A hidraulika jövője

Címkék: A Jövő Gyára automatizálás Bosch Rexroth Kft. hidraulika hidraulikus hidraulikus hajtás hidraulikus henger szivattyú tápegység

Új gondolkodásmódok és tervezési megközelítések jelentek meg a hidraulikus hajtások terén. A CytroBox forradalmasítja a hidraulikus rendszereket, és megváltoztatja az emberek hidraulikáról alkotott képét.

Kisebb fogyasztás, nagyobb hatékonyság

A CytroBox hidraulikus tápegységek 7,5 kW és 30 kW közötti teljesítménytartományban találhatóak meg a Bosch Rexroth kínálatában, változtatható sebességgel, a szinkronmotorok és axiáldugattyús szivattyúk intelligens kombinációjával. A megfelelő hatékonyság a szervomotor és a szivattyú optimális beállításával érhető el, ami biztosítja a szükség szerinti energiafelhasználást.

Az előre beállított vezérlők a változó sebességű szivattyúhajtásokban az energiaszükségleteket egyedileg módosítják. Ennek köszönhetően a terhelés csökkenésével a fordulatszám is csökken, míg teljes terhelésnél a fordulatszám emelkedik. Ez a rugalmasság akár 80% energiamegtakarítást tesz lehetővé az állandó fordulatszámmal hajtott egységekhez képest.

A hidraulikus blokk additív gyártási módszerrel készült, aminek eredményeként 40 százalékkal kompaktabbá vált a kialakítás, és jobb áramlási csatornák jöttek létre. Ezzel a módszerrel kevesebb zárócsavarra van szükség, ami csökkenti a nyomásveszteséget, hiszen minimálisra redukálódnak azok a területek, ahol olajszivárgás fordulhat elő.

Az intelligens hidraulikus berendezéseknek fontos szerepe van a jövő gyárában

Kisebb zajkibocsátás, nagyobb rugalmasság

A CytroBox hidraulikus tápegységek a zajkibocsátást is minimálisra csökkentik. A hang elnyeléséről a tápegységházban található komponensek kompakt elrendezése, valamint a beépített hangszigetelők gondoskodnak. A szivattyúegységet egy polimerbeton alapba rögzítették. Ez az alap növeli a tehetetlenségi tömeget, így a tápegység súlypontja mélyebben helyezkedik el. Az összeszerelésnél nélkülözzük azokat a csillapítással ellátott csapágyakat, amelyek a zajt továbbítják a tartályba. A rendszer minden rezgést hatékonyan elnyel. Így a hidraulikus tápegység zajkibocsátása még teljes terhelés mellett is kevesebb, mint 75 dBA, szemben a hasonló tápegységek 85 dBA-es átlagos zajszintjével. Ez mérsékli a zajcsökkentéshez szükséges intézkedéseket és költségeket, valamint kellemes munkakörülményeket biztosít még a hidraulikus tápegység közvetlen közelében is.

Kisebb helyigény, nagyobb teljesítmény

A CytroBox kompakt tápegységgel hely takarítható meg a gyártósorokon, ami az egységbe integrált légtelenítés és az áramlás szempontjából optimalizált tartálynak köszönhető. Sőt az innovatív vízhűtési koncepciónak hála, hűtővezetékekre sincs szükség.

További fontos előny, hogy az áramlástani szimuláció segítségével a szükséges olajmennyiség 75%-kal, 600-ról 150 literre csökkent. A nagy teljesítményű szinkronmotorok, melyek mindössze 400 mm hosszúak és 200 mm átmérőjűek, 80%-kal kisebb helyigényűek mint a hasonló aszinkronmotorok. A szinkrontechnológia további hasznai közé tartozik a nagyobb dinamika és a fokozott energiasűrűség is.

Kevesebb meglepetés, nagyobb rendelkezésre állás

A modern automatizálási koncepciók csak akkor felelnek meg a jövő követelményeinek, ha képesek alkalmazkodni az innovációkhoz és a legkülönfélébb új környezetekhez. A jövő gyárának gépei és moduljai nyílt interfészek, vezeték nélküli technológiák és intelligens állapotfelügyeleti koncepciók használatával cserélnek információt, illetve hajtják végre az utasításokat. A CytroBox ezeknek a feltételeknek a figyelembevételével született meg.

A tápegység előre konfigurált, vezetékes érzékelőcsomaggal van felszerelve, az adatok feldolgozásáról a hajtás gondoskodik. A Multi Ethernet interfész és az Open Core interfész lehetővé teszi az adatok kényelmes felhasználását a magasabb szintű adatrendszerekben és a modern gépi automatizálási architektúrákban. A CytroConnect IoT lehetőséget teremt az IoT-technológiák használatán alapuló szolgáltatások igénybevételére – egyszerűen és kockázatmentesen.

A tápegységgel kapcsolatos összes információ egyszerűen és bárhonnan elérhető – legyen szó az alkatrészek állapotáról, a működési adatokról, a várható karbantartási igényekről vagy prediktív analitikáról a Rexroth online diagnosztikai hálózatán (ODiN) keresztül.

Hidraulika a jövő gyárában

A felhasználók tápegységekkel szembeni alapvető elvárása az energiahatékony üzemeltetés, valamint a kompakt méret és az alacsony zajszint is. A digitális átalakulásnak köszönhetően az elmúlt években elsősorban a hatékonysági és rugalmassági szintekre vonatkozó új igények jelentek meg.

A CytroBox minden fenti elvárásnak megfelel, amely értékes eszközzé teszi a jövő gyárában.

www.boschrexroth.hu