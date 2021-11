2021 a 10+ kW teljesítményű fiber lézervágó gépek éve volt a világban

A 10+ kW teljesítményt meghaladó lézeres vágógépek jelentősen átalakítják a lemezmegmunkálás folyamatát

A Bodor Laser által kifejlesztett 12 kW-os BodorGenius lézerfej és a világ egyetlen személyre szabott 22 kW-os lézeres vágógépe is egyértelműen jelzik, hogy az ultranagy teljesítményű lézervágást megbízható és hatékony gyártási folyamatként kezdi elismerni a világ fémipara. Előbbi a stabil és hatékony lézervágást szolgálja, utóbbi fejlesztés pedig a modern 10+ kW-os gépek térhódítását gyorsítja fel.

Számít a méret

Az intelligens gyártás többek között a lézeres megmunkálás újabb aranykorát is elhozta, ami nem utolsósorban abban is megmutatkozik, hogy egyre több cég barátkozik meg a 10+ kW teljesítményt képviselő csúcstechnológiával. A vágható lemezvastagság bővülése, az alkalmazási lehetőségek kiterjesztése és a sebesség (a 3 kW-os lézergépekhez képest) 5-10-szeres növekedése valós termelékenységnövekedésben és költségcsökkentésben fizetődik ki.

A 10+ kW teljesítményű lézervágó berendezések globális piacvezetőjeként a Bodor Laser nemcsak olyan látványos fejlesztésekkel rukkolt elő, mint a világ első 25 000, 30 000, majd 40 000 wattos lézeres vágógépei, hanem a mindennapi munkát megkönnyítő innovációkra is nagy súlyt fektet. Ezek közé tartozik az új 12 kW-os BodorGenius lézerfej, illetve a világ egyetlen személyre szabott 22 kW-os lézeres vágógépe is.

Az újonnan kifejlesztett 12 kW BodorGenius lézerfej

A BodorGenius lézerfej az optikai pálya kettős védelmének köszönhetően IP65 védelmi szint besorolást kapott. A két védőlencse tartósan képes megvédeni a belső vágófejüreget a szennyeződésektől. Az optikai pályát és a levegőbevezetést arra optimalizálták, hogy csökkentse a szórt fény és a légáramlás ingadozását, ami minimalizálja a szükségtelen interferenciát, így kiváló hatékonyságot és stabil vágási minőséget biztosít.

A világ egyetlen személyre szabott 22 kW-os lézergépe a Bodor és a Maxphotonics stratégiai együttműködésének „édesgyermeke”. A gépet tükröződés elleni védelmi technológiával is ellátták, így a berendezés még nagy fényvisszaverő képességű anyagok esetében is kiváló minőségű vágási minőséget hoz létre, és 20%-kal növeli a lézervágás hatékonyságát.

Továbbfejlesztett gépsorozatok: megnövelt megbízhatóság

Az A 2.0 gépsorozattal 2021-ben az IF Awards formatervezési díjat is elnyert Bodor Laser tovább növelte a gépek megbízhatóságát, egyszerű kezelhetőségét és költséghatékonyságát. A dizájnötlet a hagyományos zen filozófia, a jól ismert kínai Go játék, valamint a modern technológiák egyvelege.

Az ultranagy teljesítményű lézervágók használatát egészen a közelmúltig nagymértékben gátolta a gépek funkcionális alkatrészeinek elégtelen hatékonysága és stabilitása. Lássuk az ezen a téren tett legújabb előrelépéseket!

EtherCAT buszvezérlés

Az EtherCAT rendkívül magas hálózati teljesítményéről, stabil és valós idejű jeltovábbításáról, nagy rugalmasságáról és vezérlési pontosságáról, valamint jobb kompatibilitásáról ismert. A technológia számos felügyeleti módszert tesz lehetővé, amik hagyományos vezérléssel nem érhetők el.

BodorThinker 3.0

A továbbfejlesztett BodorThinker 3.0 rendszer jobb grafikát és nagymértékben lecsökkent gépi reakciósebességet (50%-kal nagyobb max. gyorsulási és 30%-kal nagyobb működési sebesség) biztosít. A megnövelt funkcionalitás egyértelműen megkönnyíti a gépkezelők munkáját is. A vastagabb fémlemezek stabil és megbízható megmunkálását több új funkció támogatja.

Második generációs keresztgerenda

A második generációs keresztgerendát ultramagas nyomáson feszített méhsejt szerkezetű alumínium alkotja, ami a korábbi kialakításhoz képest 20%-kal nagyobb merevséget és jobb termikus stabilitást eredményezett.

Új kijelző

Az új kijelző előnye az integráció és a kompatibilitás révén elért jobb kiterjesztés, ami segít a gépkezelőknek a sima és komfortos munkavégzésben.

