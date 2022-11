Az új Toshiba SHRM Advance HVAC rendszerrel csökkenthető a kereskedelmi épületek szén-dioxid-kibocsátása az üzemeltetési költsége

Címkék: energiafelhasználás energiafelügyelet energiafogyasztás energiagazdálkodás energiahatékonyság energiamenedzsment energiaracionalizálás klíma Toshiba

A legújabb generációs VRF R32 hűtőközeget használ, hogy 80%-kal csökkentse a CO2-kibocsátást, és hozzájáruljon a globális nettó zéró emisszió eléréséhez.

A nagy hatékonyságú, nagy teljesítményű HVAC (fűtés, szellőztetés és klimatizálás) rendszerek terén globális vezető Toshiba Air Conditioning továbbfejlesztett megoldást mutatott be a kereskedelmi épületek szén-dioxid-mentesítésére és a globális nettó zéró emisszió támogatására. Az új Toshiba SHRM Advance a vállalat legújabb generációs VRF (Variable Refrigerant Flow) rendszere; egy rendkívül hatékony, kiváló minőségű HVAC megoldás, amely R32-es hűtőközeget használ. A piacon jelenleg elérhető legnagyobb R32-alapú VRF-rendszernek számító SHRM Advance használatával az irodaházak, a nagy üzletek és éttermek, az egészségügyi létesítmények és az oktatási intézmények a saját kategóriájukban a legjobb fenntarthatósági bizonyítványt érhetik el.

SHRM Advance, R32 VRF technológiákkal

Azzal, hogy egyre több ország tűz ki szén-dioxid-semleges célokat, egyre nagyobb nyomás nehezedik a kereskedelmi épületek tulajdonosaira és a befektetőkre, hogy minimalizálják karbonlábnyomukat. Az R410A hűtőközeg növekvő ára és az F-gáz szabályozás miatti csökkenő elérhetősége miatt a szerelőknek és a tanácsadóknak komolyan számításban kell venniük az R32 hűtőközeget, annak sokkal alacsonyabb GWP-je (globális felmelegedési potenciál) miatt. Az R32 használatával az SHRM Advance és a hozzá igazított biztonsági koncepció segíthet a kereskedelmi épületek potenciális CO 2 -kibocsátásának kiemelkedő, 80%-os csökkentésében, nagyobb rugalmasságot biztosítva az épülettanúsítvány megszerzésében.

A Toshiba légáramlat-választó 12 porttal, nagyobb rugalmasság a projekt tervezési szakaszában és egyszerűsített telepítési folyamat

A változó időjárási viszonyok és az ingadozó környezeti hőmérsékletek leküzdése érdekében az SHRM Advance egyidejű hűtést és fűtést biztosít. Ha egy kereskedelmi épületnek például északi és déli homlokzata is van, akkor innentől nincs szükség arra, hogy a létesítménykezelő oda-vissza váltson az üzemmódok között. Az SHRM Advance automatikusan és zökkenőmentesen kezeli ezt a helyzetet, hogy az épületben való elhelyezkedéstől függetlenül kellemes és kényelmes munkakörülményeket teremtsen. A rendszer lelke az innovatív és kompakt légáramlat-választó egység új generációja, amely akár 12 portot tartalmazhat, hogy a tervezési szakaszban nagyobb rugalmasságot biztosítson.

A Toshiba Twin Rotary kettős forgódugattyús kompresszora folyadék befecskendezéssel

Az olyan további kreatív technológiák, mint az új folyadékbefecskendezés, kettős forgódugattyús kompresszor, az osztott hőcserélő, a hűtés alatti hőcserélő lemez, az új ventilátormotor és az egyedi termodinamikai körfolyamat mind hozzájárulnak a kategóriaelső hatékonysághoz. A 8 feletti SEER és a 4,3 feletti SCOP révén az SHRM Advance nemcsak a kereskedelmi épületek üzemeltetési költségeit csökkenti, hanem országspecifikus befektetés-ösztönző programokra - például az ECA (Egyesült Királyság), a BAFA (Németország) és Conto Termico (Olaszország) - is jogosult.



A rendszer egy hővisszanyerő funkciót is tartalmaz, amely a kültéri kondenzációs egység (CDU) korlátozott támogatásával hőt biztosít a beltéri egység (IDU) számára, így általánosságban energiát takarít meg és tovább csökkenti a karbonlábnyomot. Igény szerint az SHRM Advance 2 csöves hőszivattyús rendszerként is testre szabható, valamint további modulok is rendelkezésre állnak az épületek szellőztetéséhez és a melegvíz előállításához.

SHRM Advance R32, előremutató megoldás az épületek szén-dioxid-mentesítésének támogatására

Az Eurovent-tanúsítvánnyal rendelkező, teljesen zárt SHRM Advance (8-24 LE kapacitás egyetlen egységgel) kialakítása maximális rugalmasságot tesz lehetővé, így biztosítva, hogy a telepítők minden kereskedelmi épülettel kapcsolatos igényt időben és egyszerűen tudjanak teljesíteni. Egy új, kompakt, mindössze 1,69 méteres házmagasság például megkönnyíti a CDU-integrációt. Sőt, rendszerenként 69 IDU csatlakoztatható, amelyek 13 különböző típusban (107 modellben) érhetők el 0,3-10 LE kapacitással. A hagyományos beltéri egységek mellett az SHRM Advance frisslevegős szellőzőcsatornával és közepes hőmérsékletű vízmodullal is elérhető. A 70-200%-os diverzitási arány tartománynak köszönhetően a konkrét projektkorlátok leküzdése érdekében lehetséges a rendszer teljes testreszabása. A magas szintű beltéri levegőminőséget igénylő alkalmazásokhoz a Toshiba IAQ technológia1 utas kazettás (plazma légtisztító), 4 utas kazettás (ionizátor légtisztító) és magasfali (ultratiszta szűrő) konfigurációkban érhető el. További fejlesztésként a rendszer meghosszabbított csővezetékekhez is használható összesen 500 méterig és 90 méter magasságkülönbségig a kültéri és beltéri egységek között.

Az üzemeltetési költségek csökkentése az új Toshiba SHRM Advance HVAC rendszerrel

Bár az R32 A2L (ISO 817) kategóriájú, ami azt jelenti, hogy «alacsony toxicitás» és «alacsony gyúlékonyság» minősítéssel rendelkezik, a Toshiba Air Conditioning különböző beágyazott R32 biztonsági eszközöket (szivárgásérzékelőt és elzárószelepet) fejlesztett ki, hogy megfeleljen az előírásoknak. Ez abszolút biztonságot garantál az épületben tartózkodók számára és a szerelők aggodalmait is eloszlatja. A szükséges biztonsági berendezések számát három különböző biztonsági forgatókönyv határozza meg az alapterületre és a rendszer hűtőközegének mennyiségére vonatkozó szabályozási előírások alapján. A koncepció kidolgozása során a Toshiba Air Conditioning kiválasztási eszközszoftvere átfogó útmutatást ad a telepítőknek és tanácsadóknak az integrált eszközökkel kapcsolatban, hogy biztosítsa a jogszabályoknak való megfelelést és a projekt valamennyi érintettje számára garanciákat adjon a biztonsággal kapcsolatban.



A kezelői vezérlést a TU2C-Link kommunikációval javították a jobb sebesség és kapcsolat érdekében. A vezetékes és központi távirányítók teljes választéka elérhető, teljes kompatibilitást kínálva az új R32 biztonsági eszközökkel. A felügyeleti megoldások közé tartozik a Wave Tool Advance (az App Store-ban és a Google Play-ben elérhető) és a Link Adaptor, amely lehetővé teszi a karbantartó személyzet számára a könnyű karbantartást.



A világ a szén-dioxid-semleges jövőt célozza meg. A Toshiba Air Conditioning SHRM Advance programjával a kereskedelmi épületek befektetői, tulajdonosai, tanácsadói és a telepítők egyaránt kivehetik a részüket a bolygó megőrzésében és a szén-dioxid-mentesítésben. Legyen szó kereskedelmi épület építéséről vagy felújításáról, itt az ideje a cselekvésnek. Válasszon jobb klímamegoldást.



További információért kérjük, látogasson el a https://www.toshiba-aircondition.com/hu/kezdooldal.html oldalra.