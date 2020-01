A jövő épületei – az elkövetkezendő évek trendjei

Az épületek funkciója változóban van - eredeti rendeltetésük mellett mindinkább olyan energetikai központokként is fognak működni, amelyekben elősegítik az új technológiák használatát és elterjedését, mint például a megújuló energiaforrások használata és a villamos járművek térhóditása. Az épületek által nyújtott funkciók komplexebbé válása miatt kulcsfontosságú a biztonsági szabványok figyelembe vétele. Nem szabad megfeledkezni arról, hogy a biztonság, többek között a villamos gyújtású tüzek elleni védekezés, a megbízható tűzjelző rendszer és a biztonságos épületevakuálás továbbra is alapvető fontosságú maradjon.

Az épületek szerepe egy dinamikusabb energiakörnyezetben

A lakossági és közösségi elektromos járművek töltésével kapcsolatos szakmai vitákban 2020-ban várhatóan máshová kerül a hangsúly. A jövőben nem a töltőpontok és a hatótávolság lesznek a fő téma, hanem a helyi hotspotok létrehozása, a nyilvános villamosjármű-infrastruktúra megszervezése és az épületeken belüli energiaellátási kérdések kezelése.

Ahhoz, hogy mindezeket sikeresen kezelhessük, figyelembe kell venni az eddigi tapasztalatokat és a más országokban megismert kihívásokat is. Norvégiában például az elektro-mobilitás elterjedése a vártnál nagyobb mértékben terheli le a hálózatot, aminek eredményeképpen egyes területeken, ahol nem áll rendelkézsre a megfelelő kapacitás, a járművek töltésének korlátozására van szükség. Mielőtt tehát belekezdenénk a komplexebb problémákról szóló diskurzusba, először is az energiaszükséglettel kapcsolatos kérdéseket kell megválaszolnunk, mert ha nem tesszük, jelentős akadályok gördülhetnek a villamos járművek széles körű elterjedése elé.

Az épületek másik, energiaközponti funkciója egyre nyilvánvalóbbá válik. Ezt a töltőpontok számának növekedése és a megújuló energiák egyre nagyobb aránya segíti elő mind a lakó-, mind a középületekben. Az energiaközpontként funkcionáló épületek energia ellátásának kezelése minden eddiginél bonyolultabb lesz. Az energiaellátás rendje eddig az volt, hogy a fogyasztók a fogyasztás és a csúcsigények alapján meghatározott havi összeget fizettek a szolgáltatóknak. A jövő azonban a decentralizált energiatermelésé: a vételezett energia nagyobb arányban származik majd megújuló energiaforrásokból, és a közüzemi hálózatból felvett energiát mindinkább a saját energiatermelés váltja fel.

Persze ez nem egyik napról a másikra fog bekövetkezni, hanem fokozatosan, a piaci igényeket és a szabályozást követve. Ilyen szabályozás például a Clean Energy for all Europeans Package, amely az energiaügyi kezdeményezések széles körét lefedő irányelvek és rendeletek gyűjteménye. Ilyen még az EU Directive on the Energy Performance of Buildings (az épületek energiateljesítményéről szóló felülvizsgált EU irányelv) is, amelyet a tagállamoknak 2020-ban jogszabályba kell foglalni. A változást nagyban befolyásolja a megújuló energiák elterjedése és a villamosjármű-töltő pontok telepítése.

Változó kockázatok

Az elmúlt években több leírhatatlan tragédia tanúi voltunk. Gondoljunk csak a Grenfell Towerben történt tűzvészre. Noha ez a tűzeset Nagy-Britanniában történt, az egész világon hatalmas visszhangja volt, melynek hatására előtérbe került az épületek biztonsága és a tűzmegelőzés, a tűzriasztás és az épületevakuálás. Az épületek biztonságát a jövőben is kiemelten kell kezelni, ezért jelentős változások várhatók a szabályozási szinten. Módosulni fognak az építési szabályok, azokon belül elsősorban az épületbiztonsági sztenderdek.

Ezen szabványok kiterjednek például az ívhiba védelmi készülékekre (AFDD), amelyek az ívhibára utaló áramköri jellegzetességek felismerésével csökkentik az elektromos tüzek valószínűségét. Ezen készülékek használatát tartalmazni fogják az új és frissített villamos vezetékezési szabályok. Ugyan az olyan technológiák, mint például az AFDD készülékek használata, ma csak egyes országokban kötelezőek, a jövőben látni fogjuk a rendeletek ezirányú fejlődését, és ennek velejárójaként azt is, hogy a megelőzési technológiák az épületbiztonsági szakmai egyeztetések középpontjába kerülnek.

A növekvő számú energiatakarékos alkalmazás és eszköz használatával egyre több olyan egyfázisú frekvenciaváltót és invertert használnak majd, amelyek mind felharmonikustokat és vegyes AC/DC frekvenciák megjelenését okozzák a villamos hálózaton. A speciális villamos fogyasztók számának növekedése miatt mind a kereskedelmi, mind a lakóingatlanok esetében növekszik az igény általánosan használt áramvédő-kapcsolók F és B(+) típusokra cserélésére, az emberek biztonsága és a földzárlat elleni védelmi készülékek nem kívánt, téves leoldásának megelőzése érdekében.

Az épületek biztonságának kapcsán sokan kizárólag a toronyházakra gondolnak. De idővel más épületek - például szállodák, kórházak, börtönök vagy bármely más olyan hely, ahol az emberek az otthonuktól távol tartózkodnak éjszaka - bekerülnek a magas kockázatú épületek körébe. A jövő évtől általánossá válik egy az épületek szélesebb körére kiterjedő, a biztonságot növelő megközelítés.

Az iparág vezetőinek és a kormányzati szerveknek figyelembe kell venniük a komplex épületek emberéletet fenyegető veszélyeit. Jelentsen ez akár fokozott tudatosságot, akár olyan szabályok rögzítését és alkalmazását, amelyek biztosítják a korszerű megelőzési, észlelési és evakuálási módszereket.

A biztonsággal kapcsolatban a leggyakrabban a burkolatok, a sprinkler-rendszerek és a tűzgátló ajtók jutnak eszünkbe. Sokan még mindig nem veszik tudomásul, hogy a tüzek több mint egynegyede villamos eredetű, és - bár a burkolatok és a sprinkler rendszerek hihetetlenül fontos szerepet játszanak a biztonság szempontjából - , sokkal fontosabb a felkészültség, ami a megelőzéssel és a villamos rendszer megfelelő biztonságával kezdődik.

A felelősség az épület üzemeltetőire és az építési vállalkozókra hárul, akiknek mindent meg kell tenniük annak érdekében, hogy a villamos biztonságot az egész építési folyamat során alapvető fontosságúnak tekintsék. Ahhoz azonban, hogy ez megvalósuljon, a hatóságoknak nyomást kell gyakorolniuk az iparágra, hatékonyabb rendeleteket kell hozniuk és azok szigorúbb betartatását kell követelniük. Ha ez a közeljövőben nem történik meg, akkor az építőiparban továbbra sem lesz garantált, hogy a figyelem kiterjedjen az új technológiák nyújtotta fokozott biztonságra.

