A fiber lézervágó gépek előnyei szénacélvágás esetén

A fiber lézervágó gépek előnyeik, mint az elvárt vágósebesség, kisebb deformáció és magasabb szintű pontosság biztosításával rövid idő alatt a vágóberendezések meghatározó szereplőivé váltak

A lézergépek felhasználóit napjainkban leginkább a hatásfok növelésének és a költségek csökkentésének a kérdése foglalkoztatja. Ennek megfelelően a lézerforrásra irányuló fejlesztések a megmunkálási hatásfok növelését helyezték előtérbe: a vékony lemezek vágási sebessége már a teljesítőképesség határait súrolja, a vastagabb lemezek vágása tekintetében pedig folyamatosan újabb technológiai áttörésekkel találkozhatunk.

A szénacél alapvetően a vas és a szén ötvözete, melyben a szén a teljes tömeg kb. 0,02–2,11 %-a. Emellett a szénacélban találhatunk még szilícium, mangán, kén és foszfor ötvözőket is. Elméletileg minél nagyobb a széntartalom, annál ridegebb és szilárdabb az acél, és annál kevésbé rugalmas.

A fiber lézervágó gépek előnyei a szénacélvágás során több szempontból is megmutatkoznak. Először is a kis átmérőjű és hullámhosszú fiber lézersugárral a vágás minősége az elvárásoknak megfelelő, sima vágófelület érhető el, mely ennek köszönhetően további megmunkálást nem igényel. Másodsorban a vágósebesség magas, a bekezdések ideje kifejezetten alacsony, jelentősen növelve a hatásfokot. A kimeneti teljesítmény stabil, a lézerforrás élettartama magas, és könnyen karbantartható. A BodorPro 2.0 modern szoftverfunkciók további előnyként említhetők meg. A könnyedén kezelhető vezérlőprogram segítségével ugyanis a felhasználók grafikus felületen, parancsok segítségével bármiféle nehézség nélkül készíthetik el a kívánt lemezterveket.

Szénacél vágásánál nagyon fontos tényező, hogy a berendezés nagy fokú pontosságot tudjon biztosítani. Ez különösen igaz az autókba, hajókba, precíziós tartozékokba és háztartási készülékekbe készülő alkatrészek esetén. A lézeres vágógépek ennek a kritériumnak szintén kellő mértékben eleget tesznek. A munkaerő és az üzemelési költségek minél alacsonyabb szinten tartása is kulcsfontosságú szereppel bír a felhasználók körében. Az automatizálás és az intelligens eszközök egyre nagyobb térhódítása közepette a költséghatékonyan üzemeltethető, automata adagolású lézeres berendezések – amivel kézi munkaerő takarítható meg a hatásfok növelése mellett – így méltán kerültek a piac reflektorfényébe.

A CO 2 -lézergépek alkonya?

„A lemezmegmunkálás meghatározó nemzetközi innovátorai a fejlesztési erőforrások döntő részét már nem a CO 2 -, hanem a fiber lézerek irányára fordítják. Ennek nem utolsósorban az az oka, hogy a végfelhasználók sokkal költséghatékonyabban tudják üzemeltetni a fiber lézereket – jelentette ki Werderitsch Gábor, a Bodor fiber lézervágó gépeket forgalmazó Optimum Hungária Kft. ügyvezető igazgatója. – Amikor egy régebbi CO 2 -lézert modern, nagyobb vágási teljesítményű, de alacsonyabb áramigényű fiber lézergépre cserélnek le, az áramfogyasztás jelentősen (kb. felére) lecsökken, ami előre gondolkozva a havi számlán kívül a hálózatfejlesztési és -fenntartási díjban is megmutatkozik. Ezekkel a költségekkel nem feltétlenül számol a döntéshozó a gépvásárláskor, pedig a vállalkozás versenyképességéhez ugyanolyan mértékben járulnak hozzá, mint a fiber gép többszörös energiasűrűségű fénynyalábjának pl. a vékonylemez vágásánál a termelékenységre gyakorolt hatása, vagy a kisebb karbantartási és szervizigénye. A vékony fémlemezek vágása esetében már a fiber lézereknél sem látunk komoly fejlesztési lehetőségeket, a gépgyártók ehelyett elmentek a vastagabb lemezeket is megmunkálni képes, erősebb fiber lézerforrások kifejlesztése felé.”

A Bodor Laser S-modellje például 4 – 30 kW teljesítményű lézerforrást tartalmaz, ami már 20 – 50 mm vastagságban is költséghatékony alternatívának számít a rozsdamentes acél, szénacél, alumínium, vörösréz és fémötvözetek vágásakor. A repülőgépiparban használt minőségű alumíniumötvözetből készült keresztgerenda piramis alakú, stabil szerkezete jól ellenáll a csavaró és nyíró igénybevételeknek. A lézerforrás teljesítménye a 200 m/perc sebességet biztosító hajtásrendszer, a 4G gyorsulás, valamint a kapacitív szenzorral szerelt gyors Z tengely reakció révén válik igazán kiaknázhatóvá. A nagy gyorsulások során keletkező vibrációt a grafitos öntöttvas felhasználásával készült, nagy nyomószilárdságú és keménységű ágy nyeli el.

A könnyen kezelhető Bodor 2.0 vezérlőszoftver integrált terítékképző opciója kiválóan használható a mindennapos gyártási műveletek során. A szokásos NCE, PLT, ENG vagy éppen a DXF fájlformátumok közvetlen hálózatról való beolvasása révén a gépkezelő nagyon egyszerűen hozhat létre programokat.

Magyarországi forgalmazó:

Optimum Hungária Kft.

1172 Budapest, Cinkotai út 28–30.

+36 1 434 2680

ugyfelszolgalat@optimum-hungaria.hu

www.bodorlaser.hu