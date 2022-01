Jól halad a Siemens okosváros-kísérlete

Bécsben, éles körülmények között tesztelik azon energiarendszereket, amelyek a fenntartható városfejlesztés alapjait adják a jövőben.

Címkék: energia energiamegtakarítás energiamenedzsment épület intelligens épület okosváros siemens

Európában egyedülálló projekt zajlik Bécsben. Az osztrák főváros Aspern Seestadt városrészében, valós körülmények között tesztelik a jövő energiarendszereit. A cél, hogy valódi épületeken, hálózatokon, üzemeltetők és felhasználók részvételével tegyék próbára azon koncepciókat, amelyek fenntarthatóbbá teszik a városi területek energiaellátását.

A nagyívű projekt 2013-ban, az infrastruktúrák kialakításával indult, azóta pedig növekvő számban vonták és vonják be a rendszerek kipróbálásába, finomhangolásába a felhasználókat, a lakókat.

Az energia adatalapú újragondolása

A tízezer lakást és huszonötezer lakót megcélzó városrész új megközelítéseket hívott segítségül, hogy sikeresen tesztelje a jövő energiahatékony rendszereit. A Siemens ehhez a dekarbonizáción, a decentralizáción, a diverzifikáción, a demokratizáláson és a digitalizáción alapuló innovatív megoldásai segítségével járul hozzá.

Az új városrészben működő megoldások egyike, hogy rendszerbe kapcsolták az energiafogyasztókat és -termelőket. Olyan energiaközösségeket hoztak létre, amelyek lehetővé teszik a helyben termelt, megújuló energia felhasználását, más szereplő számára történő átadását. Ebből profitál az elektromos járművek töltése is. Az áramhálózati üzemeltetés számára új elemzési metódust teszteltek, és előkészítették az intelligens hálózatok kiépítését is. Összekapcsolták az okosépületeket, és a hatékonyságnövelő épületautomatizálási rendszer bevetése mellett új világítástechnikai koncepciót valósítottak meg, valamint adatközponti hulladékhőt használnak egy klinika fűtésére. Folyamatosan nyomon követik az energiarendszerek adatait, és a kiértékeléshez, illetve a környezeti ingerekre való reagáláshoz csatasorba állították a mesterséges intelligenciát is.

Ezen megközelítéseknek is köszönhetően eddig már 70 olyan felvetésre, kérdésre sikerült választ találni a kísérlet során, amelyekkel közelebb kerül a jövő klímasemleges energiavilágának megteremtése.

A városrész mögött álló kutatási projekt, a több mint száz szakértőt foglalkoztató Aspern Seestadt Smart City Research a Siemens támogatásával valósul meg. A projekt egyik célkitűzése, hogy valós adatok alapján piacorientált, méretezhető és gazdaságos megoldásokat dolgozzon ki a városi területek energiaellátásának jövőjére, továbbá klímabarát energiarendszereket hozzon létre.

