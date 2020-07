A borászatokban is megjelentek a robotok

A FANUC robotok az eredetileg őrültségnek hangzó ötleteket is képesek megvalósítani

Címkék: automatizálás bor borászat borospalack borosüveg Fanuc ipari robot italgyártás robot robotika

1996-ban a vezető spanyol bortermelőnek, a Freixenet cégnek támadt egy „őrült ötlete”, hogy ipari robotok segítségével automatizálja a termelési folyamatokat, beleértve a palackozást, a tárolást, a raklapozást és a csomagolást is. „Ahol más robotgyártók nehézségeket láttak, ott a FANUC lehetőségeket, és a projekt folytatására bátorított bennünket” – mondta Pere Gibert Guasch, a Freixenet karbantartási osztályvezetője.

A Freixenet gyökerei 1861-ig, a Casa Sala cégig nyúlnak vissza, amely egy borexportáló vállalat volt Sant Sadurní d’Anoiában. A sors úgy hozta, hogy ennek a családi vállalkozásnak az örökösnője feleségül ment Pere Ferrer Bosch-hoz, aki a La Freixeneda ültetvény örököse volt. Az ültetvény a szőlőműveléssel és borkészítéssel már a XIII. század óta foglalkozó Alt Penedés régió szívében helyezkedett el. A közös vállalkozás – bár nem minden nehézség nélkül – fejlődésnek indult, s megjelentek az első, a címkéjükön a Freixenet Casa Sala márkanevet viselő palackok.

Az 1920-as évekre az alapítók eltökéltsége és termékeik minőségébe vetett hite már hírnevet szerzett a vállalat számára. Ennek eredményeképpen az 1930-as évek közepén a Freixenet állandó kereskedelmi irodát nyitott az amerikai egyesült államokbeli New Jersey-ben. 1941-ben került piacra a Carta Nevada márka, egy olyan cava (habzóbor), amely idővel a vállalat legismertebb termékévé vált, majd 1974-ben piacra dobták a Cordón Negro márkát is. Jelenleg ez a két termék számít az export zászlóshajójának. Az 1970-es évek közepétől a Freixenet már teljesen stabil márkának számított, így nemzetközi terjeszkedésbe kezdett, melynek eredményeképpen a Freixenet csoport vezető helyet foglal el a világon a hagyományos módszerekkel készülő habzóborok ágazatában. A vállalkozás 1914 óta – a habzóborok Freixenet márkanéven történő piacra kerülése óta – folyamatosan növekszik. Ez a nemzetközi szintű családi cég a hagyományok ápolása mellett az újításokat is pártfogolja. A Freixenet csoport jelenleg évente 185 millió palack bort és cava habzóbort forgalmaz világszerte. Ennek több mint 80%-a kerül exportra. A csoporthoz 7 különböző országban 18 borászat tartozik, termékei pedig több mint 150 ország üzleteiben érhetők el.

A Freixenet palackozása teljesen automatikus

A borkészítés automatizálása két 410-es sorozatú FANUC robottal kezdődött, amelyeket a borászat dolgozói Zipi és Zape névre kereszteltek. Jelenleg a Freixenet 36 robotot használ a bor és cava habzóbor gyártási folyamataiban. A FANUC évente tartja karban a robotokat, és a gyáron belüli közvetlen elérésű ügyfélszolgálatot biztosít a kritikusabb műveletekhez. A már több mint két évtizede tartó kapcsolat után a Freixenet jelenlegi gépparkja bővítését tervezi a FANUC céggel való gyümölcsöző kapcsolat bizonyítékaként. „A robotok mindig igazodtak minden különleges igényünkhöz – jelentette ki Pere Gibert Guasch. – A legjobb márkákkal együttműködve erősítjük vezető helyünket. Arra törekszünk, hogy világ legjobb cava habzóborát készítsük a legmagasabb fokú élelmiszer-minőség és -biztonság mellett, a leghatékonyabb és legfenntarthatóbb módon.

A termelési folyamatok mely területein használnak FANUC robotokat?

A termelési folyamat minden műveletéhez használunk robotokat, a palackok megtöltésétől azok pincékben történő elhelyezéséig, valamint a palettázástól a raklapon az ügyfelek számára történő szállítás céljából való csomagolásig.

Mikor kezdtek robotokat használni?

1996-ban vettük fel a céggel a kapcsolatot. Az egész egy vágyálom, egy „őrült” ötlet felvázolásával kezdődött. Ahol már a gyártók nehézségeket láttak, ott a FANUC lehetőségeket, és a projekt folytatására bátorított bennünket. Jelenleg fő üzletágunkban 36 robotot használunk a termelés során, és remélhetőleg rövid időn belül bővíteni tudjuk a gépparkunkat.

Robotok végzik az üvegek kezelését, beleértve a tárolást és a raklapozást is

Hogyan értékeli a műszaki csapat munkáját és hozzáállását?

A FANUC kiváló minőségű szolgáltatást nyújt nekünk. Nagyon jól szervezett csapata van, rendkívül magas szinten képzett és a termékeket kiválóan ismerő szerelőkkel. A felmerülő problémákat hatékonyan oldják meg, mindig megfelelő intézkedéseket tesznek, és tevékenységük igazodik a feladathoz.

Milyen szolgáltatásokat vesznek igénybe?

Az összes robot éves karbantartását és a gyáron belüli közvetlen elérésű ügyfélszolgálatot a kritikusabb műveletekhez.

Mi a véleménye a FANUC-ról mint vállalatról, mint termékről, és arról, ahogyan a cég kezeli az önök vállalatát?

A már több mint 2 évtizede fennálló kapcsolatunk során mindig nagyon értékes volt az együttműködésünk, és a mai napig az. Erre bizonyíték jelenlegi gépparkunk, és az, hogy annak bővítését tervezzük. Vállalatként azt érzékeljük, hogy a FANUC stabil lábakon áll, jól szervezett, és műszaki területen vezető szerepet tölt be. Ami a termékeket illeti, a cég mindig tudott olyan robottal szolgálni, amely igazodott minden különleges igényünkhöz. A köztünk lévő gyártó–ügyfél kapcsolatban figyelembe vesszük, hogy a csapat mindig készségesen és szorosan működik velünk együtt, segítve bennünket, hogy a legjobb megoldást találjuk meg a felmerülő kihívásokra.

„A legjobb márkákkal együttműködve erősítjük vezető helyünket az újítás és létesítményeink minősége terén” – jelentette ki Pere Gibert Guasch, a Freixenet karbantartási osztályvezetője

Van esetleg olyan anekdota, amelyet elmondana a közös munkával kapcsolatban?

Anekdota? Amikor elkezdtünk ipari robotokat használni, néhány 410-es sorozatú FANUC robottal kezdtük meg az első kísérletezgetéseket a pincéinkben, és a Freixenet csapatából valaki nevet adott ezeknek a robotoknak: az egyik a Zipi, a másik a Zape nevet kapta két spanyol képregényfigura után (zipizape = csetepaté spanyolul). Ezután a FANUC minden robotjának adtak valamilyen nevet a Freixenet szakemberei, amikor azok megérkeztek a vállaltunkhoz. És persze alapkövetelmény, hogy mindegyik név valamilyen képregényfigura neve legyen. Van már a gyárainkban többek között Asterix és Obelix, Magányos lovas, Tintin, Három kismalac és Rompetechos (egy spanyol képregény címe, a. m. „Tetőtörők”) is. Egyértelmű, hogy egy ilyen bűvös robotcsapattal a siker garantált… és persze a jókedv is. Igyunk egy cavát a FANUC céggel való virágzó jövőbeni együttműködésünkre! Ami persze legyen Freixenet!

Hogyan jellemezné egy szóval a FANUC céget?

Megbízható.

Szöveg: FANUC