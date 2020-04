A „RunMyBuilding” előre vetíti az okosvárosok jövőjét

A RunMyBuilding intelligens épületintegrációs és -felügyeleti portálon a létesítményüzemeltetők az összes fizikai és digitális szolgáltatást megtekinthetik, lefoglalhatják és kezelhetik

Címkék: épületfelügyelet Fujitsu intelligens épület intelligens városok okosváros

A Fujitsu RunMyProcess előre vetíti az okosvárosok jövőjét a ma bemutatott RunMyBuilding intelligens épületintegrációs és -felügyeleti platformmal, amely az épület vagy campus összes fizikai és digitális szolgáltatását lefedi, és az átfogó digitális okosváros-környezetekkel is integrálható.

Az okosvárosok és az okosépületek üzemeltetéséhez egyre több és többféle szolgáltatásra van szükség. Ezek a szolgáltatások gyakran fizikai szolgáltatások és online képességek kombinációjára épülnek. Ezzel párhuzamosan a város- és épületüzemeltetők egyre intenzívebben keresik a szolgáltatások kényelmes, egységes és költséghatékony menedzselését támogató megoldásokat.

A Fujitsu RunMyProcess „RunMyBuilding” létesítményüzemeltetési portáljának menüjében egyenként választhatók ki és konfigurálhatók az épületüzemeltetéssel kapcsolatos szolgáltatások. Az üzemeltetők és az épület használói is közvetlenül a portálon tekinthetik meg, foglalhatják le és felügyelhetik őket. A bérlők számára további funkciók is elérhetők az iOS és Android alkalmazás-áruházakból letölthető RunMyApp alkalmazás mobileszköz-felületén. A RunMyBuilding integrációs támogatást is biztosít a két vagy több digitális szolgáltatást ötvöző, értéknövelt munkafolyamatokhoz.

A Fujitsu RunMyProcess a Berlin Innovation Agencyvel (BIA) és partnereivel együttműködve komplett funkcionalitású demonstrációs portált készített, és ennek segítségével mutatja be az alkalmazást a nagyközönségnek az április 28-i BIA Smart City Hub online konferencián.

A demóhoz, a célfelhasználókkal készített interjúkból szerzett első visszajelzések alapján, a RunMyProcess két innovatív szolgáltatási megoldását választották ki:

Leaftech : tanácsot ad az épület használóinak arra vonatkozóan, hogyan tudják a leghatékonyabb és legkényelmesebb módon optimalizálni a belső terekre jellemző használati feltételeket. A bérlők napirendje, 3D városmodellek és időjárási prognózisok adatai alapján a megoldás folyamatosan előre jelzi a következő órák energiamérlegét.

: tanácsot ad az épület használóinak arra vonatkozóan, hogyan tudják a leghatékonyabb és legkényelmesebb módon optimalizálni a belső terekre jellemző használati feltételeket. A bérlők napirendje, 3D városmodellek és időjárási prognózisok adatai alapján a megoldás folyamatosan előre jelzi a következő órák energiamérlegét. Comydo: szoftveresen generált QR-kódok és egy IoT-okoseszköz segítségével, online naptár alapján ideiglenes vagy eseti hozzáférést biztosít helyiségekhez és épületekhez – ezzel egyszerűsíti az olyan épületüzemeltetési feladatokat, mint például a szervizcsapat beléptetése vagy egyes helyiségek ideiglenes albérletbe adása.

„Az okosváros már nem távoli vízió. Már jelenleg is alakulnak ki körülöttünk ilyen települések, praktikus módon továbbfejlesztve a szolgáltatásokat, az emberi jóllétet és a környezetvédelmet. A jövő útja kétségkívül az, ha intelligensebbé tesszük a városainkat alkotó épületeket. A Fujitsu RunMyProcess technológiájára támaszkodva nagy teljesítményű digitális integrációs platformmal egészíthetjük ki startupokkal indított nyílt innovációs programunkat a Berlin Innovation Agency közösségével folytatott értéknövelt együttműködés keretében” – nyilatkozta Hirofumi Ukita igazgató, a Fujitsu Accelerator program vezetője.

„Az energiafogyasztás intelligens csökkentése és a kényelem szabályozása fontos szerepet játszik az okosépületek és az okosvárosok forradalmában. A Leaftechnél örömünkre szolgál, hogy az okosépület-szektor egyik leginnovatívabb szereplőjeként a Fujitsu RunMyBuilding csomagjában kínálhatjuk szolgáltatásainkat” – tette hozzá Michael Dittel, a Leaftech vezérigazgatója.

„A Comydo digitális kulcskezelési képességeivel az épületüzemeltetők optimalizálhatják a helykihasználást, és minimumra szoríthatják a kulcsok kiosztásával töltött időt. A Fujitsu RunMyBuilding segítségével az okosépület-szolgáltatások tágabb ökoszisztémájára terjesztjük ki potenciális használati forgatókönyveink körét” – mutatott rá Felix Ueckermann, a Comydo technológiai vezérigazgató-helyettese.

