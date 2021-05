5 millió eurós támogatás a régióban – itt az idő automatizálni!

Soha nem voltak még olyan vonzóak a jól működő együttműködő automatizálási megoldások által kínált lehetőségek, feltételek és üzleti előnyök, mint most. A technológia könnyebben elérhető, mint valaha, még olyan vállalkozások számára is, amelyek esetében korábban szó sem lehetett volna egy automatizációs befektetésről. Szerencsére számos támogatási lehetőség kínálkozik azok számára, akik nem képesek önállóan finanszírozni a beruházást, ilyen például egy, a régióban elérhető 5 millió euró összértékű pályázat is.

Először is, miért érdemes automatizálni?

Az együttműködő automatizálás egy sokoldalú, költséghatékony és felhasználóbarát technológia, ami mérettől és technikai szakértelemtől függetlenül lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy növeljék termelékenységüket, emeljék a termékminőséget, valamint gyorsabban reagálhassanak a vásárlói igényekre, miközben pedig - mindezeknek köszönhetően - versenyelőnyre tegyenek szert. A megfelelő kiegészítőkkel, vagy más néven End-of-Arm Tooling-al (EOAT-tal) felszerelt robotkarok számos feladatot el tudnak végezni, a legújabb gripperek pedig még az emberi ujjakhoz hasonló óvatosságot és pontosságot is képesek hozni, miközben gépektől elvárt ismételhetőséget és termelékenységet nyújtanak. Az új és innovatív megoldásokkal az automatizálásban érintett vállalatok egyre ellenállóbbá tudnak válni a váratlanul felmerülő követelményekkel, sőt még vészhelyzetekkel szemben is, mivel a termelés rugalmasabbá, az értéklánc pedig versenyképesebbé válik, és az alkalmazottak válláról lekerülnek a monoton, ergonómiai szempontból nem megfelelő, sőt akár veszélyes munkák. És ha mindehhez hozzáadjuk még azt is, hogy ezek az előnyök kiváló megtérülési mutatókkal is járnak, akkor inkább már azt a kérdést kell feltennünk: miért ne automatizáljunk?

Mielőtt azonban valaki belevágna az automatizálásba, először is a munkafolyamatokat szükséges megvizsgálnia. Amennyiben a low volume/high mix gyártás, az ismétlődő feladatok, valamint a gyakran változó ügyféligények jellemzik a tevékenységet, illetve növelni kívánja termelékenységét és hatékonyságát, miközben úgy szeretné csökkenteni kiadásait, hogy a gyártott termék minősége továbbra is magas és egységes maradjon, akkor az adott vállalkozás egyértelműen megérett az automatizálásra. Azonban az, hogy valaki készen áll automatizálni, önmagában még nem elegendő. Számos egyéb tényezőt is számításba kell venni, mielőtt megkezdődne a technológia bevezetése. A leggyakrabban felmerülő, első téma a finanszírozás kérdése. Az automatizálást sokan még ma is egy költséges és rendkívül hosszadalmas folyamatnak tartják, azonban ez nem is állhatna távolabb az igazságtól.

Kezdjünk el számolni

Az automatizálásba való befektetés egy rendkívül sokrétű kérdés, de le lehet szűkíteni a döntéshozatalhoz szükséges legfontosabb tényezőkre. Először is a befektetés teljes összegét szükséges végig gondolni, beleszámolva minden jövőben felmerülő költséget is, például a rendszer kiépítéséhez szükséges kiegészítőket, az integrációval járó díjakat, illetve a későbbi karbantartási kiadásokat. Fontos tényező az, hogy az adott robotot át lehet-e könnyedén helyezni a gyár egy másik pontjára, amennyiben a gyártás azt megköveteli, mivel ezzel megspórolhatóak a gyárterület átalakításával járó hatalmas költségek. Az is fontos kérdés, hogy szükség lesz-e robotikai szakismerettel rendelkező alkalmazottak felvételére, akiknek a robotok programozása lesz a feladata. Emellett számításba kell venni a munkavállalói jólétet is, hiszen a biztonságosabb és ergonomikusabb gyakorlatok csökkenthetik az egészségügyi és egyéb biztosításokkal kapcsolatos kiadásokat is. A sorban következő szempont a növekvő hatékonyság. Amennyiben a kívánt automatizálás a nap 24 órájában képes elvégezni feladatát, akkor jelentősen csökken a termékek átfutási ideje. Végül, de nem utolsósorban egy megbízható és jól működetett gyártósor szinte teljesen megszünteti a nyersanyagok pazarlását és a hibásan legyártott áruk számát. Érdemes tehát időt áldozni rá és végig gondolni a fenti tényezőket, hogy megbizonyosodjunk az automatizálás adott vállalat számára biztosított rövid- és hosszú távú előnyeiről.

Amennyiben nincs meg a szükséges tőke

Vajon mi a teendő akkor, ha egy gyártó már felismerte, hogy szüksége van automatizálására, és ki is számolta az ezzel járó költségeket, viszont pillanatnyilag nem rendelkezik elegendő tőkével a befektetéshez? Szerencsére számos finanszírozási lehetőség áll rendelkezésre. A fent bemutatott, pontosan meghatározható és kiszámítható rövid- és hosszú távú előnyöknek köszönhetően rendkívül kedvező pozícióból igényelhető például banki hitel, ugyanakkor nincs feltétlenül szükség a robot megvásárlására sem, hiszen számos lízing opció közül választhatnak az érdeklődők, ahogyan egyre elterjedtebbé válik az ún. Raas (Robots-as-a-Service, azaz robot, mint szolgáltatás) üzleti modell. És ez még nem minden. Mivel egyre több állami és egyéb jellegű támogatást tudnak igénybe venni a kis- és közepes méretű vállalkozások, egyre több lehetőség nyílik meg előttük. Egy hazai példa minderre az Európai Innovációs és Technológiai Intézet Magyarországon is jelen lévő gyártástechnológiai innovációkat támogató szervezete, az EIT Manufacturing által a közelmúltban elindított regionális innovációs program, melynek keretében összesen ötmillió euró támogatásra pályázhatnak a magyar, illetve további 17 európai ország vállalkozásai és szervezetei. A pályázat azoknak a vállalkozóknak szól, akik innovatív ötleteiket szeretnék megvalósítani, majd piaci érettségre fejleszteni. A pénzügyi támogatáson túl a sikeres jelentkezők tréning- és mentorprogramokon is részt vehetnek, továbbá az üzletfejlesztéshez hasznos know-how anyagokhoz hozzáférve dolgozhatnak a számukra legmegfelelőbb piacra lépési stratégiák, modellek kialakításán.*

A vállalkozások még soha nem kaptak ennyit robotikai megoldásoktól, mint most

Az OnRobot, a robotikai End-of-Arm Tooling piacvezetője abban hisz, hogy a kollaboratív megoldások segítenek a kis- és közepes méretű vállalkozásoknak abban, hogy optimalizálni tudják folyamataikat és a nagyobb rugalmasság, a fokozott termelés és a javuló minőség következtében fejleszteni tudják üzletüket. A – magyar gyökerekkel is rendelkező – dán vállalat szerint az együttműködő alkalmazások ideális megoldásként szolgálnak a monoton és ismétlődő feladatok elvégzésére, melynek köszönhetően a termékminőség nemcsak jobbá, hanem egységesebbé is válik, mindez pedig a vállalkozás növekedéséhez vezet. Az OnRobot termékportfóliója, melyben olyan robotikai kiegészítők találhatók, mint például két- és háromujjas gripperek, elektromos és mágneses gripperek, erő/nyomaték érzékelők és még képalkotó rendszerek is, szinte korlátlan automatizálási lehetőségeket kínál a gyártóvállalatok számára, és egyrendszeres megoldásának köszönhetően maximális kompatibilitást nyújt vezető robotmárkák széles körével, ami pénzügyi szempontból hatalmas előnyt jelent.

„Az OnRobotnál abban hiszünk, hogy az ipar folyamatos fejlesztése együtt jár az automatizálási megoldások fokozott megvalósításával. Elérkezett az idő az automatizáláshoz, mivel jelenleg a vállalkozások, méretüktől függetlenül, nagyobb mértékben profitálhatnak a robotizált megoldásokból, mint valaha, melynek következtében még tovább fejlődhetnek, és globális versenyképességre tehetnek szert.” - mondja Vikram Kumar, az OnRobot EMEA régiójának general managere.

