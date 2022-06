Automatizált kényelem energiatakarékosan

A Siemens épületfelügyeleti rendszere biztosítja a dolgozók komfortját és az optimális energiafelhasználást.

Címkék: épület épületautomatizálás épületfelügyelet intelligens épület siemens Siemens Zrt.

2021 januárjában nyílt meg a szoftverfejlesztéssel foglalkozó evosoft Hungary Kft. új, budapesti székháza, amely a vállalat több mint 1.600 munkavállalója számára teremt a digitalizáció követelményeinek is megfelelő munkahelyet. Az épület tulajdonosa, a GTC Magyarország egy olyan épületet tudhat magáénak, mely az energiatakarékosságot elősegítő és környezetbarát technológiáknak köszönhetően kiérdemelte a LEED Gold környezettudatossági védjegyet.

A 22.000 négyzetméteres komplexum épületfelügyeleti rendszerének kialakítását a Siemens Smart Infrastructure Building Products területének szoftvereivel és eszközeivel valósították meg. A legfőbb cél az volt, hogy az épületautomatizációs ökoszisztéma biztosítsa a dolgozók számára a lehető legmagasabb komfortérzetet, a lehető leggazdaságosabb működés mellett. Ennek eredménye lett a Siemens DESIGO termékcsaládon alapuló rendszer, amely a DESIGO CC szoftver és a DESIGO PX elemek segítségével egy olyan komplex, irodaházra szabott integrált felügyeleti megoldást kínál, amely intelligens helyiségszabályozással egybekötve az EN 1532 szabványhoz képest jelentős, 15-25%-os energiamegtakarítást tud elérni.

A több száz helyiség árnyékolási, hűtési-fűtési, valamint világítási rendszere harmonizáltan működik annak érdekében, hogy mindig a körülményeknek megfelelően biztosítsák a bennük tartózkodók számára a lehető legmagasabb komfortot, az épületüzemeltető számára pedig az optimális működtetés révén a lehető legkedvezőbb energiafelhasználást. A rendszer képes akár a helyiséget érő napsütés mértékét is figyelni, megfelelő szintre állítani a belső világítást és hőfokot, majd a levegő CO 2 szintjét figyelve kellő mennyiségű friss levegővel biztosítani az optimális légminőséget is.

Az irodaház helyiségeit a járványhelyzet miatt változó mértékben használják a bent dolgozók, így fontos a valós idejű jelenléti érzékelők használata. Amennyiben egy iroda kiürül, energiatakarékos módra vált a rendszer, amely képes megkülönböztetni a tartózkodás típusát is: hosszabb jelenlétnél nem csak a világítást, hanem a hűtő-fűtő rendszert is magasabb komfortfokozatra kapcsolja. Természetesen minden időszakhoz rendelhető alapbeállítás is, amely az aktuális szükségleteknek megfelelően manuálisan, a helyiségből módosítható. Az iroda biztonságának megteremtésében is részt vesznek a Siemens eszközei: az irodaház tűzjelző, beléptető és vagyonvédelmi rendszerét is a cég szállította. Ez igény esetén szintén integrálható az épületfelügyeleti rendszerbe.

Az irodaház építésekor az e-mobilitás kiszolgálása is szempont volt: a garázsban helyett kapott tizenkét 22 kW teljesítményű harmadik generációs Siemens VersiCharge töltőberendezés. Különlegességük, hogy Modbus kapcsolaton keresztül integrálhatók az épületfelügyeleti rendszerbe, így valós időben monitorozhatóakká válhatnak, és a töltési jogosultságot biztosító töltőkártyák távoli kezelését is megkönnyítik.

A Siemens termékeivel kialakított, továbbá a PROVIM Professzionális Villamos Megoldások Kft., valamint az SBT Automatika Kft. által telepített komplex épületfelügyeleti rendszer jó példa arra, hogy miként lehet egy modern irodaház tereit hatékonyan automatizálni.

www.siemens.hu