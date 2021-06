RFID megoldások – gyors, pontos, hatékony

Címkék: logisztika raktár raktári automatizálás raktárlogisztika raktártechnika RFID vonalkód vonalkód rendszerház

Az iparág egyik hazai piacvezetőjeként, a Vonalkód Rendszerház Kft. megalapítása óta élenjárónak számít az innovatív technológiák és megoldások megismerésében és alkalmazásában. Az alábbi alkalmazási példákon keresztül látható, hogy az RFID technológia felhasználása mennyivel gyorsabb, pontosabb, hatékonyabb adatbevitelt és azonosítást tesz lehetővé.

Nehézkes vonalkódos készletkövetés helyett villámgyors RFID alapú leltári rendszer

A prémium márkás ruházati termékeket árusító partnerünknél nagy problémát jelentett az időszakos és a napi szintű készletkövetés ellátása. A vonalkód alapú bolti készlet leltározása rendkívül időigényes feladat volt, melyet a nagy bolti forgalom mellett szinte lehetetlen volt határidőre teljesíteni.

A Vonalkód Rendszerház rendszerfejlesztői egy RFID alapú leltári rendszer kialakítását javasolták a ruházati kiskereskedelmi üzlethálózatot üzemeltető partnerünknek.

A megoldásként ajánlott RFID leltárrendszer keretében a kabátokra, pólókra, pulóverekre egyedi RFID azonosítókat (smart label) helyeztünk el. Ezek segítségével a későbbiekben már nem szükséges egyesével leolvasni a termékekről a vonalkódokat, mindössze annyi a dolgunk, hogy egy mobil PDA segítségével egyidejű, tömeges adatfelvételt készítsünk.

A készletkövetés során használt mobil PDA-ra Android alapú készletkövető kliens szoftvert telepítettünk, melyet az partnerünk készletkövető szoftveréhez illesztettünk.

Jelenleg a mobil eszközökön elvégezhető fő feladatok a leltározás és a termékkeresés funkció. Az RFID azonosítók alkalmazásával, nagy hatékonysággal, gyorsan elvégezhetőek a napi és az eseti bolti leltárok, ezáltal lényegesen csökkenthető a ráfordított idő és energia. A termékkeresés funkció segítségével kereshetünk cikkszám alapján, de akár egy-egy termék adott példányát is. Ennek segítségével a bolthálózat üzleteiben gyorsan megtalálható akár egy adott termék konkrét darabja is.

A mobil RFID olvasók a távoli szerveren elérhető adatállományokat használják a termékek azonosítására. A leltározás végeztével a rögzített adatok a távoli szerverre kerülnek feltöltésre, a bolti wifi hálózaton keresztül, további feldolgozás céljából.

A leltári folyamatok gyorsítása, pontosítása az RFID alapú leltári rendszer telepítése után azonnal érezhető és mérhető.

Miért nélkülözhetetlen az RFID alapú raktári nyilvántartó rendszer az építőiparban?

Országosan elismert épületgépészeti kivitelezéssel foglalkozó partnerünk számára jelentős adminisztratív és logisztikai nehézséget okozott a beszállítóktól érkező nagy mennyiségű szerelési anyagok és szerelvények készletezése és mozgatása. Megoldást kerestek arra, hogy miként lehet az építkezéseken megforduló nagy mennyiségű anyag és alkatrész nyilvántartást pontosítani, és azok mozgását követni.

A Vonalkód Rendszerház rendszerfejlesztői RFID alapú raktári nyilvántartó rendszer kiépítését javasolták, mely megoldás tökéletesen illeszkedik a rendszerrel kapcsolatos vevői elvárásokhoz:

a nyilvántartás pontosságának növelése,

az adatokhoz, készlet információkhoz való gyors hozzáférés,

a raktári készletmozgások követése.

A megoldás alapját az egyedi azonosításra szolgáló RFID tag-ek az on-line működésű LOG4Pro rendszer szolgáltatta. A beszállítóktól érkező termékek azonosításra többféle RFID bélyeg került alkalmazásra az azonosítandó eszköz, anyag függvényében. Az egyszerű, egyszer felhasználható, nyomtatható papír alapanyagú öntapadós címkétől a speciális, többször felhasználható, fémre is helyezhető megoldásokig.

Jellemzően az építkezéseken a legtöbb esetben nincsen kialakított számítógépes hálózat, így megoldást kellett találni az adatfelvételt végző RFID olvasók és a LOG4Pro rendszer közti kommunikációra is. Ezért az általunk ajánlott mobil RFID olvasók a GSM (3G/4G) hálózaton keresztül is kommunikálnak, így a távoli LOG4Pro szerveren minden készletmozgás azonnal könyvelődik, és a megfelelő jogosultság birtokában, távolról is elérhető válnak az adatok. A felhasználók (raktárosok, rendszer adminisztrátorok) jogosultsági szintjüktől függően kaphatnak információkat a készletekről, termékekről, illetve végezhetnek műveleteket.

A rendszerben az adatok riportok formájában is lekérdezhetőek, kielemezhetők, illetve exportálhatóak további feldolgozásra.

