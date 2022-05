A belépő szinttől az abszolút felsőkategóriáig

Az idén hétesztendős Smartus Zrt. ismét részt vesz Magyarország legnívósabb szakmai kiállításán, a Mach-Techen

A kiállításon bemutatott termékek és szolgáltatások pedig, a csapattól megszokott módon, releváns, időszerű ipari problémákra kínálnak megoldást a hazai ipar különböző szereplőinek. A látogatók az abszolút felsőkategóriás Okuma CNC-szerszámgépeken túl, melyek már magukban is megannyi izgalmat és érdekességet rejtenek, megnézhetnek többféle automatizálási megoldást, additív gyártási lehetőséget, forgácsoláshoz köthető informatikai fejlesztést, és a gépek vagy akár a teljes üzem támogatásához tervezett darus és emelőrendszereket is.

Japán éllovas a hazai üzemek padlóján

A több mint 150 géptípust gyártó Okuma kínálatából több mint ezer szerszámgép került telepítésre Magyarországon. Elmondható tehát, hogy a hazai piac ismeri a gépek legjellemzőbb tulajdonságait, melyeknek a jó hírét is köszönheti. De a rendkívüli tartósság, pontosság és termelékenység mellett vannak olyan ismérvek, amelyek nem minden piaci szereplő számára egyértelműek vagy ismertek. Éppen ezért a 2022-es Mach-Tech kiállításon megtekinthető az OKUMA Genos M560 Skeleton váza, hogy a látogatók betekinthessenek a burkolat alá is. Helyet kap egy Multus B multitasking gép is, ami az Okuma legsikeresebb sorozatának egyike hazánkban is. Az egy gépben történő készre gyártás, az egyszerű kezelhetőség, a kis helyigény és a jól tervezhető termelési ütem előnyei a bizonyított strapabíróság mellett kiérdemelték a felhasználók elismerését is. És hogy mindez hol és miként tud még többet tenni a forgácsolóüzemek eredményeihez, a kiállításon megtekinthető.

A gépek között szerepel majd a sokoldalú OKUMA Genos M460 5AX szimultán öttengelyes megmunkálóközpont is, ami az előbb említett Multus géphez hasonlóan megbízhatóságával, pontosságával, és az üzemben dolgozók munkájának jelentős könnyítésével hódítja meg a vásárlókat.

A Mach-Tech 2022 kiállítás látogatói az OKUMA Genos M560 burkolata alá is bepillanthatnak majd

Természetesen ezeknek a gépeknek a munkatere megtelik majd forgáccsal is. A Smartus Zrt. névjegyévé vált ugyanis, hogy a kiállítás steril körülményeinek ellenére munka közben mutatja be a gépeket, egyértelműen megvilágítva azt az előnyt, amit a vevő is élvezhet majd a saját üzemében.

A Smartus standján helyet kap két vízszintes CNC-esztergagép is, melyek hasonló méreteik ellenére különböző szegmenset képviselnek. Az egyik a költséghatékony belépő kategóriát jelentő OKUMA Genos L3000, a másik a szakma legmagasabb elvárásainak is eleget tevő OKUMA LB3000. És hogy a sokat látott esztergák mégis izgalmasak legyenek a látogatók számára, a bemutatott gépeken két eltérő automatizálási megoldást mutat be az Okuma magyar forgalmazócsapata.

Hatékony és folyamatbiztos termelés emberi beavatkozás nélkül

A sokszínű hazai fémfeldolgozó ipar számára nem létezhet csupán egyetlen járható út a forgácsolást vagy a forgácsológépek kiszolgálását illetően. Éppen ezért a Mach-Tech Smartus standján kétféle elgondolás és háromféle megvalósítás kap helyet. Az egyik az Okuma által fejlesztett ROID automatizálási rendszer. Ez a többcélú – akár a munkadarab támasztását vagy a munkatér mosását is elvégezni képes – megoldás a szerszámgép saját vezérlőjéről működtethető. A mozgási pálya generálása automatikus, a használat biztonságát pedig az Okuma legendásan megbízható CAS ütközésvédelmi rendszere szavatolja. A gépbe épített robot nem, viszont az alkatrészek tárolását ellátni hivatott egységek mozgathatók az azonos rendszerek fogadására felkészített eszközök között.

De hogy a nem ROID rendszerrel vásárolt gépek is automatizálhatók legyenek, a Smartus Zrt. fejlesztett egy saját kollaboratív robottal történő gépkiszolgálási megoldást, a ROBOCUBE-ot. A teljesen rugalmas, grafikus felületen programozható robotállomás több, más szoftverrel szerelt gépen is használható, kis helyigényű, egyszerűen kezelhető és költséghatékony is. A fejlesztés fő irányát meghatározó elvárásokat a Magyarországon működő forgácsolóvállalatok fogalmazták meg, ez pedig a népszerűségének a kulcsa.

Az OKUMA Genos L3000 a költséghatékony belépő kategóriát képviseli

Hatékony termelés, biztos döntéshozás IT-támogatással

A számos megjelent Ipar 4.0 szoftver mind szolgál előnyökkel, azonban a CNC-forgácsolás specifikus világára szabva eddig egyik sem kínált tökéletes megoldást. További megkötés volt bizonyos esetekben a vezérlő típusa. Ezt a limitet gondolta újra a Smartus Zrt. szoftverfejlesztő csapata, aki a SMARTConnect szoftverrel tetszőleges vezérlőtípusokból nyeri ki azokat az adatokat, amelyek a beruházási döntések, a termelési és logisztikai kérdések, a költség- és erőforrás-optimalizálási feladatok megoldásához nyújt hiteles és valós idejű adatokat. Az adatok gyűjtésén és rendszerezésén túl azokat olyan emészthető, könnyen érthető formában képes megjeleníteni, ami nem csak biztosabbá, de gyorssá is teszi az operatív vagy akár stratégiai döntések meghozatalát.

Smartus daruk és emelőszerkezetek

A gépek hatékony kiszolgálására, a kulcsrakész projektek megvalósításának egyszerűségére és a piaci igény hatására a Smartus Zrt. az elmúlt években megalapította az üzemi logisztikával, ezen belül a darus anyagmozgatással foglalkozó divízióját. A konstruktőr, elektromos és mechanikus szerelőkből álló csapat teljesen egyedi igényekre szabva tervez és valósít meg anyagmozgató darurendszereket. Természetesen a megvalósítás eleget tesz a kor aktuális kívánalmainak, így a daruk „okos” megoldásokkal képesek segíteni az üzemi logisztika munkáját. Számos izgalmas referenciával és még több jövőbe mutató lehetőséggel várja az érdeklődőket a Smartus Zrt. standján a divízió vezető tervezője.

A ROID automatizálási rendszer a szerszámgép saját vezérlőjéről működtethető

3D fémnyomtatás – a gyártástechnológia új világa

Szintén újdonság a Smartus Zrt. portfóliójában a német SLM-Solutions által fejlesztett és gyártott, porágyas technológiát alkalmazó fémnyomtató. A rendkívül magas minőséget képviselő, számos ipari szabadalommal rendelkező SLM-Solutions ismert a hazai piacon. A Smartus Zrt. az első hivatalos forgalmazó, így a termék a legjobb úton halad afelé, hogy műszaki színvonalának elsőségén túl a szakmai támogatásban is a legjobb legyen. A cél itt is az, csakúgy, mint az Okuma szerszámgépek esetében, hogy valódi problémákra működőképes, kompromisszummentes megoldást szállítson a Smartus Zrt. a hazai vállalkozóknak. Az additív gyártásra pedig fokozódó igény mutatkozik.

A Smartus Zrt. standján minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk szakmai vagy üzleti kérdéseik megvitatására. Találkozzunk 2022. május 10–13. között az Ipar Napjai / Mach-Tech / Automotive kiállításokon, az A pavilon 203-as standján!

