A Fantázia, a Tudás és a Technológia találkozása

A szerszámgép megválasztása a szakképzett munkaerő megtalálásában is segít a későbbiekben

Annak érdekében, hogy a vevők mindenkor a legmagasabb minőséget garantálhassák az alkatrészek gyártása során, a gyártó cégnek számítania kell munkatársai elkötelezettségére és know-how-jára, valamint a gyártás során használt szerszámgép megbízhatóságára. De mit tud tenni egy cég, ha nincs elegendő szakember az iparágában? Mennyire lehet hasznos ilyenkor a vissza nem térítendő támogatás?

„Ha nem vagy elégedett a szakmai képzés színvonalával, tegyél érte!”

Ez a mottója a tiszalöki Hot&Cold Therm Kft. ügyvezető igazgatójának, Benkő Zoltánnak, akinek mérnöki diplomája mellett műszaki tanári végzettsége is van. A szakmai tudás átadása mellett a minőségi munkára való törekvés és a folyamatos fejlődés igényét is el akarja ültetni a céghez kerülő diákokban. Ehhez korszerű technológiákat, berendezéseket és folyamatokat vezetett be a cég életébe.

A Hyundai Wia KF4600II iTROL CNC-megmunkálóközpont megérkezik a Hot&Cold Therm Kft. tiszalöki telephelyére

Ezen folyamatok kialakításában volt nagy segítség a GINOP PLUSZ-1.2.1-21-2021-04752 vissza nem térítendő támogatás, ami segítségével a tiszalöki Hot&Cold Therm Kft. a Grintech Kft. és a Hyundai Wia által biztosított szakmai kombinációra tette le a voksát. A beruházás tárgya egy Hyundai Wia KF4600II iTROL CNC-megmunkálóközpont és egy SE2200Y F0iPlus Y tengelyes CNC-eszterga volt, melyeknek köszönhetően a tanulók a legfrissebb technológiát ismerhetik meg, hogy meg tudjanak felelni a jövő követelményeinek.

„A Grintech Kft. az egyik fő beszállítónk a CNC-szerszámgépek terén, rendszeresen ellátogat hozzánk, felügyeli, karbantartja gépeinket a hosszú távon fenntartható, hatékony munkavégzésünk támogatásaként – mondta Benkő Zoltán. – Bármilyen kérdésünk vagy problémánk van, mindig számíthatunk a Grintech csapatának gyors fellépésére.”

Az új fejlesztésű KF4600II iTROL megmunkálóközpont és az SE2200Y Fanuc0i SmartPlus CNC-esztergaközpont a megmunkálási lehetőségek tökéletes kombinációja. A vezérlések különbségeinek köszönhetően a tanulók mindkét CNC-vezérlő sajátosságait megismerhetik.

„A FANUC és a Siemens vezérlések a legelterjedtebbnek számítanak világszerte, szerszámgépeink többsége ezen vezérlőkkel felszerelt – tette hozzá Csányi Éva, a Grintech Kft. operatív koordinátora. – Ügyfelünk számára ezenkívül fontos volt, hogy olyan gyártóberendezést biztosítsunk számára, amelyet a jelenlegi szakembergárdája ismer, illetve szakképző centrumként a tanulóikat is ezeken a vezérlőkön oktatják. Így adottak a feltételek a munkaerő gyors és hatékony kiválasztására.”

A szereltvezetékekkel ellátott HYUNDAI WIA SE2200 Y tengelyes CNC-esztergaközpont fontos tulajdonságai: A többfeladatos megmunkálást segítő, ék típusú, Y tengelyű BMT45P revolverfejjel rendelkező berendezés nagy teljesítményű és nagy teherbírású. A tengelyeken az esztergálást segítő szereltvezetékek találhatók. A „FEM” elemzésen alapuló, egy darabból álló, 30°-os ferdeágy kialakítás javítja a rezgéselnyelő képességet és a megmunkálási stabilitást a nagy igénybevételű műveletek során.

Hyundai Wia KF4600II iTROL CNC-megmunkálóközpont

A második generációs HYUNDAI WIA KF4600II forgácsológép egy görgős lineáris vezetékes szerszámgép, amelyet kiemelkedő pontosságú, nagy méretű golyósorsókkal és lineáris vezetékekkel szereltek fel. A direkt hajtású, 16,2/8,5 kW teljesítményű, 119,7 Nm nyomatékú és 12 000 min–1 fordulatszámú főorsó a simítási munkákhoz is alkalmas. A tengelyek a pontos elmozdulások érdekében direkt hajtású golyósorsókat tartalmaznak. A nagy tömegű öntvényváz miatt a gép össztömege 6,5 tonna. Alapfelszereltség a Siemens 828D vezérlés, a 15" monitor, a 3D szimuláció és a ShopMill technológiai modul. A folyamatképes, ellenőrzött gyártás érdekében a komplex megmunkálást BLUM TC52+ZX Speed IR infravörös munkadarab- és szerszámbemérő is segíti.

