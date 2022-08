Szuperzöld épületek segíthetnek a Földön

Okos rendszerekkel tizedére eshet az energiafelhasználás

Címkék: CO2 energiafogyasztás energiagazdálkodás energiahatékonyság energiamenedzsment energiaracionalizálás Schneider Electric

A globális CO2-kibocsátás közel feléért az épített környezetünk felel, ezért kulcsfontosságú, hogy minél energiahatékonyabb legyen az épületeink üzemeltetése. A Schneider Electric grenoble-i IntenCity létesítményének példája azt mutatja, hogy intelligens rendszerekkel akár tizedére is csökkenthető az energiaigény, a nettó zéró kibocsátás elérését pedig megújuló energiaforrásokkal lehet támogatni.

Az Architecture 2030 nevű non-profit szervezet becslése szerint az épített környezetünk felel az éves széndioxid-kibocsátás közel 50 százalékáért. Az építőanyagok és maga a kivitelezés 20, míg az épületek üzemeltetése 27 százalékos részesedéssel bír a CO2-kibocsátásból. A Föld jövője szempontjából is kulcsfontosságú tehát, hogy minél energiahatékonyabban működtessük az ingatlanokat, arról nem is beszélve, hogy a jelenlegi energiaárak mellett üzleti szempontból is megéri az odafigyelés.

A jó hír, hogy vannak már olyan megoldások, amelyek révén számottevő mértékben növelhető az épületek energiahatékonysága sőt, már gyakorlati példák is vannak arra, hogy milyen eredmények érhetők el. A Schneider Electric IntenCity fejlesztése a franciaországi Grenoble-ban jól érzékelteti, hogyan csökkenthető az ingatlanok rezsije és még arra is példát mutat, hogyan érdemes elindulni a nettó zéró kibocsátás felé vezető úton.

Az energiamenedzsment és ipari automatizálási megoldások területén vezető cég még 2016-ban indította el a fejlesztést, amelynek eredményeket korábban 13 különböző létesítményben dolgozó, mintegy 5000 munkatársa került át egy négy épületből álló, a fenntarthatósági szempontok maximális figyelembevételével tervezett komplexumba. A 26 ezer négyzetméteres, tavaly átadott létesítményt a vállalat felhőalapú épületmenedzsment szoftverével szerelték fel, amely a mintegy 60 ezer érzékelőből érkező adatok alapján optimalizálja folyamatosan az energiafelhasználást. A fejlesztés eredményeként sikerült elérni, hogy az IntenCity-ben az egy négyzetméterre jutó átlagos éves fogyasztás 37 kWh legyen, szemben az európai irodaépületeknél becsült 300 kWh-val.

Ráadásul a komplexum ezt a fogyasztást is megújuló forrásból származó energiából fedezi. Az épületen több mint 4000 négyzetméternyi napelemet helyeztek el, illetve két szélturbina is gondoskodik az áramellátásról. A napelemek és a szélturbinák kapacitása évente mintegy 970 MWh, ami nagyjából 200 háztartás fogyasztásának felel meg, és segítségükkel teljesen energiafüggetlenné válik a komplexum. A zöld működését összesen 300 kilowatt kapacitású akkumulátorok is támogatják, amelyek tárolják a fel nem használt energiát.

A Schneider Electric azon vállalatok közé tartozik, amely nem csak fejleszti és gyártja a fenntartható működést, energiagazdálkodást támogató megoldásokat, hanem aktívan alkalmazza is azokat. A társaság klímavédelmi törekvései az elmúlt időszakban számos elismerést kaptak, és a közelmúltban elnyerte az „Energy & Sustainability 2022 Microsoft Partner of the Year Award” díjat is. A Microsoft a „Partner of the Year Awards” díjjal azokat a partnereit ismeri el, akik az elmúlt évben kiemelkedő Microsoft-alapú alkalmazásokat, szolgáltatásokat és eszközöket fejlesztettek és szállítottak.

A Schneider Electric elismerésben részesült az ügyfeleknek nyújtott innovatív EcoStruxure szoftvermegoldásaiért, amelyeket a Microsoft technológiája, többek között az Azure Cloud és a Dynamics 365 segítségével valósított meg. A társaság EcoStruxure rendszerei segítettek a cég ügyfeleinek abban, hogy 2021-ben 84 millió tonnával csökkentsék szén-dioxid-kibocsátásukat, 2018 óta pedig már 347 millió tonna ez az csökkentésében, ami 2018 óta 347 millió tonna megtakarított vagy elkerült szén-dioxid-kibocsátást jelent. Ezeket a megoldásokat a Microsoft Azure támogatja, és az elektromos és digitális megoldások erejével segíti az ügyfeleket energia- és fenntarthatósági céljaik elérésében.