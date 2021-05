A kulcs a folyamatos fejlődés – E-Fluid

Hozza ki a legtöbbet a befektetéséből!

Monitorozás

Korábban már számos fórumon részleteztük, miért fontos az emulzió folyamatos monitorozása. A mérések alapján lehet meghatározni az utántöltés szükséges koncentrációját, hogy tartható legyen a hűtő-kenő anyag a szakemberek által meghatározott, javasolt értéke – mely a termék műszaki adatlapján is szerepel – a különböző forgácsolási feladatokhoz. A pH-érték folyamatos ellenőrzése azért szükséges, hogy az emulzió kondíciójával legyünk tisztában. Ezeket az értékeket is a gyártók előre meghatározzák, hogy milyen tartományban kell tartani, hogy akár 18–24 hónapon keresztül egy stabil emulzió előnyeit tudjuk élvezni a forgácsolás során.

A két fenti paraméteren kívül még vannak egyéb mérhető tulajdonságok, amik csak bizonyos problémák esetén kerülnek reflektorfénybe. A mérhető paramétereken kívül az emulzió állapotáról árulkodnak még az érzékszervekkel ellenőrizhető tulajdonságok. Az emulzió szaga, színe, az állaga, az esetleg előforduló habzás.

Adatgyűjtés

A fent említett adatok és jellemzők rendszeres ellenőrzése nagyon fontos dolog, de hogy teljes képet kapjunk az emulziónk állapotáról, ahhoz az kell, hogy ezeket az adatokat és jellemzőket, a szakemberek által elvégzett beavatkozásokat akár több hónapos viszonylatban vizsgáljuk.

A jelenlegi gyakorlat szerint vagy a Helvet Kft. szerviztechnikusai, vagy a partnerünk által megbízott dolgozó – a szükséges szakmai betanítást követően – ellenőrizte az emulziót, és ezt egy a megmunkálógép oldalára rögzített adatlapon vezette fel. Ahhoz, hogy ezekből az adatlapokból használható információt nyerjünk, azt vagy folyamatában, vagy utólag rögzítenünk kell egy táblázatban.

E-Fluid

Napjainkban a termelőberendezések felügyeleténél egyre nagyobb igény a partnereink részéről a minél szélesebb körű információ rendelkezésre állása. Ezért is gondoltuk, hogy a felhasználók pozitívan fogadnak egy olyan lehetőséget, amikor is a szerviztechnikusaink által elvégzett fluid tevékenységről, szolgáltatásról egy elektronikus munkalapon kapnak tájékoztatást. A munkalapokon gépenként látható az elvégzett tevékenység, észrevétel, és javaslat az esetleges beavatkozásokról. Ezenfelül, ha valaki szeretné tudni a fluid tevékenység során mért konkrét paramétereket – koncentráció, pH-érték –, akkor arra is van lehetőség. Az E-Fluid Plus szolgáltatás keretén belül a rögzített értékeket szintén megkaphatja a partner egy e-mailben.

Az LTS – Liquid Tool Sensor – nevű eszköz alkalmas arra, hogy egy mobilapplikáción keresztül ellenőrizni lehessen az emulzió paramétereit. Azonban az LTO – Liquid Tool Operator – nevű berendezésünkkel már konkrét beavatkozásokat is el lehet végezni, mint például utántöltés, adalékolás…

Az elektronikus munkalap másik nagy előnye, hogy igény szerint akár több osztály egyszerre szerezhet információt a termelőberendezésben lévő emulzió állapotáról. Ez alapján például a karbantartás pontosabban tervezhet egy géptakarítást, vagy a termelés visszamenőleg ellenőrizheti az emulzió koncentrációját, ha ismeretlen eredetű szerszámtörések fordulnak elő, vagy a legyártott munkadarab felületi minőségével kapcsolatban vevőreklamáció érkezik.

Továbbra is fejlődünk

A Helvet Kft. és a Blaser Swisslube AG folyamatosan azon dolgozik, hogy a vevők ne csak a termékeinkkel, de a szolgáltatásunkkal is 100%-ban elégedettek legyenek. Az E-Fluid szolgáltatás egy újabb lépcsőfok, ami ebben segít nekünk.

A további fejlesztési tervekben olyan eszközök szerepelnek, amik már a berendezés teljes távfelügyeletét vagy akár kiszolgálását is elvégzik. Ezek az eszközök már nemcsak a tervezőasztalon léteznek, hanem folyamatosan teszteljük őket, hogy hamarosan a vevőink is megismerkedhessenek vele.

A fenti szolgáltatásokon és eszközökön kívül, a vevőink igényei szerint, akár egy állandó személyzetet biztosító fluid szolgáltatást is tudunk biztosítani a partnereink telephelyén. Ebbe a szokásos emulzió-ellenőrzés és utántöltés mellett rengeteg egyéb feladat is beletartozhat, például szánkenőanyag ellenőrzés-utántöltés, géptakarítás, mosóberendezések felügyelete…

Ha a fenti gyártástámogatással kapcsolatban további kérdése vagy igénye van, kérem, keresse irodánkat, szerviztechnikusainkat vagy üzletkötőinket.

