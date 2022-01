Mobil robotok támogatják az okostévék összeszerelését is

A Mirgor a MiR autonóm mobil robotjaival növeli műveleteinek skálázhatóságát, biztonságát és rugalmasságát

Címkék: anyagmozgatás ipari robot kollaboratív robot logisztika összeszerelés robot robotika televízió TV gyár

A Mirgor gyárában televíziók, okostévék és monitorok készülnek, 24-től 85 colos méretben, okos 4k és 8k technológiával. A TV-gyár ellátási folyamatának technológiai továbbfejlesztése érdekében a vállalat lecserélte korábbi félautomata, sofőrök által vezetett szállítójárművekre támaszkodó, szinte manuálisan működtetett rendszerét öt MiR AMR-re, amelyeket a MiR Fleet rendszerén keresztül irányít. Az újítás nagymértékű javulást eredményezett a biztonság, a helykihasználás és az anyagok gyártósorra való érkezése tekintetében.

A Mirgor egy argentin technológiai vállalat, amely Rosario városában létesített üzemeiben szórakoztató elektronikai cikkeket és autóalkatrészeket gyárt, illetve forgalmaz, valamint mezőgazdasági termékeket és olajos magvakat exportál. A Mirgor már több mint 37 éve dolgozik a működési területén élő közösségek integrációján és támogatásán, és elkötelezett aziránt, hogy folyamatosan fejlessze önmagát, valamint alkalmazkodjon a különböző követelményekhez, miközben hű marad a küldetéséhez, azaz a jövő építéséhez.

A televíziókat előállító üzemben dolgozó alkalmazottak különféle biztonsági kockázatoknak voltak kitéve, mivel az elavult ellátórendszer tv-képernyőkkel és –hátlapokkal megpakolt kocsik szinte manuális, emberi munkaerőre támaszkodó mozgatását követelte meg rendkívül forgalmas közlekedési folyosókon keresztül, ami nehézkes átláthatósághoz és a gyártósorhoz való nehezített hozzáféréshez vezetett. A vállalat meg volt győződve arról, hogy nem áll rendelkezésre hatékonyabb módszer a folyamatok optimalizálására vagy skálázására a jövőbeli fejlesztések érdekében, amíg fel nem térképezte, milyen új technológiákat vehetnének igénybe.

„A folyamatautomatizálás az okos logisztika egyik fő ismérve, és az új technológiák, mint például az automatikus szállító- ás tárolórendszerek, raktárakban való telepítésének közvetlen következménye. A Mirgornál fontosnak tartottuk, hogy kielemezzük, milyen automatizált megoldásokat lehet alkalmazni az ismétlő feladatok kapcsán a zavartalan munkafolyamat biztosítása érdekében. A MiR robotrendszereivel az a tapasztalatunk, hogy nemcsak felgyorsítják a létesítményeinkben végzett feladatokat, hanem növelik az alkalmazottaink biztonságát és maximális szinten optimalizálják gyártósorunk anyagellátó kapacitását” – mondta Julio Haberle, a Mirgor üzemvezetője

Okos logisztika: az automatizálás szerepe

A Mirgor célja az volt, hogy javítsa a munkahelyi biztonságot és optimalizálja az okostévék összeszereléséhez szükséges anyagok a gyártósorig vezető útvonalát.

Jelenleg, a MiR Fleet platformon keresztül irányított négy MiR200 Hook és egy MiR500 autonóm mobil robot (AMR) segítségével a Mirgor belső szállítása az egyszerű és centralizált online konfigurációnak köszönhetően gördülékenyen, torlódások és fennakadások nélkül működik.

"Ezeknek az új technológiáknak a bevezetésével ma már egyszerűen programozhatjuk és irányíthatjuk robotflottánkat, illetve robotjainkat különböző top modulokkal, vonóhorgokkal vagy egyéb tartozékokkal is felszerelhetjük, amelyek megkönnyítik a gyorsan és a gyártósoron dolgozó alkalmazottak által megkövetelt módon érkező anyagok szállítását” – mondja Miguel Santana, a Mirgor karbantartási menedzsere.

Magas fokú rugalmasság, könnyű használhatóság: az automatizálásból eredő versenyelőnyök

„Robotjaink biztonságosan közlekednek, elkerülik az emberekkel és akadályokkal való ütközést, át tudnak kelni ajtókon, valamint zsúfolt területekre is képesek behajtani, majd elhagyni azokat. Az épület tervrajzának CAD fájljait is közvetlenül a robotra tudjuk tölteni, de az egyszerű online interfészen is beprogramozhatjuk a térképet, amihez nincs szükség előzetes programozási ismeretekre. A robot küldetését egy hálózatba kapcsolt okostelefonon, tableten vagy számítógépen keresztül állíthatjuk be” – ismerteti Julio Haberle a technológia további előnyeit.

A Mirgor egy hivatalos MiR rendszerintegrátort, a Macon-t bízta meg azzal, hogy biztosítsa a szükséges támogatást a MiR autonóm mobil robotjainak telepítéséhez. „Az autonóm mobil robotok új generációja megváltoztatja azt, ahogyan a vállalkozások az anyagokat létesítményeiken belül szállítják. Ezen a területen pedig a MiR az éllovas. Rendkívüli rugalmasságuknak és intelligens technológiájuknak köszönhetően a MiR AMR-jei gyakorlatilag minden olyan helyzetben használhatók, ahol korábban az alkalmazottak foglalkoztak kocsik, vagy szállítmányok mozgatásával. Most lehetőség nyílt ezen feladatok automatizálására, így a munkavállalók értékesebb feladatokra koncentrálhatnak” – nyilatkozta Emiliano Herrero, a Macon értékesítési vezetője.

A MiR robotok biztonságos és költséghatékony mobil robotok, amelyek gyorsan képesek automatizálni belső szállítási és logisztikai feladatokat. A robotok optimalizálják a munkafolyamatokat, és munkaerőt szabadítanak fel, így a vállalatok növelhetik termelékenységüket, biztonságukat, valamint hatékonyabbá tehetik a folyamataik anyagellátását.

Garantált versenyképesség a jövőben is

“Egyre több vállalat kezdi meglátni az Ipar 4.0 legnépszerűbb technológiájának számító autonóm mobil robotok előnyeit. A Mirgor-nál nem várhattuk tovább versenyképességünk megerősítésével, a MiR személyében pedig kétségtelenül egy remek szövetségesre találtunk, akinek köszönhetően napról napra tovább tudunk fejlődni. Egyértelmű, hogy a technológia alkalmazásával szerzett tapasztalatainkat más gyárainkkal is megosztjuk, hogy a továbbiakban is folytathassuk sikeres jövőnk alakítását az iparágon belül” – foglalta össze Julio Haberle.

www.mobile-industrial-robots.com