Raktárháborúk 1. rész

A KION-csoporthoz tartozó Still és Dematic cégek automatizált raktárlogisztikai megoldásai már Magyarországon is hódítanak. Az integrált automata raktár-technológiák, szoftverek és szolgáltatások globális piacvezetőjének számító Dematic révén a főleg targoncaspecialistaként ismert Still a raktártechnika területén is a világ élvonalában van. „Jelentősen megnöveltük az áteresztőképességet, ami komoly megtakarítást jelent a működési és a munkaerőköltségekben. Az AutoStore® rendszerrel már készen állunk a jövő kihívásaira.” Daniel Pattberg, a C. E. Pattberg GmbH & Co. KG vezérigazgatója.