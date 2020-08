A konténeres minigyárak segítik leküzdeni a maszkhiányt

A Mikron decentralizált rendszerei biztosítják az ellátást járvány idején

A koronavírus elterjedése idején a védőmaszkok mindenütt hiánycikké váltak. Felmerülhet a kérdés bennünk: az egyes országok miért nem állítják elő maguknak ezeket a maszkokat? A Mikron rendszerének segítségével ez szinte bárkinek lehetővé vált. A verziótól függően ez a méretezhető rendszer 50–100 maszkot állít elő percenként. A Festo mérnöki támogatásának segítségével a Mikron hat hét alatt fejlesztette ki a rendszert.

„Alapesetben hat hónapra lenne szükség egy ekkora rendszer kifejlesztéséhez – magyarázta Nils Rödel, a Mikron Berlin vezérigazgatója. – Azonban nem volt ennyi idő a koronavírus-járvány miatt. Ezért 20 szerelőnk és tervezőnk egy hétig teljesen erre a projektre koncentrált, és megalkották a méretezhető rendszer alapjának 3D modelljét.”

A projekt felpörgetője: a Festo

A projekt a Festo által biztosított mérnöki támogatásnak köszönhetően gyorsult fel. „A szükséges elektromos és pneumatikus eszközök még ebben a kritikus időszakban is gyorsan rendelkezésünkre álltak. Nagy segítség volt, hogy az elektromos hajtások rendszerbe történő beépítése és az összekapcsolásuk a Beckhoff PLC-vel gyorsan és könnyen ment – mondta Rödel. – A Festo Automation Suite szoftverrel gyerekjáték volt beépíteni és beüzemelni a CMMT szervohajtást, valamint gyorsan tudtunk döntéseket hozni a megfelelő méreteket illetően.”

Belefér egy 6 méteres konténerbe: a Mikron rendszere 50–100 védőmaszkot állít elő percenként (Forrás: Festo SE & Co. KG)

Konténeres minigyárak

A Mikron rendszerének szépsége, hogy elfér egy 6 méteres konténerben, amely tisztaszobaként is funkcionálhat. Például egy kórház előtt, vagy egy bevásárlóközpont mellett, vagy egy iskola mögött. A levegőtisztító szűrőkkel felszerelt beépített légkondicionáló rendszer lehetővé teszi, hogy akár olyan területeken is folyjon a gyártás, ahol magas a vírusos fertőzés kockázata. A rendszer az alapanyagoktól függően akár több mint két órán keresztül képes önállóan működni. „Így lecsökken a szükséges emberi munkaerő, ezáltal a fertőzés kockázata is” – magyarázta Rödel. Ez azt jelenti, hogy a minigyár olyan távoli vagy veszélyes helyeken is képes maszkokat előállítani, ahol sokkal nehezebb betartani a higiéniai előírásokat.

Tulajdonképpen egyetlen ilyen rendszerrel kétmillió védőmaszkot lehet előállítani egy hónap alatt. A maszkok olyan anyagból készülnek, amely több rétegből, rendkívül finom szálakból áll, így kiszűri a legkisebb részecskéket is, mint amilyenek a baktériumok és a vírusok a belélegzett levegőben. „A hivatalos statisztikákra támaszkodva kiszámoltuk, hogy csak a németországi egészségügyi dolgozóknak 50 millió védőmaszkra van szükségük havonta – jelentette ki Rödel. – 25 konténerrel ki tudjuk elégíteni ezt az igényt.”

Fülpántok odaragasztva, és kész is: a verziótól függően a Mikron méretezhető rendszere 50–100 maszkot állít elő percenként (Forrás: Festo SE & Co. KG)

Gyár, közvetlenül a fogyasztók mellett

Amikor gyárakról beszélünk, a legtöbbször hatalmas épületekre gondolunk, távol a gyártott terméket felhasználó emberektől. Akár messzi kontinenseken, több ezer kilométerre a kórházaktól, ahol sürgősen szükség lenne a védőmaszkokra. Pontosan ez volt a probléma a koronavírus-járvány kapcsán: kiderült, hogy amikor a kereslet gyorsan megnő, a globális ellátási láncok kevésbé megbízhatóak, és ki vannak téve a korrupciónak. Amikor gyógyászati védőfelszerelésről van szó, a hiba a kiszállításban emberéletekbe kerülhet.

A szállítás kiiktatása olcsóbbá teszi a végterméket, különösen, amikor a legyártott maszkokat helyben adják el a fogyasztóknak. A rendszer a beállításoktól függően egyesével vagy tízes csomagokban állítja elő a maszkokat, a tisztaság érdekében zsugorfóliás csomagolásban, szükség esetén akár nyomtatott zacskókban vagy dobozokban. „Méretezhető rendszerünk magába foglal egy automatikus csomagolóállomást, amelyet a pi4_robotics GmbH nevű partnerünk fejlesztett ki” – mondta Rödel úr.

Világszerte és gyorsan elérhető: a Festo sztenderd választékában szereplő termékek, mint amilyen a képen látható DFM megvezetett henger, amely éppen előkészíti a fülpántokat (Forrás: Festo SE & Co. KG)

A rendszer alkatrészeinek megbízható utánpótlása

A Festo elektromos és pneumatikus alkatrészei biztosítják az alapanyagok megbízható mozgatását, illetve rögzítési feladatokat hajtanak végre a folyamat minden lépésében, a háromrétegű letekercselőállomástól kezdve a nemszövött anyag kivágását és hajtogatását biztosító állomáson keresztül az ultrahangos állomással bezárólag, amely lezárja azokat az éleket, amelyekre majd a fülpántokat rögzítik. A Festo CMMT szervovezérlőjét használják az alkalmazásban az EMMT elektromos hajtások irányítására, mivel könnyen összekapcsolhatók olyan más gyártók PLC-ivel, mint a Beckhoff, Siemens vagy a Rockwell.

A rendszerbe beépített pneumatikus alkatrészek a Festo sztenderd választékából kerültek ki, ilyen az ADN kompakt munkahenger, a DFM megvezetett henger vagy a DSNU kör keresztmetszetű henger. Ezek mind költséghatékonyak, világszerte raktárról szállítható tételek, és 24 órán belül elérhetőek. Ezekre a feltételekre van szükség ahhoz, hogy gyorsan és megbízhatóan lehessen megépíteni a maszkgyártó rendszereket a lehető legrövidebb idő alatt. A pneumatikus hajtásokat MPA szelepekkel működtetik. Az MS6-SV-E biztonsági szelep felel azért, hogy a rendszer biztonsági szempontból kritikus alkatrészei a lehető legrövidebb idő alatt leszellőzzenek és nyomásmentessé váljanak egy váratlan vészleállítás alkalmával.

Kompatibilis a Beckhoff, a Siemens vagy a Rockwell csúcskategóriás PLC-ivel: a Festo CMMT-ST/AS szervovezérlője (Forrás: Festo SE & Co. KG)

A nemzetközi gyártási és értékesítési hálózatnak köszönhetően a Festo termékei 176 országban gyorsan elérhetőek, és ez lehetővé teszi a rendszerek decentralizált megépítését szerte a világon. Ez teljes mértékben összhangban áll a Carola projekt globális nyílt forráskódú megközelítésével, amely megadta a kezdőlökést a rendszer tervezéséhez.

Független, decentralizált és… virtuális

Fontos, hogy a rendszert olyan könnyű legyen beüzemelni, mint felépíteni. „Az utazást korlátozó rendelkezések borzasztóan körülményessé tehetik, hogy a beüzemelést végző szakemberek eljussanak oda, ahol felépítették a rendszert – mondta Rödel úr. – Ezért a Mikron egy digitalizált megoldással állt elő. A HoloLens-t használjuk, amely lehetővé teszi, hogy a beüzemelést is virtuálisan hajtsuk végre az interaktív 3D kivetítés segítségével.”

