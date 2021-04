A beépített tűzjelzők üzemeltetésének forradalmasítása

Címkék: biztonság biztonságtechnika tűzbiztonság tűzvédelem

A szomszédos megyékben Szombathelyen (Vas), Fertőszentmiklóson (GyMS) található vállalkozások több hónapos közös munka eredményeképpen mutatták be azt a fejlesztést, mellyel papírmentesen, digitálisan vezethetők beépített tűzjelző berendezések tűzvédelmi üzemeltetési naplói. A megoldás minden tűzvédelmi vállalkozás és üzemeltető számára elérhető, a fejlesztők szerint óriási előrelépést jelent a mindennapi munka során.

A 2020. január 22-én hatályossá vált Országos Tűzvédelmi Szabályzat 5.1 lehetővé teszi üzemeltetők és a karbantartók számára, hogy a hagyományosan papír alapon vezetett naplókat már digitálisan is vezethessék. A “hogyan”-okra a szabályzathoz kapcsolódó Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek (TvMI) 4.4.5. pontjai adnak válaszokat. Ez többek között azt is kifejti, hogy elektronikus aláírással és digitális időbélyeggel kell rendelkezzen az a napló, melyet az üzemeltető a jövőben papírmentesen kíván vezetni és adott esetben a hatóság számára bemutatni.

Castrum Sec Kft. ismert piacvezető rendszerintegrátora a nyugat-dunántúli régiónak, hiszen jelenleg mintegy 150 tűzjelző rendszer karbantartását végzi, számos nagy ipari és gyártó vállalatnál, hotelnél, kereskedelmi épületnél és középületnél.

A fiREG.hu Kft. közel 4 éve azon dolgozik, hogy a tűzvédelmi nyilvántartások átláthatóbbak, hatékonyabbak, papírmentesek legyenek. Eredményeik közé tartozik, hogy szoftveres megoldásukkal több, mint 800.000 eszközellenőrzést hajtottak végre 15.726 üzemeltető 25.908 telephelyén. Összesen 61.000-nél is több papírmentes naplót állítottak ki partnereik, valamint további 17735 egyéb jegyzőkönyvet, munkalapot. A vállalkozás nemrég elnyerte a Magyar Innovációs Szövetség 2021-es elismerését is.

Felhasználóikkal közös, papírmentesítő küldetésüknek köszönhetően a természetben maradhatott 4000 kg fa, 70m3 víz, 14.245 kWh energia, valamint 1416 kg káros CO2 kibocsátástól is mentesült a világ a tűzvédelem fejlődésének köszönhetően. Legalább is eddig… hiszen a felhasználók száma, az eszközök darabszáma a rendszerben folyamatosan növekszik, egyre többen ismerik fel, hogy nem csak átláthatóbb, de sokkal gazdaságosabb is a digitális nyilvántartás és sokan tűzték zászlójukra a környezetbarát megoldásokat is az elmúlt időszakban.

A több hónapos közös fejlesztés eredményeképpen a Castrum Sec szakemberei segítségével készült el az az újabb fiREG modul, mely a beépített tűzjelző berendezések üzemeltetésének dokumentálását segíti. Szakmai körökben ismert, hogy ezeket az eszközöket szigorú protokollok szerint naponta, hetente, negyedévente, évente ellenőrizni kell és ezekről az ellenőrzésekről különböző adatokat kell nyilvántartani. Adott esetben pedig természetesen megfelelő formában a tűzvédelmi hatóság számára bemutatni.

Ezt, a korábban formanyomtatványokon vezetett naplót valósították meg digitálisan a projektben és teszik rövidesen elérhetővé az üzemeltetők és a karbantartói szakma számára is.

A felsorolt dokumentálásokat egyszerűen, minden felhasználó a saját jogkörének megfelelően tudja okoseszköz segítségével rögzíteni. Ezen adatokból elektronikusan hitelesített PDF dokumentum áll elő gombnyomásra, mely a fejlesztők nyilatkozata alapján minden tekintetben megfelel a hatályos jogszabályoknak.

“Nagyon hálás vagyok a Castrum Sec vezetésének és szakembereinek, hogy munkájukkal, szakértelmükkel segítették, hogy egy igazán nagyszerű, erős szakmai alapokon nyugvó modult fejleszthettünk, mely dimenzióváltás a szakmában, amire rendkívül büszkék vagyunk!” - Mondta el Fekete Attila, a fiREG.hu Kft. fejlesztési vezetője.

A két cég együttműködése is jelzi, hogy a nehéz időkben is vannak fejlesztések, előrelépési lehetőségek, melyek nem csak hatékonyabb munkát, de környezetbarát megoldást kínálnak az innovációkat kereső cégek részére.

“A Castrum Sec Kft.-nél mindig fontos szempont volt, a minőségi munkavégzés és annak ellenőrizhetősége, a vezetőink és az ügyfeleink számára egyaránt. Ezek a célok csak fejlesztésekkel érhetőek el, ezért fogadtuk örömmel a fiREG Kft. megkeresését. Vállalkozásunkat mindig is az innovációink vitték előre.

Tevékenységünk kapcsán tapasztaljuk, hogy az ügyfelek számára a karbantartások megfelelőségének ellenőrzése többlet terhet jelent, ezért sokszor bizalmi kérdéssé válik a szolgáltató által kiállított jegyzőkönyvben leírtak megfelelősége. Ennek következményeként egyre többször előfordul, hogy olyan versenytársakkal is találkozunk, akik árajánlata olyan alacsony, hogy azt csak vélhetően hanyag ellenőrzésekkel tudja rentábilisan megoldani. Ezért várhatóan, nem minden ellenőrzést fognak elvégezni, ami nem jó az ügyfélnek és a tűzvédelmi szakmának sem.

Ez a rendszer erre is adhat megoldást. A szolgáltató cégek vezetői és a megrendelő is könnyen ellenőrizni tudja, mit kap a „pénzéért”. Aki egy ilyen rendszert alkalmaz, ott pályáztatásnál is várható, hogy azonos szakmai tartalmú ajánlatokkal fog találkozni.” - Tette hozzá Hubay Pál, a Castrum Sec Kft. ügyvezetője.