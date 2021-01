Növekedett az autonóm mobil robotok piaca 2020-ban

Interjú Jesper Sonne Thimsennel, a Mobile Industrial Robots Közép- és Kelet-európai régiójának értékesítési igazgatójával

Címkék: anyagmozgatás automatizálás intralogisztika ipari robot kollaboratív robot logisztika raktár raktári automatizálás raktártechnika robot robotika

Az autonóm mobil robotok (AMR-ek) piacvezetője, a Mobile Industrial Robots (MiR) optimista a jövővel kapcsolatban, mivel derűsek a kilátások a belső logisztika automatizálásának terén. Jesper Sonne Thimsennel, a Mobile Industrial Robots Közép- és Kelet-európai régiójának értékesítési igazgatójával beszélgettünk a járvány automatizálásra mért hatásairól, illetve a jelenlegi robotikai trendekről.

A világjárvány kitörése már a globális gazdaság eredményeiben is megmutatkozik. Milyen hatással volt mindez az automatizálásra és a robotikai iparra?

A pandémia globális gazdaságot érő következményeit még mindig nem lehet teljesen felmérni, de az egyértelműen kijelenthető, hogy nagy hatással van rá. Az automatizálás egy hatékony és eredményes intézkedésnek bizonyult a folyamatos gyártás biztosítása érdekében járvány idején is, és a robotikai megoldások terjedése továbbra is folyamatosan növekszik. A járvány arra késztetett minket, hogy nézőpontot váltsunk, és az emberi munkaerő okosabb és biztonságosabb felhasználásának módjain kezdjünk el gondolkozni.

Amint a globális egészségügyi válság alábbhagy, a gyártóknak szembe kell nézniük a járvány hosszú távú gazdasági hatásaival. Ez lehetőséget ad a vállalkozásoknak arra, hogy a versenyképesség megőrzése érdekében a termelékenység maximalizálásának, a költségek csökkentésének, valamint a hatékonyság növelésének szempontjából átértékeljék és átalakítsák az ellátási lánc folyamatait.

De az már a világjárvány előtt is igaz volt, hogy a gyártóknak gyorsan kell reagálniuk a hirtelen változó vásárlói igényekre, hogy megőrizzék versenyképességüket, így a belső logisztikai munkafolyamatok és a termelékenység optimalizálására irányuló törekvések nem újkeletűek. Az új robotikai technológiák, mint például az autonóm mobil robotok (AMR-ek) számos gyártással és anyagmozgatással kapcsolatos művelet hatékonyságát képesek emelni. Az AMR-ek rugalmassága létfontosságú a modern gyártási környezetekben, ahol agilitásra és alkalmazkodóképességre van szükség, amikor változtatásokat kell véghezvinni egy termék, vagy a gyártósor kapcsán. Az AMR-eket könnyű programozni, egyszerűen integrálhatók már létező alkalmazásokba, és mindemellett gyors megtérülést biztosítanak.

Hogyan járulhatnak hozzá a mobil robotok a járvány elleni küzdelemhez, különösen raktári környezetekben?

Abban talán mindannyian egyetértünk, hogy a világjárvány felhívta a figyelmet arra, hogy a nyilvános helyeknek tisztának kell lenniük. Az egyik kihívást az jelenti, hogy a helyiségek és nagyobb területek felületeit folyamatosan és teljes mértékben fertőtleníteni kell, minden szögből, nap, mint nap.

Ezen igényekre választ adva egyre több UV-lámpatesttel ellátott fertőtlenítő robot kerül a piacra. (Az UVC-fény, amely a fertőtlenítésre használt UV spektrumra utal, lebontja a baktériumok és vírusok DNS szerkezetét.) Számos innovatív vállalkozás szerel fertőtlenítő egységeket AMR-jeire, hogy azokat szinte bármilyen kereskedelmi környezetben, repülőtereken, hotelekben, edzőtermekben, szupermarketekben, sőt még börtönökben is alkalmazzák. Az autonóm mobil robotok (AMR-ek) akkumulátoros mobil platformok, melyek fejlett szoftvere lehetővé teszi számukra, hogy biztonságosan és hatékonyan mozogjanak bármilyen belső térben. A rugalmas és állítható mobil robotokra széleskörű fedélzeti modulok rögzíthetők, melyeknek köszönhetően a robotok többféle feladatot is el tudnak látni.

Egy gyártási környezetben az AMR-ek hozzáadott értékkel segíthetik a vállalkozásokat ahhoz, hogy a korábbinál hatékonyabban, intelligensebben és biztonságosabban dolgozhassanak, miközben biztosítják a termelési folyamatok stabilitását és folytonosságát. Mindkét tényező minden eddiginél nagyobb jelentőséggel bír a jelenlegi helyzetben. Az automatizálás hozzájárul ahhoz is, hogy el lehessen kerülni a közvetlen emberi érintkezést, valamint a tömeges csoportosulásokat, jelentősen csökkentve ezzel a fertőzés kockázatát. Számos vállalat automatizálta már gyártási folyamatát és az együttműködő AMR-ek további használata nem csak a belső logisztikai folyamatokat képes optimalizálni, hanem a munkakörnyezetet is javítja azáltal, hogy betölti a hiányzó pozíciókat, illetve több kilométernyi út megtétele alól szabadítja fel az alkalmazottakat

A robotika technológiai fejlődése rendkívül gyors ütemben halad előre. Melyek az idei év legfontosabb robotizációs trendjei?

Az IFR (a Nemzetközi Robotikai Szövetség) legújabb globális jelentése szerint egyértelműen megfigyelhető, hogy az ember és robot közötti együttműködés továbbra is egy fontos trendnek számít a robotikában. A MiR robot egy jó példa erre, mivel az AMR-ek úgy dolgoznak együtt emberekkel, hogy mindeközben – természetesen – biztonságosan működnek. A MiR AMR-ek mindennapi biztonságos közlekedési mintáit a többszenzoros biztonsági rendszer garantálja. A közös munkaterületen zajló alkalmazások, ahol a robotok és az alkalmazottak egymás mellett dolgoznak, általános gyakorlattá válnak.

A piacra folyamatosan kerülnek új keletű okos finanszírozási megoldások, amelyek rugalmas fizetési lehetőségeket kínálnak a gyártóvállalatoknak. Ezek az üzleti modellek olyan piacokra is eljuttatják az automatizálást robotika formájában, ahol korábban nem lett volna lehetőség az ilyen technológiába való befektetésre.

Azonban emellett egyéb fontos trendeket is megemlíthetünk, mint például az okos gripperek terjedése, az egyszerű programozás, az ön-optimalizálás, vagy a felhő-alapú robotika. (Az IFR 2020-as globális robotikai jelentése alapján).

És mi a helyzet a szolgáltató robotok piacával, különösen az AMR-eket érintően?

Az AMR robotokat alkalmazó logisztikai rendszerek piaca növekszik a Nemzetközi Robotikai Szövetség szerint: 2018-ban 61%-os növekedés volt tapasztalható a területen történő értékesítésben. A legújabb, szolgáltató robotokat tárgyaló 2020-as jelentés azt írja, hogy csaknem ezer (889) szolgáltató robot-beszállító vállalat működik, és a piac értéke 2019 végén 1,9 millió amerikai dollárt tett ki. A logisztikai rendszereket (AMR-ek és AGV-k) érintően törtetlen emelkedés figyelhető meg. Azonban még mindig rengeteg monoton, piszkos, veszélyes és nagy óvatosságot igénylő feladattal foglalkoznak emberek, amiket a robotok is el tudnának végezni, ezzel emelve a hatékonyságot és a biztonságot. A COVID-19 megjelenése után emelkedő érdeklődést tapasztaltunk új alkalmazásokat érintően is, például az egészségügyi szektorból, vagy a személyes védőfelszerelések gyártásával kapcsolatban.

Mi tapasztalható a magyarországi piacon a mobil robotok telepítését illetően? Mik a leggyakoribb kihívások a gyártók számára, amelyek megakadályozzák a robotika gyorsabb terjedését, és amelyeket a mobil robotok segíthetnek megoldani?

Egyre nagyobb érdeklődést tapasztalunk az automatizált megoldásokat érintően a gyártóvállalatok részéről. Idén a Közép- és Kelet-európai (CEE) régió a MiR teljes értékesítések 10%-ért felel. Ebben a tekintetben a legaktívabb országok Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Magyarország, de Románia és a Balti régió piacai is fellendülőben vannak ezen a téren.

A tapasztalataink azt mutatják, hogy a gyártókat érő leggyakoribb kihívások között még mindig az intralogisztikában alkalmazható automatizált megoldások kapcsán érzékelhető relatív információhiányt, a munkaerő hiányát, vagy nem megfelelő elosztását, illetve a befektetéstől való félelmet találjuk. Célunk, hogy megszűntessük ezeket az akadályokat, és megmutassuk a piacnak, mennyire könnyű legyőzni ezeket a kihívásokat. Az AMR-eket arra tervezték, hogy optimalizálják a logisztikai és gyártási műveletek termelékenységet, miközben gyors és költséghatékony telepítésük nem okoz zavart a meglévő folyamatokban vagy elrendezésekben. A MiR autonóm mobil robotjait egy felhasználóbarát felületen keresztül lehet programozni, amihez nincs szükség előzetes programozási ismeretekre.

Továbbá 2019-ben a MiR elindította a MiR Finance lízingprogramot, és ennek a megoldásnak köszönhetően lejjebb került az autonóm mobil robotokba (AMR-ekbe) való befektetés pénzügyi korlátja, valamint azonnali megtérülést is eredményez. A program a magyar KKV-k számára is elérhető, ügyfeleink mostantól* akár három hónapos halasztott fizetést és 33 hónapos kamatmentes részletfizetést is választhatnak annak érdekében, hogy a befektetés pénzforgalmukra a lehető legkisebb hatással legyen.

Mely iparágak állnak az élen az AMR technológia alkalmazásában Magyarországon és a CEE régióban?

Az AMR-ek mindenhol, ahol belső szállítási folyamatok zajlanak, képes optimalizálni a folyamatokat. Az ipari szektorban az autóipar és az elektronikai szegmensek a legaktívabbak. A megoldásainkat olyan vállalatok használják, mint a Visteon Szlovákiában, a Flex Ausztriában, vagy a Whirlpool és a Schneider Electric Lengyelországban.

További szektorokat is megemlíthetünk, többek közt a független logisztika (3PL), az élelmiszeripar, az élettudományok, vagy a fogyasztói termékek ágazatát. Az autonóm mobil robotok napról napra kerülnek alkalmazásra új területeken, ahol korábban az automatizálás nem volt bevett szokás.

Az AMR piac vezetőjeként milyen technológiát és terméket kínálnak Önök? Miért számítanak egyedinek a megoldásaik?

A MiR autonóm robotjai a fejlett robotika új generációját jelképezik. Szolgáltatások széles körét kínáljuk, és mindezt egy helyen. A választék öt, különböző képességekkel bíró robotunk köré épül. A MiR100, a MiR200, és a MiR250 leginkább könyebb súlyok szállítására alkalmas az ipar, a logisztika, és az egészségügy területein. A MiR500 és MiR1000 pedig automatikusan gyűjti be és szállítja a raklapokat, illetve a nehezebb anyagokat, tárgyakat (fejenként 500 és 1000 kg-ig). A MiR robotok intelligensek, felhasználóbarátok és biztonságosak. Továbbá egyszerre több MiR robotot is irányítani lehet a MiR Fleet vezérlő-szoftver segítségével, amelyek így nagyobb üzemekben, gyárakban és raktárakban együtt dolgozhatnak. A MiRGo ökoszisztémánk különféle fedélzeti modulokat, kiegészítőket és egyéb megoldásokat tartalmaz, melyeket úgy terveztek, hogy zökkenőmentes együttműködésre tudjanak lépni robotjainkkal, és ezáltal kiterjesszék az automatizálásban rejlő lehetőségeket. Több, mint 100 termékkel rendelkezünk, amelyek lehetővé teszik, hogy teljes mobil alkalmazásokat a vállalatok egyéni szükségleteire lehessen szabni. Ezenkívül informatív, online képzéseket is tartunk a MiR Academy keretein belül, hogy tovább csökkentsük az automatizálás telepítését hátráltató akadályokat. Vállalatunk folyamatosan fejlődik, hogy mindig meg tudjon felelni az aktuális piaci igényeknek.