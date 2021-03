A Henkel bemutatja az első hibrid ragasztót

Az új anyagok, technológiák használata új lehetőségeket teremt, melyhez új rögzítési technológiákra van szükség

Egy korábban végzett független vizsgálat (forrás: ChemQuest, 2007) szerint a világ szerkezeti ragasztóinak felhasználása a teljes ipari mechanikus kötési technológiákon belül 2000-ben mindössze 6% volt. Ez a szám 2007-ben már elérte a 10%-ot, és 2015-re nagy valószínűség szerint megközelíti a 20%-ot.

A korszerű technológiák fejlődésében a szegecselés, csavarozás, hegesztés mindig is nagy szerepet játszottak, azonban a műszaki követelmények folyamatos növekedésével, ahol már a hagyományos rögzítési módok a vevői oldalon elérték műszaki korlátaikat, új kívánalmak jelentek meg, amelyek a leghatékonyabban ragasztással oldhatóak meg. Ezen követelmények a következők:

Súlycsökkentés;

Esztétikai megjelenés;

Egyidejű tömítettség;

Elektrokémiai korrózió elkerülése;

Különböző anyagok egyesítése;

Eltérő geometriák összekötése;

Egyenletes feszültségeloszlás a kötésben;

Lehetséges mozgás a ragasztási kötésben;

Automatizáltság.

Napjaink legfontosabb követelményei között van a már említett súlycsökkentés, ami közvetlenül befolyásolja az energiafelhasználást és a gyártási költségeket. Sok esetben a különféle anyagok egymáshoz kapcsolásával nemcsak egy konkrét feladatot, problémát oldunk meg, hanem ezzel a kapcsolattal új lehetőségeket, új tulajdonságokat hozunk létre. Amíg a mechanikai kötések – szegecselés, csavarozás – befolyásolják az anyagjellemzőket, hővel történő egyesítéssel, mint például hegesztéssel (forrasztással), csak azonos anyagokat tudunk összekapcsolni, addig a szerkezeti ragasztók alkalmazásával eltérő anyagokat is egyesíthetünk molekuláris szinten, új tulajdonságokkal rendelkező szerkezetet hozva ezzel létre.

A ragasztástechnikai fejlesztések egyre nagyobb szilárdságú ragasztóanyagokat (ezek között a szerkezeti ragasztók szilárdsága a legnagyobb), egyre gyorsabb ragasztóanyagokat (ezek közül a cianoakrilátok, a pillanatragasztók a leggyorsabbak) adnak a konstruktőrök és a technológusok kezébe, azonban az egyes mechanikai tulajdonságok az alapanyagokban adott korlátokat nem léphetik át. A probléma megoldása az ún. „hibrid” technológiában rejlik.

A Loctite® 4090 hibrid ragasztó a szerkezeti ragasztók szilárdságát egyesíti a pillanatragasztók gyorsaságával. A Loctite® 4090 termék jelentősen megnöveli a hagyományos ragasztók felhasználási lehetőségeit, utat nyitva új alkalmazások és konstrukciós megoldások számára. Az első hibrid ragasztóként a pillanatragasztók gyorsaságával biztosítja az epoxik szilárdságát.

„Az ipari termeléssel szemben folyamatos elvárás, hogy legyen versenyképesebb, csökkentse a gyártási költségeket, új konstrukciókat és szerelési folyamatokat fejlesszen – mondta Mike Quail, a Henkel ipari üzletágának marketingvezetője. – A Loctite® 4090 tulajdonságaival messze túlmutat az eddigi hagyományos ipari ragasztókon. Ez az első ilyen típusú ragasztó, a kritikus ragasztási feladatok megoldására eddig még sohasem fejlesztettek ki hibrid ragasztót.”

A Loctite® 4090 hibrid ragasztó extrém, mostoha körülmények között is kiváló teljesítményt biztosít. A termék előnyei közé tartozik, hogy 150 °C-ig hőálló, de 180 °C-on is a 20 °C-on mért szilárdságának több mint felét még megtartja, míg még az új cianoakrilátok esetében is jelentős mértékben csökken a szilárdság 150 °C felett. A Loctite 4090-es rendkívül jól ellenáll a párás környezetnek, a nedvességállósága 1 000 órás öregbítés után (65 °C-on 95%-os pártartalom mellett) mindössze 30%-kal csökken, míg a cianoakrilátok hasonló körülmények között a szilárdságuknak több mint felét elveszítik.

A vibrációnak és az ütéseknek is rendkívül jól ellenáll, a pillanatragasztók ütésállóságával összehasonlítva a laboratóriumi eredmények több mint kétszer jobb eredményt mutatnak. A réskitöltő képessége lényegesen megkönnyíti a már megszokott, „össze kell illeszteni a felületeket” ragasztási utasításokat, a Loctite 4090-es új hibrid ragasztójával akár 5 mm-es rés is biztonságosan áthidalható. Az UV-sugárzással szembeni rendkívül jó ellenállása kültéri ragasztások esetében is biztosítja, hogy a kötés idővel ne változtassa meg a színét, és ne repedezzen be. Számos különféle anyag ragasztására alkalmas, beleértve az acélokat, az alumíniumötvözeteket, a legtöbb műanyagot és a különböző gumikat. Vegyszerállósága is kiemelkedik az általános ragasztóanyagok közül.

Ez a hibrid ragasztó nagy viszkozitású, gél állapotú, ezért nem folyik ki a nagyobb résekből sem. Színe opálos-világossárga, vékony rétegben áttetsző. A 3-5 perces fazékidő gyors munkát tesz lehetővé, bármilyen gyártósorba beilleszthető. Az eltarthatósági ideje hűtve egy év.

A termék 1:1-es keverési arányú, 50 ml-es iker-kartusban kerül forgalomba, a csomagolás 5 db statikus keverőszárat is tartalmaz, de a keverőszár 10-es csomagokban külön is rendelhető. Adagolása a hagyományos Loctite® 50 ml-es kétkomponensű termékek adagolására alkalmas kézi adagolóval történhet, ami külön rendelhető (Loctite 96001).

