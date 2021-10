A forgácskezelés új formája

A Sandvik Coromant új szoftvermodult mutat be az irányított forgácstörésre

Sandvik Coromant bemutat egy új megmunkálási eljárást, mely lehetővé teszi az irányított forgácstörést menetesztergálási alkalmazásokban. A meglévő CoroPlus® Tool Path szoftver új modulja, az OptiThreading™ segít a gyártóknak a menetesztergálás során fellépő egyik legkomolyabb probléma, a forgácselakadás és az általa előidézett gépleállás leküzdésében.

A CoroPlus® Tool Path szoftver programozási támogatást nyújt a külső és belső menetesztergálási műveletekhez. A szoftver NC-kódokat generál forgácsolásiadat-paraméterek alapján, hogy biztosítsa a menetek megfelelő számát egyenletesen elosztott forgácsolóerőkkel az optimális termelékenység, éltartam és folyamatbiztonság érdekében. A szoftver bővítményeként a Sandvik Coromant bemutatott egy új modult.

Általános probléma a menetesztergálásnál az, hogy a forgácsok rácsavarodnak a robotokra, tokmányokra, szerszámokra és alkatrészekre. Ezenkívül beakadnak a szállítószalagokba is, kárt okoznak és gépleállást idéznek elő. A sikeres forgácskezelés kulcsfontosságú a jó alkatrészminőséghez menetesztergálás esetében.

Az OptiThreading™ ezen kihívások szem előtt tartásával jött létre. A modul a CoroPlus® Tool Path előfizetés részeként érhető el, és speciálisan a CoroThread® 266 szerszámokra és lapkákra lett kifejlesztve.

A módszer és a szoftver használatával a gyártók teljes mértékben optimalizálhatják menetesztergálási műveleteiket. A megoldás részeként a CoroPlus® Tool Path segíti a felhasználókat optimalizált OptiThreading™ szerszámutak létrehozásában, melyek speciálisan a forgácskezelés kihívásait hivatottak megoldani. Ez olyan szerszámútajánlásokkal érhető el, melyek ellenőrzött, oszcilláló mozgásokkal megszakított forgácsolást végeznek, az utolsó menet kivételével minden menetben be- és kilépve a fogásból.

Ezen forgácsolási módszer támogatása többféle előnyt nyújt. Az OptiThreading™ eljárással az alkatrész felületét károsító és a forgácsolási zónát zavaró hosszú forgácsok megszűnnek, javítva ezzel az alkatrész minőségét. Ezzel együtt kisebb szükség lesz a szerszám, az alkatrész vagy a szállítószalag elakadását okozó hosszú forgácsok manuális eltávolítására, ami nem várt gépleállást okozhat. Az OptiThreading™ használatával növelhető a forgácsolási sebesség rövid ciklusidők és nagyobb termelékenység esetén.

Az OptiThreading™ és a CoroThread® 266 több okból is megfelelő forgácsolási partner. Az OptiThreading™ nagy forgácsolóerőket hoz létre, így olyan szerszámot igényel, mely megfelelően ellen tud állni ezen erőknek. A CoroThread® 266 iLock csatlakozóval rendelkezik, mely kivételes stabilitást biztosít a lapkarögzítésnél, lehetővé téve az extrém erőhatások kezelését is. A szerszám emellett különböző kínálatokban is elérhető, minőségek és geometriák széles választékában, melyek a legtöbb anyagot és alkalmazást lefedik. A szoftver és a hardver biztonságos, precíz menetkészítést tesznek lehetővé, melyet nem befolyásol hátrányosan a rossz forgácskezelés.

„Az OptiThreading™ megoldást jelent a menetesztergálás legköltségesebb problémájára, a forgácskezelésre”, állítja Hampus Jemt, a Sandvik Coromant termékmenedzsere. „A CoroPlus® Tool Path megoldással már biztosítottunk egy szoftvert az optimalizált esztergálásra, a CoroThread® 266-tal pedig egy robusztus szerszámozási megoldást kínáltunk. Az OptiThreading™ bevezetésével a menetesztergálás egyik legkomolyabb problémáját segítünk megoldani ügyfeleinknek.

„Tisztában vagyunk a műhelyek számára kihívást jelentő feladatokkal. A nyomás, hogy a lehető legrövidebb időn belül kell elvégezni a feladatokat, a nem várt leállásokat rémálommá teheti, így alapvető fontosságú a forgácskezelés veszélyeinek elkerülése. A mindent átfogó megoldás kínálatunkban szerepel,így segíthetünk a gyártóknak egy új forgácsolási módszer elsajátításában, mely nem pusztán megnyugtatóan hat a forgácskezelést illetően, de segít a nagyobb minőségű alkatrészek gyártásában is.”

