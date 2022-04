A mindennapi kényelem most mindenki számára elérhető valóság

Energiatakarékos A++ fűtés és hűtés az új Toshiba SEIYA-val

Címkék: klíma légkondicionálás légkondícionáló légtechnika Toshiba

A Toshiba, a háztartási és kereskedelmi épületek nagy hatékonyságú, nagy teljesítményű HVAC (fűtés, szellőztetés és légkondicionálás) rendszereinek vezető gyártója belépő szintű SEIYA típusú készüléke precíz klímaszabályozást végez, költséghatékony üzemeltetési feltételek mellett.

Mivel Európa-szerte mindenkit érintenek a megemelkedett energiaköltségek, egyértelműen szükség van a lakástulajdonosok rezsiszámláinak csökkentésére anélkül, hogy a komfortérzet rovására menne. Egy hőszivattyú, például a SEIYA választásával lehetővé válik a klímaszabályozás optimalizálása és az energiaköltségek csökkentése. A magas, A++ energiahatékonyságú fűtést és hűtést, valamint az energiafelhasználás nyomon követéséhez opcionális energiafigyelést lehetővé tevő SEIYA teljes nyugalmat biztosít egész évben.



A SEIYA csendes működésű funkciói teljes nyugalmat biztosítanak otthon, kültéren és beltéren egyaránt. Csendes üzemmódban a kültéri egység nem bocsát ki nagyobb zajt, mint egy háztartási hűtőszekrény (akár 42 dB(A), míg az elegáns beltéri egység csak 19 dB(A) zajkibocsátású, ami alacsonyabb, mint amennyit egy hulló levél jelent, így zavartalan pihenést és nyugalmat tesz lehetővé egész nap. Az egészséget és a komfortot célozza a SEIYA Ultra-Fresh szűrő is, amely a levegő finom részecskéinek (PM2.5) akár 85%-át is képes kiszűrni a jobb beltéri levegőminőség érdekében.



Az új távirányító hasznos funkciókat - például a 8°C-os előre beállított nyaralási üzemmód, a be- és kikapcsolási időzítő, valamint a kényelmes alvás, a Quiet IDU és a Silent CDU üzemmódok - kínál a rohanó életvitelhez. A további vezérlési lehetőségek közé tartozik a Wi-Fi modul és az intuitív intelligens alkalmazás, amely útközben is hozzáférést biztosít a lakástulajdonosok számára a készülékhez. A hangasszisztens pedig azok számára ajánlott, akik beszélgetni is szeretnek az otthoni technológiával.



A SEIYA beltéri és kültéri egységek hét teljesítményszintben állnak rendelkezésre, a telepítők pedig a gyors üzembe helyezésre és karbantartásra összpontosító tervezés előnyeit élvezhetik. További információért kérjük, látogasson el www.toshiba-aircondition.com oldalra.











A Toshiba SEIYA R32 légkondicionáló egység 7 teljesítményben kapható - szerzői jogok: Toshiba Carrier Corporation







Toshiba SEIYA távirányító - szerzői jogok: Toshiba Carrier Corporation







A Toshiba Inverter technológia lehetővé teszi, hogy az új SEIYA mindenkor szabályozza a fűtési és hűtési teljesítményt - szerzői jogok: Toshiba Carrier Corporation







Toshiba SEIYA R32 klímaberendezés, üdvözöljük az A++ energiaosztályban - szerzői jogok: Toshiba Carrier Corporation, Adobe Stock







Toshiba SEIYA R32 klímaberendezés, a csend aranyat ér - szerzői jogok: Toshiba Carrier Corporation, Adobe Stock







Toshiba SEIYA R32 klímaberendezés, Ultra-Fresh szűrő az egészséges életterekhez - szerzői jogok: Toshiba Carrier Corporation, Adobe Stock







Toshiba Home AC Control alkalmazás és hangasszisztens a fokozott kényelem érdekében - szerzői jogok: Toshiba Carrier Corporation; Adobe Stock; az Amazon, az Alexa és az összes kapcsolódó logó az Amazon.com, Inc. vagy leányvállalatainak védjegye; a Google Assistant™ virtuális személyi asszisztens a Google LLC védjegye





Toshiba SEIYA R32 klímaberendezés, Toshiba Home AC Control alkalmazás a költséghatékony kényelem érdekében - szerzői jogok: Toshiba Carrier Corporation, Adobe Stock