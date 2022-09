Raktárfelszerelés – hasznos raktári kellékek a térszervezéshez

Raktári tartozékok, amelyek megkönnyítik a munkát és javítják a biztonságot.

Címkék: logisztika raktár raktári automatizálás raktárlogisztika raktártechnika tárolástechnika TME

A hatékony raktári munkához három alapvető dologra van szükség. Az első az összes tárolt áru és tétel áttekinthető és rendezett válogatása – beleértve azokat is, amelyek magának a raktárnak a berendezését képezik. A második a leszállított, összegyűjtött és egyik helyről a másikra szállított áruk szervezése. A harmadik a tág értelemben vett biztonságról szól, amely magában foglalja a csomagolási és címkézési rendszereket is. Ha ezek közül bármelyiket figyelmen kívül hagyják, a raktári munka előbb-utóbb destabilizálódik. Hogyan kell megfelelően felszerelni a raktárt, hogy ez elkerülhető legyen?

Raktári kiegészítők és raktárrendszerekben használt kiegészítő berendezések

Tárolórendszerekről nem beszélhetünk a technikai felszereltség alapvető eleme, a tároló állványok említése nélkül. A vezető típus (amely a magasraktárak esetében is érvényes) a raklapos állvány, amely tovább bontható altípusokra, mint pl. soros raklap állvány, bejárható (drive-in) raklap állvány, mobil raklap állvány és gravitációs raklap állvány. Némelyikük elektromos hajtásokat használ, a legfejlettebbek pedig az automatizálás vezérléséért felelős digitális áramköröket figyelik. Vannak polcos állványok is, amelyek nem raklapos áruk és mindenféle akasztó vagy tartó tárolására szolgálnak. Ezeket szem előtt tartva számos tartozékrendszert fejlesztettek ki, amelyek megkönnyítik a tárolt tételek áttekinthető szelektálását, valamint támogatják a közepes vagy kis méretű elemek kényelmes és biztonságos tárolását. Ide tartoznak például a műanyag tárolódobozok, vagy másnéven tárolótálcák, amelyek különböző méretben és színben kaphatók, fiókok (egyes és készletben), dobozok (egy- és többrészes modulokban), különféle iratgyűjtők, elválasztó csíkok és sok egyéb kiegészítő az áruk tárolására és válogatására, túl sok is ahhoz, hogy itt mind felsoroljuk. A raktározás során az áruk szétválogatásának egyik fontos szempontja a tárolók címkézése. Ami itt hasznosnak bizonyulhat, az mindenféle jelölő, címke, valamint címkenyomtató (helyhez kötött és hordozható).

Kiegészítő felszerelések és tartozékok csomagoláshoz és raktári szállításhoz

Ami a raktáron belüli szállítást illeti, a kézi szállítókocsik (a villás targoncák és a raklapemelők mellett) jutnak először eszünkbe. Ezek egy- vagy többszintű, sokféle fogantyúval rendelkező, összecsukható vagy nem, négy- vagy kétkerekű eszközök, amelyek akár függőleges (pl. háztartási gépek), akár vízszintes helyzetben történő áruszállításra szolgálnak. Minden szállító meghatározott megengedett teherbírással rendelkezik, és többségük gumis vagy légtöltéses forgatható szállítókerekekkel van felszerelve, így még nagy teher esetén sem károsítja a használt felületet.A csomagolással kapcsolatos tevékenységeket tekintve a raktári berendezések alapvető elemei az olyan termékek, mint a csomagoló fólia, a zárható tasakok, mindenféle ragasztószalagok és ezek adagolói. Az elektronikai alkatrészek tekintetében érdemes figyelembe venni az elektrosztatikus kisülés elleni védelmet biztosító ESD anyagokat.

Raktárbiztonság – hasznos műszaki felszerelés raktárak számára

A raktárak biztonságának javítása érdekében fizikai, vizuális és hangvédelmet alkalmaznak. Az első típusba mindenféle vezetősín, burkolat, korlát, lökhárító és sorompó tartozik, míg a második csoportba főként biztonsági táblák, jelölő- és figyelmeztető szalagok és riasztók tartoznak pl. mozgásérzékelők aktiválják. Mindezek a megoldások (és sok más, ami túl sok ahhoz, hogy itt említsük) különböző méretben, színekben és számos anyagból készülnek. Fontos kiemelni, hogy ezek a biztonsági intézkedések nemcsak a dolgozók és a tárolt áruk védelmét célozzák, hanem magának a raktárnak a szerkezeti elemeit is, azaz a tetőtartó oszlopokat vagy a polctartókat.

Válassza ki raktári berendezéseit a TME segítségével

A TME termékkatalógusában a „Tárolás” részben a vásárlók különböző kategóriákba csoportosított termékek közül válogathatnak. Minden kategória megfelel a tárolórendszer-tartozékok, csomagoló- és raktári szállítási tartozékok és biztonsági tartozékok korábban említett sajátságainak. Az alábbi leírás röviden összefoglalja a legfontosabb termékcsoportokat.

Tároló ládák és dobozok

Ebbe a kategóriába nem csak a szabványos dobozok, ládák és tárolók, más néven tárolótálcák tartoznak, hanem a hordozható dobozok, rekeszdobozok, kerek dobozok és szállítóládák is. Vannak még biztonsági ütközők a konténerekhez, rudak a konténerek falhoz rögzítéséhez vagy elválasztók, amelyeket meghatározott konténertípusokhoz terveztek. Mindezek az elemek különböző színekben kaphatók, és túlnyomó többségük könnyű, de tartós műanyagból készült.

Fiókok és fiókrendszerek

Ez a kategória főként fiókkészletekből áll, amelyek lényegében kompakt dobozok monolit tokban vagy kihúzható készletek, amelyek kis moduláris tárolókból állnak. Vannak rekeszes fiókbetétek is, amelyek különböző elrendezésben kaphatók, pl. 3x3 (9 nagy rekesz) vagy 9x9 (81 kis rekesz). Tökéletes megoldás apró elemek tárolására, pl. elektronikus alkatrészek stb.

Nyomtatók és jelölők a TME katalógusában

Ez a nagyon átfogó kategória magában foglalja a nyomtatókat és a domborcímke-nyomókat, a kiegészítő felszerelések és a kapcsolódó tartozékok széles listáját, valamint mindenféle jelölőt: matricákat, címkéket, feliratokat és hőre zsugorodó jelölőket a tárolóhelyek, csomagolások vagy termékek kényelmes és tartós jelöléséhez.

Raktári eszközök a TME kínálatában

Ez a kategória elsősorban tárolómérlegekből áll, melyek között találhat horgos mérlegeket, szabványos tárolómérlegeket, amelyek hasznosnak bizonyulhatnak pl. ha nehéz és nagy méretű áruval dolgozik, valamint kisméretű elektronikus mérlegek, amelyek közül sok precíziós és számláló mérleg. Ez a sokféleség a raktárakban tárolt termékek hatalmas választékának köszönhető. Ez azt jelenti, hogy egyes raktárakban például több száz kilogramm maximális teherbírású mérlegre van szükség, míg más tárolóhelyiségekben a precíziós mérlegek lesznek hasznosabbak, melyeket nagyon kicsi elemekhez terveztek, pl. az elektronikai iparban. A készülékek második csoportjába többféle vonalkód- és RFID-leolvasó modell tartozik, míg a harmadik csoportba különféle típusú kézi szállítókocsik tartoznak a tartozékokkal, pl. egy készlet pótkerék. Ebbe a kategóriába tartoznak a bemeneti és kimeneti relék és csatlakozók is.

Csomagolás

Ebbe a kategóriába tartoznak a ragasztószalagok és szalagadagolók, szigetelő csomagoló- és buborékfóliák, ponyvák, csomagolószalagok, feszítőgumik és kiegészítők apró elemekhez, azaz pl. zárható tasakok és gumiszalagok. Az ilyen termékek hozzájárulnak a tárolt áruk rögzítéséhez, megkönnyítik a csomagolást és növelik a munka hatékonyságát. Különféle anyagokból készülnek, és sokféle változatban kaphatók (pl. ragasztószalagok sokféle színben, átlátszók is).

Biztonsági jelzések

Ahogy már említettük, a munkabiztonság az egyik alapvető szempont a raktár hatékony működése szempontjából. A helyek megfelelő megjelölése a biztonsági szabályok sarokköve, és ezt törvény írja elő. A TME kínálatában olyan jelölések találhatók, mint a tűzvédelmi és evakuációs táblák, valamint a biztonsági jelzések matricák, öntapadó fóliák és műanyag táblák formájában.

Figyelmeztető- és jelölő szalagok.

Ebben a kategóriában olyan szalagok találhatók, amelyek jelölésre vagy veszélyre figyelmeztető célokra használhatók. A gyakorlatban padlók jelölésére használják, pl. különböző biztonsági szintű zónák elkülönítésére vagy közlekedési útvonalak kijelölésére. Szabványos vagy öntapadós és csúszásgátlós változatban kaphatók, beltéri és kültéri használatra. Sokféle színben és szélességben kaphatók, akár 250 folyóméteres tekercsen. Ez azt jelenti, hogy biztosan megtalálja azt a megoldást, amely megfelel az Ön speciális igényeinek is.

Szöveg: Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.