A legegyszerűbbtől a legbonyolultabb feladatokig

A Milltronics VM és ML sorozatú szerszámgépeinél alapfelszereltségnek számít több olyan rendszer, ami máshol felár ellenében érhető el

Napjaink szerszámgépének olyan követelményeknek kell megfelelnie, mint a nagyobb sebesség, a szűkebb tűrésmezők, abszolút megbízhatóság, alacsony karbantartási igény, gyors szállítási határidő és kiváló minőség. A globális piacon tevékenykedő, de mégis vidéki szálakkal és az abból eredő üzleti etikával rendelkező Milltronics esetében adott a gépekre vonatkozó műszaki igények teljesülése, a gyors szállításról és a kimagasló technikai támogatásról pedig a kizárólagos képviseletet ellátó IC-Hungary Kft. gondoskodik.

VM függőleges megmunkálóközpontok

A Milltronics a lineáris vezetővel ellátott függőleges megmunkálóközpontok egész sorát kínálja, a legegyszerűbbtől a legbonyolultabb feladatok ellátására. Míg a mozgástartomány, az orsófordulatszám, a teljesítmény és a tartozékok változhatnak, a főbb jellemzők állandóak az egész VM szériában, mérettől, súlytól és ártól függetlenül.

A Milltronics VM sorozatú függőleges megmunkálóközpontjai a funkcionalitás és a teljesítmény egyedülálló kombinációját kínálják vonzó áron. A VM sorozatba tartozó szíjhajtású gépek alapfelszereltségként tartalmaznak olyan funkciókat és tartozékokat – nagy teherbírású fémburkolat, lengőkaros szerszámváltó, 10 000 min–1 fordulatszámú BIG-PLUS® orsó, 9000-es sorozatú vezérlő stb. –, amelyek máshol csak felár ellenében kérhetőek. Az ML sorozat 15 méretben érhető el, az esztergagépei pedig kézi betanítási és CNC-üzemmódban is futtathatók.

A legtöbb VM megmunkálóközponthoz direkt hajtású orsó is elérhető (15 000 min–1). A direkt hajtású orsók, tárcsák és szíjak kihagyása miatt sokkal jobb teljesítmény elérésére képesek, mert a konstrukció csökkenti az inaktivitást, a vibrációt és a fej túlmelegedését, ezáltal jobb simítás, szűkebb tolerancia és gyorsabb megmunkálás érhető el.

A Milltronicsnak az asztal és a nyereg közötti különleges fordított vezetősínjeit több idő összeszerelni, viszont cserébe olyan kiváló teljesítményt és merevséget nyújtanak, amire egy hagyományos konstrukció nem képes. A csapágyházak az asztal mozgásának megfelelően mindig középen, az orsó alatt vannak. Minden olyan felület, ahova lineáris vezetőket vagy csapágyházakat szereltek, kézzel hántolt. Az összes gépet szigorú tesztnek és lézeres kalibrációnak vetik alá, és a korrekciós táblázatot pedig közvetlenül a vezérlésbe töltik be. Ezek jegyzőkönyv formájában a géppel együtt kerülnek a vevőkhöz.

Az orsók egészen 15 000 min–1 fordulat elérését teszik lehetővé 60 és 70 mm-es direkt szíjhajtással vagy direkt hajtással, kiváló merevség és teljesítmény mellett. Az alacsonyabb fordulatszámú orsók nagy teherbírású triplex csapágy szerkezetet használnak, míg a nagyobb fordulatszámú orsók dupla kerámia szerkezettel rendelkeznek. Mindkét szerkezet labirintus tömítést használ légtisztítóval, annak érdekében, hogy az orsó mentes lehessen a szennyeződésektől.

A Hőkompenzáló Rendszer (TCS) folyamatosan méri a golyósorsó hosszát, és dinamikusan kompenzálja a hőtágulást. Ha a rendkívül hatékony, megbízható és gazdaságos megoldást fejhűtő rendszerrel kombináljuk, kiváló eredményeket érünk el a vezérlési pontosságban. A Milltronics orsóhűtő rendszerének Deublin forgócsatlakozója száraz és nedves futásra is képes. A hűtő zárt rendszert alkot a levegő egy tömített alegységbe való visszairányításával.

A kizárólagos forgalmazónak számító IC-Hungary Kft. kínálatában raktárról érhető el a sorozatba tartozó, finomszemcsés, sűrűn bordázott öntvényvázzal készülő VM4020 függőleges megmunkálóközpont, melynek alapfelszereltsége az ikerkaros, 20 férőhelyes automata szerszámváltó, a BIG-PLUS® orsó, illetve a 9000-es sorozatú vezérlés, opcionálisan pedig olyan hasznos kiegészítők érhetők el hozzá, mint:

az orsón keresztüli hűtőrendszer;

opcionális 4. és 5. tengely;

kihordócsigás forgácseltávolítás;

vezeték nélküli kézikerék;

ipari kialakítású kiegészítő billentyűzet;

elektronikus orsóhűtés;

ChipBoss™ trochoid marószoftver;

milltronics Shop View;

digital Setup Assistant.

ML univerzális esztergák

A Milltronics ML16, ML18, ML22 és ML26 esztergákat szerszámműhelyek számára, egyedi gyártásra vagy akár nagy darabszámú sorozatgyártásra tervezték. Az esztergákat turcite bevonatú dupla csúszóvezetékekkel és előfeszített golyósorsókkal szerelték fel, valamint az orsóhajtások és forgácskihordók széles választékával kaphatók. A végeselem-analízissel optimalizált finomszemcsés öntvényváz kiváló nedvességállóságot és fokozott merevséget biztosít a nehéz megmunkálásokhoz – ez kulcsfontosságú tényező lehet a ma megszokott gyorsulások és sebességek mellett. Minden ML eszterga manuálisan is vezérelhető, az opciók széles választéka révén a 10 000 darabos gyártás is költséghatékonyan végezhető el.

Az IC-Hungary kínálatában raktárról elérhető ML18 univerzális eszterga maximális átfordulása 480 mm, ágyhossza 1,5 méter, orsófurata pedig 63 mm. Támogatja a kézi felszerszámozást és a 8 szerszámhelyes automatikus szerszámváltót. Alapfelszereltség a nagy nyomású áttételes hűtőszivattyú és egy csúcsminőségű automatikus zsírozórendszer.

Elforduló átmérő Orsófurat-átmérő Teljesítmény Opcionális teljesítmény Fordulatszám Ágy hossza Orsó típusa Gépsúly ML18 480 mm 65 mm 13/9 kW 18/11 kW 2 600 min–1 1,5 méter D1-6 3 850 kg

A sorozatgyártáshoz olyan opciók állnak rendelkezésre, mint a hidraulikus tokmány 50 mm átmérőjű rúdáteresztéssel, a rúdadagoló rendszer orsótájolóval, az opcionális állóbáb és mozgóbáb, a forgácseltávolító, illetve az automata szerszámváltó. A sorozatgyártáshoz és a nagy teljesítményű megmunkálás követelményeihez igazodva szalagos forgácskihordó és -lemosó rendszer is választható. A csúcsnyereghez opcionális hidraulikus orsó is elérhető. Az eszterga a lábkapcsoló segítségével manuálisan is használható, de a Milltronics 9000 vezérlésen keresztül az M funkció kódokkal is lehet programozni.

A Takumihoz hasonlóan a Milltronics is a HURCO csoport tagja, és Magyarországon az IC-Hungary Kft. számít a kizárólagos képviseletnek.

