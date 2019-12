Maximális térkihasználás

Raktármodernizáció a VAHLE Csoportnál: a logisztikai felületek megkétszerezése a darabáru-raktárban

A PAUL VAHLE GmbH &Co. KG Kamenben üzembe helyezte Európa egyik legmodernebb anyagáramlási rendszerét. Ezzel a 2,5 millió eurós raktármodernizálás hivatalosan is befejeződött. A mobil ipari alkalmazásokat forgalmazó vállalat ebből a raktárból látja el a gyártást különböző komponensekkel. A komissiózás automatikusan zajlik a Jungheinrich legújabb raktártechnológiájának segítségével. A létesítmény hivatalos megnyitóján számos politikai, gazdasági vezető és a vállalat vezetése is részt vett.

„Ezzel az innovációval a VAHLE nagy lépést tett a jövőbe és megalapozta a teljes gyártási és raktározási folyamatának fenntartható optimalizálását” - nyilatkozta Achim Dries, a Paul VAHLE GmbH & Co.KG ügyvezető igazgatója. Az új rendszer központi része egy 7.314 tárhellyel rendelkező automata darabáruraktár. Dupla mélységben, illetve keresztirányban négyszeres mélységben tárolt ládák mérete 600 x 400 és 300 x 400 milliméter, melyeket a kategória leggyorsabb felrakógépe, a Jungheinrich STC felrakógép szolgál ki. A felrakógép menetsebessége 6 méter másodpercenként. Emellett épült egy széles folyosós raktár karos állványokkal a szálanyagok tárolására és egy úgy nevezett átfolyó rendszerű görgős állvány. A modernizálásnak köszönhetően a logisztikai felület 3.500 négyzetméterre nőtt, szinte megduplázódott.

A darabáru-tároló rendszer üzembe helyezésével a VAHLE a világon az első olyan vállalat, amely a 2018-ban bemutatott STC típusú felrakógépet alkalmazza” - mondta Jürgen Wagenknecht, a Jungheinrich projektvezetője. A berendezés úgy nevezett „SuperCaps” energiapufferrel rendelkezik, amely speciálisan a menettulajdonságokhoz illeszkedik. Tárolja a fékezési folyamat során felszabaduló energiát, majd gyorsításkor ismét visszatáplálja azt a hajtásrendszerbe. A rendszernek köszönhetően az energiaszükségletet és annak rendelkezésre állási költségeit a hagyományos rendszerekhez képest 25 százalékkal csökkentettük” - folytatta Dries.

Az energiaátvitelt a VAHLE áramvezető sínrendszere, a vConductor VKS6 biztosítja. „A piacon jelenleg elérhető legjobb komponenseket építettük be. Ily módon nemcsak a darabáruraktár teljesítőképességét biztosítjuk, hanem működés közben is meg tudjuk mutatni ügyfeleinknek az áramvezető sínrendszert.”

Térkihasználás szempontjából is maximálisan hatékony a rendszer. A sínek innovatív kialakításának és az oszloplábnál beépített omega meghajtásnak köszönhetően a felrakógép kategóriájában a legkisebb alsó tárolási szintet biztosítja. Az eredmény kisebb helyigény nagyobb raktárkapacitás és forgalom mellett. Emellett a megrendelések kiszállítása során is növekedett a komissiózási teljesítmény. Az automata darabáru-raktárral párhuzamosan egy modern pick-to-light berendezés is telepítésre került, melyet egy gyorsan forgó alkatrészek tárolására alkalmas átfolyó rendszerű görgős állvánnyal kötöttek össze.

A Paul VAHLE GmbH & Co. KG mobil ipari alkalmazásokhoz forgalmaz rendszereket. 1912-es alapítás óta világszerte szállít a legkülönbözőbb felhasználási területekre egyedi energia- és adatátviteli rendszereket. Elsősorban az emeléstechnika, az intralogisztika, a kikötő-, az autóipar, a személyszállítás és a szórakoztató ipar területeit látja el. Többek között 1912-ben Paul Vahle fejlesztette ki az első réz áramvezető sínt.

A Paul VAHLE GmbH & Co. KG székhelye Kamenban van és a VAHLE Csoporthoz tartozik. A családi vállalkozás fenntarthatóan tervez és működik, a minőség, az innováció és a megoldásorientált gondolkodás a legfőbb értékei. A csoport forgalma meghaladja a 120 millió eurót. Több mint 750 dolgozójából 630 a kameni és dortmundi telephelyeken, valamint 12 további értékesítési irodában dolgozik. VAHLE tizenkét leányvállalatával és képviseletével világszerte több mint 50 országban van jelen.

