Virágzik az AMR-eket alkalmazó logisztikai rendszerek piaca!

A 61%-os forgalomnövekedés további fejlesztések mozgatórugója

Az autonóm mobil robotok (AMR) piacvezetője, a Mobile Industrial Robots idén mutatta be az egy tonnás teherbírással rendelkező MiR1000 robotot és a MiR Finance lízingprogramot, valamint beindította a MiR Academy ingyenes online képzést, és sikeresen telepített robotflottákat szerte a világban, különböző iparágakon belül. Ezek mind azt mutatják, hogy a belső logisztika automatizálásának területe nagyon jó kilátásokkal rendelkezik. Mindezt a Nemzetközi Robotikai Szövetség (IFR) szolgáltató robotokkal foglalkozó 2019-es jelentésében szereplő adatok is alátámasztják.

„Az AMR-eket alkalmazó logisztikai rendszerek piaca növekszik. A Nemzetközi Robotikai Szövetség 2019-es szolgáltató robotokkal foglalkozó jelentése[1] szerint 2018-ban ezen a területen 61%-os forgalomnövekedésnek lehettünk tanúi. A gyártási szektoron belül, és azon túl tevékenykedő vállalatok összesen körülbelül 111 ezer robot telepítettek a logisztika támogatása érdekében. A CEE régió meghaladta várakozásainkat azzal, amilyen gyorsan felfedezte az AMR-ekben rejlő lehetőségeket, aminek következtében számos regionális telephellyel rendelkező nemzetközi gyártóvállalat fektet be termékeinkbe.

A Whirlpool lengyelországi, vagy a Visteon szlovákiai gyárában történt telepítések tanúskodnak arról, hogy a kelet- és közép-európai régióban is egyre több és több vállalat kívánja optimalizálni belső logisztikáját, és erre az autonóm mobil robotok tökéletes megoldást nyújtanak. 2020-ban további növekedésre számítunk a CEE régióban.” – mondta Jesper Sonne Thimsen, a Mobile Industrial Robots CEE régióért felelős értékesítési igazgatója.

Automatizált belső szállítás a világ körül

Az elmúlt hónapok során különböző kontinensek különféle iparági szektorait képviselő vállalatok helyeztek üzembe MiR robotokat. A vállalkozások jelentős része az autóiparhoz köthető, példának érdemes felhozni itt a Visteon szlovákiai és mexikói gyárait, a Ford spanyolországi, valamint a Toyota amerikai üzemét. A belső szállítás MiR robotokkal történő automatizálását 2019-ben többek közt a Whirlpool Lengyelországban, a Stera Technologies Finnországban, a Cabka Group az Egyesült Államokban, és a Bossard Kínában is véghezvitte.

„A különböző gyártási profillal rendelkező gyárakban történő munkába állásukkal a MiR robotok bizonyították, hogy univerzális megoldást jelentenek az intralogisztika automatizálására. A 100-tól 1000 kg-ig terjedő széleskörű emelési kapacitással rendelkező robotjaink az elektronikai alkatrészek, az élelmiszerek, valamint a nehéz autóipari elemek szállítása során is megállták helyüket. A könnyű használhatóság és az intelligens navigációs rendszer lehetővé teszi az ügyfeleink számára, hogy növelni tudják tevékenységeik hatékonyságát, méghozzá rövid idő alatt.” – tette hozzá Jesper Sonne Thimsen.

MiR1000 és fejlődés a biztonság terén

Idén áprilisban a Mobile Industrial Robots először mutatta be a MiR1000 robotot, amit akár egy tonnás súlyú tárgyak mozgatásához terveztek, valamint egy új és továbbfejlesztett tájékozódási rendszert is létrehozott, amely mesterséges intelligenciát alkalmazó kamerák stratégiai elhelyezésével képes még többet nyújtani. Ennek köszönhetően a robot észlelni tudja a mozgó tárgyakat, és különbséget is tud tenni köztük, majd ennek megfelelően reagál. A robotikai K+F tevékenységeken túl a Mobile Industrial Robots a robotokra és logisztikai rendszerekre érvényes biztonsági szabványokat felállító intézményekkel is együttműködik.

MiR Finance, MiRGo és MiR Academy – lehetőségek a felhasználók számára

Idén júniusban a MiR bevezette a MiR Finance nevű lízingprogramját. Az RMSZ szolgáltatás – azaz „Robot, mint szolgáltatás” – segítségével a kisméretű startupoktól kezdve nemzetközi nagyvállalatokig vállalkozások széles köre csökkentheti az autonóm mobil robotokba való befektetés pénzügyi akadályait. A havidíj a robot típusától és a bérleti időszaktól függ. Egy műszak alatt 160 órát dolgozó MiR100 robot költsége óránként kb. 3,58 euróra (kb. 1200 forintra), egy hónapra pedig 575 euróra (kb. 190 000 forintra) jön ki.

Emellett a MiR beindította ingyenes online képzését is, amely többek közt a robotok programozásának és kezelésének, a navigációs rendszernek, a biztonságnak, valamint az AMR robotok és a hagyományos AGV rendszerek közti különbség tudnivalóit tartalmazza. A MiR Academy az alábbi címen érhető el a weboldalon: https://www.mobile-industrial-robots.com/en/mir-academy/

A MiR robotokkal használható alkalmazások fejlesztésének megkönnyítése érdekében a Mobile Industrial Robots a különböző típusú fedélzeti modulokat gyártó vállalatokkal is együttműködik. A MiRGo platformon (https://www.mobile-industrial-robots.com/en/mirgo/) keresztül a MiR olyan plug & produce megoldásokat kínál, amelyekkel a lehető legjobb vásárlói élmény érhető el a MiR robotok és a külső kiegészítők vásárlása és telepítése során.

A MiR Közép- és Kelet-Európában kiépült partnerhálózatán keresztül van jelen, termékeiket Magyarországon a B&O Engineering Kft. és a ROBOTCENTER Műszaki Fejlesztő és Kereskedelmi Kft. forgalmazza.



