A láthatatlan erő a munkadarab-mozgatásban

A Schunk új változatokkal bővítette mágneses megfogóinak portfólióját

Minimális zavaró kontúr, rövid ciklusidők és nagy energiahatékonyság – a Schunk mágneses megfogóinak használata számos előnnyel jár. Hosszú távon is megbízhatóan kezelik a ferromágneses alkatrészeket, és nyomot sem hagynak. A két új változat most még nagyobb tervezési szabadságot biztosít a robotalkalmazásokhoz.

Nem mindenki ismeri a Schunk elektropermanens EMH mágneses megfogóit, amelyek a mágneses technológia erősségeit a 24 V-os technológia előnyeivel ötvözik. Mivel az elektronikus rendszert teljes mértékben a megfogóba integrálták, és a digitális I/O-n keresztül rendkívül egyszerűen működtethető, az alkatrészek nem igényelnek helyet a kapcsolószekrényben, sem külső elektronikus nyílt hurkú vezérlőrendszert, ami költségmegtakarítást eredményez, és minimálisra csökkenti a vezetékezési és üzembe helyezési munkát. Ezeket a megfogókat már évek óta használják többek között az autóiparban, az űrtechnológiában, illetve a szerszámgép ágazatban. Az EMH megfogók megbízható partnerek a ferromágneses alkatrészek és kis alkatrészek megfogásában.

Akkumulátorcellák gyors és megbízható megfogása: az itt látható egypólusú változatban a Schunk EMH mágnesezési ideje mindössze 200 ms (Forrás: Schunk)

Rugalmas kezelhetőség minden helyzetben

A Schunk új változatokkal bővítette mágneses megfogóinak portfólióját: a kétpólusú EMH-DP és a négypólusú EMH-MP a meglévő egypólusú EMH-RP termékcsaládot egészítették ki. Mindegyik helytakarékos és költséghatékony – de mindegyik változatnak megvannak a maga erényei. Az egypólusú EMH-RP egyforma megbízhatósággal és megismételhetőséggel fogja meg a lapos és kerek alkatrészeket. A négy pólussal rendelkező EMH-MP többek között a lemezalkatrészek kezelésére ideális. A digitális, négyfokozatú megfogási erő szabályozása a nagyon vékony acéllemezek szétválasztását is lehetővé teszi. A kétpólusú EMH-DP ezzel szemben a komissiózásban mutatja meg erősségeit, ami magában foglalja az összekavart alkatrészek megfogását is. A megfogó oldalai is mágnesesek, így a megfogó és a tálca fala közé beszorult apró alkatrészeket is meg tudja fogni. Az alkatrészek választéka szabványos pólushosszabbításokkal tovább bővíthető. Mivel a mágneses megfogás általában felülről történik, minimális zavaró kontúr léphet fel. Ez különösen az e-mobilitás terén vonzó, ahol például az akkumulátorcellákat gyakran egymás közelében kell elhelyezni, hogy feltöltsék az akkumulátorcsomagokat vagy a tálcákat.

Az alkatrészeket egyszerűen felülről kell megfogni – a befogóerő négy fokozatban állítható (Forrás: Schunk)

Biztonságos megtartás vészleállítás esetén

A különböző méretekben kapható EMH megfogók a munkadarab-súlytartományok hatalmas skáláját fedik le 3,5 kg-tól 175 kg-ig. A munkadarab mindig abszolút biztonságban van. Az állandó mágnesek és az elektromágnesek kombinációján alapuló működési mód deaktivált állapotban is megbízhatóan tartja a mágneses fluxust. A rendszer be- és kikapcsolásához mindössze egy rövid elektromos áramimpulzus szükséges, vagyis a megfogóerőt még egy áramszünet sem befolyásolja.

Napjainkban, amikor a cégek egyre nagyobb figyelmet fordítanak saját energialábnyomukra, a mágneses megfogók a hatékonyság szempontjából is komoly pluszt jelentenek: gazdaságos, közvetlenül a megfogóba szerelt 24 V-os elektronika adja a hajtást, és a csatlakoztatás is meglehetősen egyszerű. Az elektronika a mágnesezettségi állapotot is visszajelzi a felhasználónak, és LED-kijelzőn keresztül jelzi, hogy jelen van-e a munkadarab. A Schunk CoLab robotalkalmazási központjában az érdeklődők tapasztalt mérnökökkel is átbeszélhetik saját alkalmazásukat.

