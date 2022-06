A digitalizáció hatása a teljesítményre és a stratégiákra

A digitalizáció már nem választás, hanem szükségszerűség

A szerszámgépek fejlesztésének fő mozgatórugói közé tartoznak a sebesség és a minőség növelése. Más iparágakhoz hasonlóan a szerszámgépgyártók is felismerték, hogy a digitalizáció és az automatizálás egyre nagyobb szerepet játszik e célok elérésében. A digitalizáció segít a virtuális és a fizikai világ összekapcsolásában, ami komoly üzleti értékkel bír, ezért minden vállalatnak és iparágnak ajánlott kivennie belőle a részét.

A változatlanságra fogadni mindig veszélyes. Lényeges tehát, hogy egyre több vállalkozás lássa be a digitalizálás elkerülhetetlenségét, ha meg kívánják őrizni a versenyképességüket. A digitalizáció hatalmas mennyiségű adatot dolgoz fel az automatizált gyártás részére, így egyesítve a valós és a digitális világ közötti folyamatokat. Az automatizált gyártóberendezések összekapcsolásának és egy felügyeleti rendszerbe integrálásának, így a megmunkálógépek közötti adatmegosztásnak köszönhetően a döntéshozók képesek csökkenteni a gyártási időket, megtervezni az állásidőket és karbantartási periódusokat, de az energiagazdálkodás optimalizálásával is növelhetik a vállalkozás nyereségét.

A gyártás jövője az intelligens automatizálás. Az intelligens gyártás bevezetése a legjobb módja annak, hogy a termelés korszerűsítéséért folyó versenyben előnyhöz jussunk. A digitális stratégiának a vállalati stratégia lényegévé kell válni. A digitális infrastruktúra és a vállalati stratégia összekapcsolása lehetővé teszi az egyes piacok dinamikus változásaihoz való gyors alkalmazkodást.

A digitalizáció és az automatizált gyártás hatalmas mennyiségű adatot egyesít és elemez

Emberi interakciók egy digitalizált gyárban

A kollektív cél létfontosságú ahhoz, hogy világjárványokkal birkózzunk meg, amely egyébként a feldolgozóipar átalakulását is felgyorsította. Ez a mi modern háborúnk, amely felgyorsítja fizikai és digitális világunk egyesülését, integrálva az emberi környezetet az 5G technológiával és olyan rendszerekkel, mint a felhőbe integrált hálózatok, az IoT, a mesterséges intelligencia, a robotika és az érzékelés.

Vegyük példának a nehéz berendezések mozgatását egy gyártócsarnokban. Az új generációs automatizált irányítású járművek (AGV) már képesek ellátni ezt a feladatot, precíz navigációval és vezérléssel. Napjainkban az AGV-k ugyanazt a berendezést vagy hasznos terhet háromszor gyorsabban képesek mozgatni, mint a hagyományos, emberi irányítást feltételező eljárások. Egy dinamikus, együttműködő környezetben az automatizált targonca az érzékelők adatait használja fel a sebesség növelésére vagy csökkentésére – attól függően, hogy tartózkodnak-e emberek az adott térben.

Az emberi interakció és együttműködés rendkívül fontos a változásokhoz, mert mindig ez adja az inspirációt a különböző nézőpontokból való tanuláshoz. Napjainkban egyre több dolgozót képeznek ki szoftverszimulációra, kiterjesztett valóságra és rendszerekre, de az emberi faktor egyáltalán nem kerül ki a képletből. A digitalizáció növeli az ember gépekkel és rendszerekkel való együttműködési képességét, ami új szintre emeli a termelékenységet.

A digitalizáció a fiatalabb korosztály számára is vonzóbbá teszi a feldolgozóipart. Ez is egy olyan szempont, amit a fémiparnak is figyelembe kell vennie annak érdekében, hogy magához vonzza az Ipar 4.0-ba beleszületett és így a fejlődés fő motorjának számító mérnökök új generációját.

Automatizált gyártás és üzemen belüli logisztika

Az AXILE digitalizált, intelligens gépeket és automatizálási rendszereket fejleszt

Az AXILE ART intelligens felügyeleti rendszer csúcskategóriás „érzékelő” alkalmazástechnológiát használ a teljes gép és automatizálási rendszer állapotának valós időben történő monitorozására. Mindez a Tárgyak Internete és a mesterséges intelligencia segítségével történik, ahol a szenzorok és a neves részegységgyártók Ipar 4.0 fejlesztéseit hangolják egy egységbe. Az ART figyelemmel kíséri a gépben elhelyezett szenzorokból érkező digitális jeleket, és feldolgozva, érthető – többek között grafikus felületen – információt biztosít a gyártásfelügyelet részére.

Az AXILE megmunkálógépek, felszerelve az ART felügyeleti rendszerrel, a vállalatirányítási vagy egyéb IT-rendszerekhez is csatlakoztathatók, így valós idejű információszolgáltatás valósítható meg a prediktív gyorsan elvégezhető karbantartáshoz, a váratlan leállások elkerüléséhez, a 24/7 intelligens, automatizált gyártáshoz, az energiamenedzsmenthez, valamint a termelési kapacitás növeléséhez.

Automatizálási rendszerek gyártási megoldásokhoz

Az öttengelyes megmunkálóközpontokhoz kifejlesztett AXILE automatizálási rendszerek a kis méretű palettázórendszerektől az extra nagy – akár 1 200 mm átmérőjű – palettamegoldásokig terjednek. A palettázók az előgyártmányok és a késztermékek kezelésével többórányi emberi beavatkozás nélküli gyártást tesznek lehetővé. Az AXILE optimalizált alapterület-kihasználtsággal valósítja meg a megfelelő tárolórendszert, így minden cégméret esetén képes növelni a hatékonyságot és a termelékenységet.

Amellett, hogy egy 24/7 autonóm gyártás a gépkezelők válláról is rengeteg terhet vesz le, az automatizálás révén jobb minőségű alkatrészek állíthatók elő, csökkenthető az elkészítendő munkadarab előállítási költsége, és lerövidül a gyártási idő. Mindez jelentősen növeli a cég nyereségességét.

Ma minden olyan vállalatnak, amely mérettől és iparágtól függetlenül versenyképes akar maradni, létre kell hoznia egy digitális stratégiát. Egyesítenie kell az információkat, a technológiát és a fizikai erőforrásokat, hogy javítsa az együttműködési képességeket és a vállalati teljesítményt. Dióhéjban: a digitalizáció már nem választás, hanem szükségszerűség.

