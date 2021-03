A Toshiba SMMS-u VRF rendszere a kategóriaelső hatékonyság, alkalmazkodóképesség és csatlakoztathatóság pilléreire épül

Címkék: energia energiafelhasználás energiafogyasztás energiahatékonyság fűtés hűtés HVAC légtechnika Toshiba

A teljesen újratervezett, hetedik generációs SMMS optimalizálja a klímarendszert a kereskedelmi egységek minden típusában.

A háztartási és kereskedelmi épületek nagy hatékonyságú, nagy teljesítményű HVAC (fűtés, szellőzés és légkondicionálás) rendszereinek világelső gyártója, a Toshiba bemutatta az iparágat vezető SMMS VRF (változtatható hűtőközeg-áramlás) készülékek hetedik generációját kereskedelmi és ipar ingatlanok központi fűtéséhez és hűtéséhez. A teljesen áttervezett innovatív SMMS-u rendszert csúcskategóriás hatékonyság, alkalmazkodóképesség és csatlakoztathatóság, valamint könnyű telepítés és egész évben elérhető komfort jellemzi.

Helyiségtől - irodaház, szálloda, üzlet, étterem, bár, kórház vagy gyár - függetlenül a Toshiba SMMS-u számos előnnyel jár a telepítők, a tulajdonosok, valamint a felhasználók számára. A számos újonnan bevezetett technológia között található egy egyedülálló hármas rotációs kompresszor a nagyobb hatékonyság és kapacitás érdekében, egy helytakarékos kültéri egységben, illetve egy széles funkcionalitású kommunikációs protokoll.



A kiemelkedő energiahatékonyság a Toshiba DNS-ében kódolt, és az Eurovent által tanúsított SMMS-u sem tért le erről az útról. Az ultrakompakt házban elhelyezett rendszer energiafogyasztása a szabadalmaztatott hármas rotációs kompresszor és a szuperhatékony hőcserélő kombinációjának köszönhetően minimális. Ezen technológiák révén az SMMS-u kategóriaelső VRF-nek számít a szezonális hatékonyság terén, ami hozzájárul az épület tulajdonosok és -bérlők energiaszámláinak csökkentéséhez. A hatékonyság a részterheléses körülmények között is biztosított, amelyek a tipikus felhasználási körülmények 90%-ban fennáll.



Az SMMS-u páratlan alkalmazkodóképességéből adódik, hogy a rendszer gyakorlatilag minden (újépítésű vagy felújított) kereskedelmi épületben használható. Kilenc egyedül álló berendezés érhető el 8 és 24 LE közötti és akár több kültéri egység kombinálható a 120 LE teljesítmény eléréséhez. A(szabad) kombinációs lehetőségek mintegy 3 000 féle megoldást tesznek lehetővé, amikkel minden ügyféligény kielégíthető a hatékonyság, a kapacitás, a hűtőközeg mennyiség vagy a környezeti terhelések tekintetében. A külső hőmérséklettől függetlenül az SMMS-u -25°C és +52°C környezeti hőmérséklet tartományban képes működni.

A DC hármas rotációs kompresszor rendszer elsöprő előnyt kínál a kapacitás és az energiahatékonyság szempontjából - Copyright Toshiba Carrier Corporation

Az SMMS-u segítségével a tervezői képzelőerőnek már nem szabhatnak határt a csővezeték hosszokra vonatkozó korlátok. A rendszer például 1 200 méteres teljes csővezeték hosszat is lehetővé tesz, a legtávolabbi beltéri egység pedig akár 250 méterre is kerülhet a kültéri egységtől. A magasépítés során kerülhet előtérbe az a rendkívül előnyös tulajdonság, hogy a kültéri és a beltéri egységek között akár 110 méteres magasságkülönbség is lehetséges. Egy másik figyelemre méltó előrelépés - a Toshiba új TU2C-LINK protokolljának köszönhetően - akár 128 beltéri egység is csatlakoztatható, ami új perspektívákat nyit meg az adatmennyiség és a kommunikációs sebesség szempontjából. Fontos kiemelni, hogy annak érdekében, hogy a rendszer kapacitását hozzá lehessen igazítani az épület használatához, az SMMS-u lenyűgöző, 200%-os kiterhelési aránnyal használható. Végezetül: az előző modellhez képest csaknem 50%-kal csökkent a hűtőközeg-töltés, így az SMMS-u környezeti terhelése minimálisnak mondható.



A könnyebb és kompaktabb ház mellett a Toshiba számos olyan funkcióval ruházta fel az SMMS-u rendszert, amelyek gyorsabb és egyszerűbb telepítési, üzembe helyezési és karbantartási lehetőségekkel segítik a kivitelezőket. Az olajkiegyenlítő hálózat csövezésére például már nincs szükség, ehelyett egy új olajkezelő rendszer biztosítja a kompresszor folyamatos kenését. Egy másik fejlesztésként a Toshiba Wave Tool Advance alkalmazása lehetővé teszi a kivitelezők számára, hogy hozzáférjenek a rendszerinformációkhoz, és egy androidos okostelefon segítségével elindítsák a tesztüzemeket. A széleskörű adathalmazokat gyűjteni és menteni kívánó üzemeltetők számára pedig egy új szolgáltatás-software érhető el épületen kívülről és beltérről egyaránt.



Az optimális komfort érdekében az intelligens VRF vezérlés egész évben mindig a megfelelő hűtőközeg mennyiséget juttatja el a beltéri egységekhez, az igényeknek megfelelően. A Toshiba ezenkívül egy szenzor alapú koncepciót is kifejlesztett, amely csak akkor indítja el a leolvasztási funkciót, ha feltétlenül szükséges, hogy akár 5 órán át tartó megszakítás nélküli fűtést biztosítson. Több modulos alkalmazásokban a leolvasztási ciklusok mindig lépcsőzetesek.



A nagy választékban elérhető 0,3 és 10 LE közötti teljesítményű beltéri egységek a helyiségek igényeihez illeszthető akár kazettás, légcsatornázható valamint a mennyezeti-, fali- és konzolos beltéri egységek átfogó kínálatának köszönhetően. Említésre méltó, hogy a Toshiba egy új, egyszerű és elegáns kialakítású egy utas kazettás beltéri egységet is bemutatott, opcióként ultra-vékony házzal, mozgásérzékelővel és előszűrővel. Szintén újdonság a Toshiba vékony kialakítású légcsatornás beltéri egysége, amely ultrakompakt kialakítás és halk működésének köszönhetően alkalmassá teszi a szállodai felhasználásra.



Az Európában 2021 márciusától elérhető Toshiba SMMS-u egy teljes komplett hűtési és fűtési megoldásnak tekinthető, ami a fűtő-, szellőztető- és légkondicionáló rendszerek minden érintettje számára jelentős előnyöket hordoz magában. A kiváló minőséget és megbízhatóságot kínáló első generációs termék 1986-ban jelent meg a piacon, az SMMS (Super Modular Multi System) név pedig 2003-ban került elfogadásra. Napjainkban pedig már a páratlan hetedik generáció kínál nagy alkalmazkodóképességet és csatlakoztathatóságot még magasabb teljesítmény és használhatóság érdekében.

www.toshiba-klima.at