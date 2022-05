A kutatás hidakat épít a Seco ügyfelei felé

Rachid M'Saoubi szerepe a Seco Tools-nál vezető kutatási és fejlesztési szakértőként bonyolultnak tűnhet, számára azonban az a legfontosabb, hogy hidakat épít a tudományos világ és a Seco Tools és a vállalat ügyfeleinek igényei között, hogy megőrizhessék versenyképességüket és sikerességüket.

Ezek a projektek gyakran közvetlen összefüggésben állnak az ügyféligényekkel és az ipari alkalmazásokkal, ahol új szerszámanyagokat és megmunkálási megoldásokat lehet kikísérletezni a termelékenység és a költséghatékonyság növelése érdekében. „Célunk az, hogy támogassuk a műszaki platformok fejlesztését, amelyeket az új termékek és megmunkálási megoldások kifejlesztésére lehet felhasználni. Az, hogy már a korai szakaszban bevonjuk a folyamatba az ügyféligényeket azt jelenti, hogy nem csak szerszámokat fejlesztünk, hanem olyan teljes körű megoldásokkal szolgálunk, amelyek megfelelnek az alkatrészgyártók követelményeinek” - magyarázza M’Saoubi. „Nem pusztán az anyagot biztosítjuk, hanem a vele járó megmunkálási stratégiát és támogatást is, ami a Seco arra irányuló törekvésének szerves része, hogy plusz erőfeszítéseket tegyen ügyfeleiért.”

A mechanizmusok megértése

M’Saoubi a Lund Egyetem gépészmérnöki karán a gyártás- és anyagmérnökség tanszék docense, így tökéletes helyzetben van ahhoz, hogy áthidalhassa a tudományos felfedezések és a való világban történő felhasználás közötti szakadékot.

Együttműködései során az ügyfelek, a Seco kutatási és fejlesztési szakértői, egyetemi és PhD hallgatók közösen dolgoznak a gyártók által tapasztalt problémák megoldásán. E nehézségek némelyike nagyon specifikus, mások viszont a tartósság, a minőség és a termelékenység ősidők óta meglévő problémái. „A munkánknak végeredményben két fontos célja van. Az egyik a tudományos cél, vagyis az, hogy új tudományos ismeretekkel bővítsük a megmunkálás tudományterületét, a másik pedig, ami ugyanolyan fontos számunkra, az, hogy érezhető eredményekkel szolgáljunk az ügyfeleknek” - teszi hozzá M’Saoubi. „Az általam végzett kutatások többségének van egy alapvető jellemzője: főként azt próbálják megérteni, mi történik a forgácsolószerszámmal a megmunkálási folyamat alatt. Megpróbáljuk megérteni azokat a mechanizmusokat, amelyek következtében a szerszám a megmunkálási folyamat során károsodik, valamint azt, hogy hogyan befolyásolja ez a megmunkált alkatrész felületi integritását.”

A korai ügyfél-együttműködésnek és a tudományos világon belüli kiterjedt ismeretségének köszönhetően M’Saoubi széles körben kivetheti a hálóját a megoldások keresése során. „A világ legkülönbözőbb részein élő ügyfelekkel, illetve többek között egyesült királyságbeli, francia, svéd, német, amerikai és kanadai egyetemekkel működünk együtt” - mondja M’Saoubi.

Középpontban a fő üzleti tevékenység

Bár bizonyos iparágak speciális kihívásokkal néznek szembe, M’Saoubi továbbra is a Seco Tools fő tevékenységére helyezi a hangsúlyt. „Az ügyfeleknek olyan forgácsolószerszámokra és megoldásokra van szükségük, amelyek magas anyagleválasztási sebességet tesznek lehetővé, ugyanakkor tartósak és könnyen kezelhetők. Emellett minden területen következetes megmunkálási teljesítményt várnak el. A fenntarthatóságot is egyre inkább be kell építeni az anyag- és szerszámfejlesztésbe, például a szállítmányozási szektorban, ahol az utóbbi években elkezdődött a majdnem száraz és teljesen száraz megmunkálási megoldások fejlesztése a nehezen vágható fémekhez és ötvözetekhez” - magyarázza M’Saoubi.

Közel 25 éves iparági tapasztalatával és egy olyan pályafutással, amely a világ szinte minden részére eljuttatta, M’Saoubi továbbra is arra szeretné használni a tudását és a kapcsolatait, hogy konkrét megoldásokká formálja ötleteit. „A legnagyobb kihívás számunkra az, hogy az egyetemeken végzett tudományos kutatásokból származó alapvető ismereteket olyan bemeneti adatokká alakítsuk át, amelyeket ügyfeleinkkel együtt át tudunk ültetni a gyakorlatba” - mondja. „Számomra, aki mindkét világhoz tartozom, ez egy rendkívül izgalmas feladat.”

