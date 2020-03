A gyógyszeripartól az ipari termelésig

Az automatizált csomagolás a KKV-k esetében is hasznos

Címkék: automatizálás csomagolás csomagolástechnika csomagolóipar ipari robot kollaboratív robot megfogó Onrobot robot robotika

Ha valamikor, akkor most jött el az ideje annak, hogy hátralépjünk egyet, áttekintsük folyamatainkat, és olyan megoldásokat léptessünk életbe, amelyek a termelés rövid és hosszú távú előnyeit tartják szem előtt. Ilyen időkben a gördülékeny gyártási folyamat kulcsfontosságú a versenyképesség megőrzéséhez. A robotok biztonságos alternatívát kínálnak az emberi munkaerőre, illetve meg is oszthatják a napi feladatokat az emberi munkavállalókkal az ismétlődő feladatok, vagy a veszélyes munkák esetén.

A kis- és közepes méretű vállalatok (KKV-k) világszerte egyre nagyobb számban járulnak hozzá az automatizált csomagolási piac figyelemre méltó növekedéséhez. Egy, a Research Nester által 2018-ban készített tanulmány szerint a szektor összetett éves növekedési üteme (CAGR) 9,2%-ra tehető egy 2024-ban véget érő hét éves periódus tekintetében. Az elemzők becslése szerint akkorra a globális piac már eléri a 61,2 milliárd dollárt.[1]

Mivel egyre több KKV látja el automatizált csomagolással gyártási folyamatait, a vállalkozások számára rendkívül fontos, hogy ezt okosan tegyék. Ezt azzal garantálhatják, ha nem csak azt látják át, hogy az automatizációs technológia hogyan lehet előnyös számukra, hanem azt is, hogy milyen típusú eszközök segíthetnek zökkenőmentessé és sikeressé tenni az alkalmazásaikat.

Az évek során Magyarországon is megnőtt a kis- és középvállalkozások száma: egy tanulmány szerint 2018-ban 750 ezer KKV volt Magyarországon, amelynek 7,1%-a az ipari szektorban tevékenykedett. [2] A legtöbb magyar KKV tisztában van az Ipar 4.0 jelentőségével, így az automatizációs lehetőségekkel is, ennek ellenére ezek az innovációk nem képesek gyorsan és átfogó módon implementálódni. Számos kis és közepes vállalkozás nem látja át, hogyan tudna áttérni új technológiákra, vagy azt gondolja, hogy az ipari robotok, a mesterséges intelligencia és a big data használata csak a multinacionális cégeket érintheti. Azonban az átalakuló iparág új igényeket is állít a kisvállalkozásokkal szemben, amelyekre válaszolniuk kell.

Nyitás az újdonságra

A csomagolás automatizálása egy költséghatékony megoldásnak bizonyulhat azon KKV-k számára, melyeknek szüksége van arra, hogy növeljék termelésüket, ugyanakkor biztonságosabb munkakörnyezetet biztosítsanak alkalmazottaik számára. Ezeknek a vállalkozásoknak magasabb fokú rugalmassággal és sokoldalúsággal kell rendelkezniük a csomagolási folyamat során, melyeknek gyakran kis tételben történő és változatos gyártásra kell megoldást kínálniuk. A kobotokat úgy tervezték, hogy gyorsan és könnyedén új területre lehessen helyezni őket, ami jelentős előnyt jelent. Ezeknek a kobotoknak adaptálható erőkifejtést és fogást biztosító automatizációs eszközökkel is kell rendelkezniük, hogy a kezelendő tárgyak és nyersanyagok különféle méreteivel, formáival, és állapotaival is dolgozhassanak.

Vannak olyan vállalatok, amelyeknek érzékelőkre van szüksége, melyek segítik a robotkart, a gyártósor különböző pozícióin elhelyezett munkadarabok megtalálásában, illetve olyan eszközökre is szükségük lehet, amelyeket gyorsan be lehet programozni, és percek alatt meg lehet bízni a feladattal, még szakmai tapasztalattal nem rendelkező üzemeltetők által is.

Az End-of-Arm tooling (EOAT) az összes fent említett kívánalomra megoldást nyújt. [3]

Az EOAT – gripperektől és eszközcserélőktől nyomatékérzékelőkig – számos formában elérhető, melyeket mind azzal a céllal hozták létre, hogy a robotkarra rögzítve azt erőteljesebbé tegyék, és kibővítsék a benne rejlő lehetőségeket. A kialakítástól és a funkciótól függően az EOAT képes a különböző méretű és alakú tárgyak pontos mozgatására, a rövid átfutási idővel rendelkező feladatokat hatékonyabbá tudja tenni, és megkönnyíti a high-mix/low-volume csomagolási feladatok folyamatát.

Az EOAT gyakorlatban

Mivel az EOAT fontos szerepet játszik a robotokkal automatizált csomagolás és raklapozás során, a KKV-knak oda kell figyelniük arra, hogy azt az együttműködő alkalmazást válasszák, amelyik a legjobban megfelel az egyéni szükségleteiknek és céljaiknak.

Például, azok a vállalkozások, amelyek nagy tételben gyártott termékeket kezelnek, például játékokat, villanykörtéket, gyógyszereket, vagy autóalkatrészeket, többféle grippert és szenzort is alkalmazhatnak. Az OnRobot VG10 vákuumos grippere és a HEX 6-tengelyes erő/nyomaték szenzorja összedolgozva el tudja látni a dobozok vagy termékek különböző magasságú polcokra helyezésével járó feladatokat, annak köszönhetően, hogy pontosan képes észlelni a tárgy pozícióját (szenzor), majd azt nagy biztonsággal fel is tudja venni (gripper) nagyméretű tapadókorongjaival. Továbbá pedig az OnRobot legújabb innovációi, mint a VGC10 elektromos kompakt vákuumos gripper, a Gecko egykorongos gripper, vagy a 3FG15 gripper korlátlan lehetőségekkel bírnak. Az ilyen EOAT-párosítások segítenek elkerülni a termékek ütközését, eleget tesznek az egyszerre két tárgy megfogását igénylő kívánalmaknak, és különféle méretű munkadarabok is feldolgozhatók általuk egy folyamat során.

A blisztercsomagolással dolgozó KKV-k, azaz jellemzően készáru csomagolók, FMCG gyártóvállalatok és logisztikai szolgáltatók számára a HEX erő/nyomaték szenzort vagy a VG10 megfogóval, vagy az OnRobot RG2/RG6 grippereivel ajánlott összekapcsolni. A szenzor és gripper rugalmas és erőteljes kombinációja pontos pozícionálást és felvételt biztosít, amely alkalmazkodik a különböző alakú termékekhez, így tehát teljességgel kiváltható az az időigényes folyamat, amely minden új termék után új gripper felszerelését követelte eddig meg.

Az EOAT átalakítja az automatizált csomagolást

Ma már egyértelmű, hogy az EOAT-tal felszerelt automatizált csomagolás egyre elterjedtebbé válik. Az elérhető és megfizethető EOAT számos gyártási és általános üzleti kihívásra egyszerre megoldást tud nyújtani. Ezek a dinamikus alkalmazások növelik a termelékenységet, optimalizálják a működési költségeket, csökkentik a termékek sérülésével járó incidenseket, és különféle tételmennyiségekkel is tudnak dolgozni, így a vállalat méretétől függetlenül minden vállalkozás számára a további fejlődés útját jelentik.

https://onrobot.com/hu