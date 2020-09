Új «intelligens irányítású robotjármű» (IGV): az autonóm ellensúlyos targoncát rajintelligencia vezérli

Címkék: anyagmozgatás autonóm raktári automatizálás raktárlogisztika raktártechnika targonca

A «ONE» után az «OCF» következik: az AGILOX egy új, rajintelligenciával vezérelt, autonóm ellensúlyos targoncával bővítette intelligens irányítású robotjárműveinek sorozatát. Ezzel az AGILOX új alkalmazási területre, a bemenő/kimenő raktározás és a tárolástechnika klasszikus intralogisztikai környezetébe lépett.

Az AGILOX ultrakönnyű, nagy hatékonyságú ONE targonca termékcsaládjával a vállalat újradefiniálta az AGV-k koncepcióját. A flották központi vezérlőrendszer nélkül működnek, vagyis a járművek valóban autonóm módon navigálnak a gyártási létesítményben vagy a raktárban. A kivételesen kompakt AGILOX IGV-k a rajintelligencia decentralizált elveinek megfelelően szervezik útvonalaikat, így sokkal rugalmasabbak, mint a hagyományos AGV-k. A járművek programozása vagy «betanítása» ezenkívül lényegesen könnyebbé vált, miközben a központi szoftverprogramok, beleértve a karbantartást, a frissítéseket stb., elavulttá válnak - ez az innováció csökkenti az üzemeltetési költségeket.

Az AGILOX most kiszélesítette az IGV-k körét, amely így már magában foglalja az OCF-t (a Mindenirányú Ellensúlyos Targonca rövidítése) is. Míg a ONE ollós raklapemelőt használ teherkezelő eszközként (így a rakományt a járműtesten belül szállítja), az OCF-et az ellensúlyos targonca elveinek megfelelően tervezték. Ennélfogva raklapokat, rácsdobozokat és egyéb teherhordó eszközöket képes felvenni 1 500 kg maximális súlyig, elszállíthatja azokat a rendeltetési helyre és 1 600 mm magasságig képes azokat letenni.

Az AGILOX intelligens és költségtakarékos IGV-koncepciója új alkalmazási területeket nyit meg. Míg a ONE járműveket főként az anyagáramlásban használják, addig az OCF klasszikus intralogisztikai feladatokat tesz lehetővé a bejövő és kimenő áruk, a komissiózás és a raktározás, valamint a gyártás terén - feltéve, hogy a szállítás raklapon történik.

Az ONE rendszerhez hasonlóan az OCF is egy mindenirányú hajtáskoncepció alapján működik, így keskeny folyosókon közlekedhet, helyben megfordulhat, és a legszűkebb helyeken is képes manőverezni. A rövid töltést és a hosszú üzemidőt ugyanaz a lítium-ion (LiFePO4) akkumulátortechnológia biztosítja - amely mindössze három perces töltést és akár egy óra üzemidőt is lehetővé tesz.

Az IGV flották nyílt API interfészen keresztül csatlakoztathatók az ügyfél szoftverrendszereihez (LVR, ERP, WMS, MES stb.). Az opcionális IO doboz lehetővé teszi a külső infrastruktúra, például a kapuk és az álló szállítószalag-rendszerek az intelligens vezérlőrendszerbe történő integrálását. A felhasználó számára egy elemzőmodul biztosítja az összes releváns működési adatot és a kulcsfontosságú teljesítménymutatókat.

«Az OCF logikus kiegészítő a termékportfóliónk kibővítéséhez - jelentette ki Dipl.-Ing. (FH) Franz Humer, M.A., az AGILOX társalapítója és vezérigazgatója. - Ezzel lehetőségeket nyitunk meg a raktározás és a komissiózás terén. Ez egy hatalmas piac, ahol az IGV-k bebizonyíthatják előnyeiket mind az AGV-kel, mind az emberi irányítású targoncákkal szemben.»

A ONE és az OCF együttes, «rajban» történő működése szintén nagy előnyt jelent. Például, míg a kisebb járművek szállítási feladatokat végeznek összeszerelő munkaállomásoknál, vagy e-Kanban polcoknál, az OCF ugyanazon vezérlőrendszer és WiFi infrastruktúra segítségével a raklapszállítást veheti át.

Az OCF pilot sorozata már sikeresen ment át az ausztriai Vorchdorfban végzett teszteken. A sorozatgyártás rövidesen megkezdődik és az első OCF-eket 2021 első negyedévében szállítják ki az ügyfelekhez.

