A koptató hatású hővezető paszták adagolása

Hőkezelés a nyomtatott áramkörökben

Címkék: adagolás adagolástechnika adagolórendszer nyomtatott elektronika szivattyú ViscoTec

A ViscoTec adagolószivattyúk már számos alkalmazásban bizonyultak optimális eszköznek a nagymértékben koptató anyagok adagolásában. A ViscoTec műszaki központjában az egyik ügyfél számára adagolási teszteket végeztek egy új, egykomponensű hővezető pasztával. A rendkívül koptató hatású és ugyanakkor nagymértékben viszkózus anyagot a nyomtatott áramköri lapra kellett adagolni, a legmagasabb pontossági követelményeknek megfelelően.

A kész áramköri lapokat a későbbi gyártási folyamat során különféle elektronikus alkatrészekbe szerelik. A hővezető paszta az alkatrészen belüli hőmenedzsmentet segíti, és biztosítja a környezetbe történő optimális hőátadást.

Az adagolási tesztekhez egykomponensű, kerámiarotoros 3RD8 adagolórendszert használtak ViscoPro-C szervohajtással. A közeget ViscoMT-C patronürítő rendszeren keresztül továbbították.

Kihívások a koptató hatású hővezető paszták adagolásában

A csiszoló hatású paszták fokozott kopást okoznak. Ha olyan tulajdonságokkal kombináljuk, mint a magas viszkozitású anyagok, akkor sok elterjedt adagolórendszer és technológia, például a dugattyús szivattyúk gyorsan elérik teljesítőképességük határát. Nem tudják ugyanis kielégíteni az élettartamra és a pontosságra vonatkozó magas követelményeket. A ViscoTec széles körű tapasztalattal rendelkezik ezen anyagok terén. A végtelen dugattyús elv révén a ViscoTec minimalizálja a kopást, és a legmagasabb pontossági követelményeknek is megfelel. Amennyiben a ViscoTec alapfelszereltségén kívül a kerámiarotort is használjuk, az adagolóberendezés élettartama sokszorosára nőhet, még abban az esetben is, ha nagymértékben koptató anyagokat alkalmazunk. Az adagolási tesztek kimutatták, hogy a hővezető nagy viszkozitása és kopása ellenére nagyon pontosan sikerült felvinni az egyes vonalakat és pontokat. Az adagoló és a robot sebességét tökéletesen sikerült harmonizálni, anyagcsöpögést nem tapasztaltak.

Nagymértékben koptató, nagy viszkozitású, egykomponensű hővezető paszta adagolási tesztje

A tökéletes adagolási eredmények mellett mindez a kevesebb karbantartási munka és a kisebb kopóalkatrész-költség miatt kevesebb állásidőt is jelent. Ezenkívül minimálisra csökkenthető az anyagpazarlás, megakadályozható az alkatrészek szennyeződése, valamint a véletlen csöpögés. Ennek köszönhetően a selejtszám és a reklamáció mennyisége is csökkenthet.

Nagy Nándor

műszaki értékesítés

ViscoTec Pumpen- u. Dosiertechnik GmbH

+36 30 942 5439

nandor.nagy@viscotec.de

www.viscotec.de