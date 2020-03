A nagyméretű, komplex épületek biztonságtechnikai kihívásai

Címkék: biztonság biztonságtechnika eaton építőipar épület épülettechnika tűzbiztonság tűzvédelem

Korunk építészeti alkotásai lenyűgözőek – gondoljunk csak a londoni Gherkin becenevű felhőkarcolóra vagy a Burj Khalifa toronyra Dubajban. E két épület híven példázza azt a fejlődést, amely napjainkban az építőiparban végbemegy. A világ növekvő népessége, a fogyatkozó szabad földterület és a sürgető környezetvédelmi problémák mind lényeges előidézői az építészetben tapasztalható változásoknak.

Még egy kézzelfogható példa erre a változásra a komplex toronyházak megjelenése. Egy közelmúltban megjelent jelentés szerint mind a toronyházak száma, mind a vegyes használat aránya növekszik. Míg 2007-ben 143 darab 150 m feletti magasságú toronyház épült a világon, melyeknek 15,4%-a vegyes hasznosítású, a 2016-ig felépült 250 darab 150 m feletti magasságú épület közül 66, azaz 26,2% vegyes hasznosítású. Az ilyen épületek elterjedése azonban növekvő biztonsági kockázattal jár.

Az épületekben előálló vészhelyzetek sajnos nem új keletűek. 1995-ben 540-en, köztük nők és gyerekek haltak meg az indiai Mandi Dabwaliban, a Dayananda Anglo iskolában kiütött tűzben. Pár évvel ezelőtt egy párizsi tűzesetben 22 ember vesztette életét egy hotelben, a düsseldorfi repülőtéren bekövetkezett tűz 16 halálos áldozatot követelt, és Dubajban is számos alkalommal tört ki tűz különböző funkciójú toronyházakban: lakóházakban, hotelekben, kereskedelmi- és ipari célú épületekben. A felsorolt esetek csak töredékét teszik ki a világon bekövetkezett katasztrófáknak. Világszerte megszámlálhatatlan, emberéleteket követelő terrortámadás, robbanás és időjárási katasztrófa történik. A mai épületek növekvő komplexitása további biztonsági aggályokat vet fel, és az újabb katasztrófák megelőzése érdekében sok iparági vezető hathatósabb megoldásokat és proaktívabb kockázatkezelést követel.

Épületek, amelyek a jövő biztonsági kihívásaira is felkészültek

A kockázatok sokfélesége miatt nehéz olyan megoldást találni, amely minden esetben megfelel. A katasztrófák megelőzése érdekében az épülettulajdonosoknak vegyes stratégiát kell alkalmazniuk, melynek része a tudatosítás, a megelőzés és az evakuálás. Ennek első lépése a részletes kockázatértékelés. Jól megközelíthetőek az épület menekülési útvonalai? Használhatók a menekülési útvonalak idős vagy fogyatékkal élő emberek számára? Az épület biztonsági szintje meghaladja az előírtakat, vagy épp csak eléri a minimumot? E kérdések feltevése segít kialakítani egy világos kockázatcsökkentési stratégiát az épülettulajdonosoknak és épületüzemeltetőknek.

A Grenfell Tower katasztrófája után erősen megkérdőjeleződik a hagyományos „maradj ott, ahol vagy” stratégia, amelyet korábban gyakran a legjobb cselekvési tervnek tartottak az olyan épületekben, ahol nem volt lehetséges a tömeges evakuálás. Sőt, ma már egyáltalán nem ajánlott ez a stratégia. A német központi elektrotechnikai és elektronikai szövetség, a ZVEI szerint egy tűz észlelése után kevesebb mint tíz perc alatt kell riasztani az épületben tartózkodókat, hogy hagyják el az épületet vagy menjenek a kijelölt biztonságos területre. Ezért elengedhetetlen, hogy minden lakó- és középület rendelkezzen egy folyamatosan aktualizált kiürítési tervvel.

Az evakuálási technológia fontossága

Nagyban megkönnyíti a folyamatot, ha az épület rendelkezik adaptív evakuálási technológiával és jelzőrendszerrel, amelynek segítségével a kiürítés a legbiztonságosabban és a veszély természetének megfelelően oldható meg. Ez különösen érvényes, ha nagy tömegről, komplex épületekről vagy éjszakai vészhelyzetről van szó. A hagyományos vészcsengők és szirénák gyakran túl későn szólalnak meg, illetve az emberek gyakran nem veszik azokat figyelembe, ezért a hangosbemondó és -riasztó rendszerek hatékonyabbak. A Brit Szabványhivatal kutatása kimutatta, hogy azok az emberek, akiket egy vészhelyzetben riasztó hangjelzéssel figyelmeztettek, hat perc alatt hagyták el az épületet; akiket előre felvett szöveges üzenettel, azok négy perc alatt; míg az élő hangosbemondó riasztást hallók kevesebb mint két perc alatt.

A tűzvédelem vonatkozásában a Council on Tall Buildings and Urban Habitat (magas épületek és városi lakóhelyek tanácsa) javasolja, hogy fordítsunk figyelmet az evakuálást követő biztonságra. „Csak akkor lehet megfékezni egy tüzet, ha az épületből eltávolítjuk az embereket és az éghető anyagokat. Bármilyen fontos is a tűzmegelőzés és a tűzvédelmi oktatás, ha egyszer kitör egy tűz, az számít, hogy mi a következő lépés. Különösen felhőkarcolók és bonyolult szerkezetű épületek esetén igaz az, hogy nem mindig feltétlenül az evakuálás a legbölcsebb döntés.”

És itt jutunk el a tűzvédelmi rendszerek és az épületek szektorokra bontásának fontosságához. Természetesen ezeket a legjobb már az építés során kialakítani, de bármikor aktualizálhatók. A legnagyobb siker akkor érhető el, ha az épületek bevizsgált szigeteléssel, vastag falakkal és tűzálló bevonattal látjuk el, amelyekkel az egyes zónák elválaszthatók. A tűzvédelem fontos részét képezhetik a sprinkler (tűzvédelmi mennyezeti locsoló) rendszerek, amelyek számos országban már kötelezőek.

A kormányzatok és az ipar felelőssége

Mindamellett, hogy az építőipar minden szereplőjének kötelessége mindent megtenni a maga részéről, hogy biztonságosabb épületek épüljenek, az a kérdés is felmerül, hogy ki fogja betartatni a szabványokat. A Grenfell toronyház katasztrófáját egy zárlatos háztartási gép okozta. Az esetet követően jelentette meg Judith Hackitt az Independent Review of Building Regulations (az építési szabályok független felülvizsgálata) című jelentését, az ún. Hackitt jelentést. A jelentés számos súlyos hiányosságra mutatott rá, többek között az építőipar hanyagságára és érdektelenségére, a feladatok és felelősségek tisztázatlanságára, valamint a nem megfelelő ellenőrzésre.

Ugyan a Judith Heckitt által tett javaslatok jó irányba mutatnak a szabványalkotás és a védelmi, megelőző és kárenyhítő intézkedések vonatkozásában, sok még a tennivaló. A széleskörű felelősségviselés biztosítására az ipar és a kormányzat szakemberei együtt kell működjenek a megelőzés, ellenőrzés, észlelés, riasztás és evakuálás támogatására szolgáló keretrendszer megteremtésében. Ennek részét kell képezzék azokra a kulcsfontosságú technológiákra vonatkozó ajánlások, amelyek segítségével magasabb fokú biztonság érhető el. Hiszen a technológia már rendelkezésre áll. Most globális ösztönzésre van szükség, hogy az épületek biztonsága prioritássá váljon, ahogy a veszélyek egyre összetettebbé válnak, és potenciálisan katasztrófához vezethetnek.

A magyar változat szerzője: Fehér Tamás, Termékmenedzser, Eaton

www.eaton.hu