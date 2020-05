Külső raktár tetővel és zajvédelemmel

Címkék: állvány logisztika OHRA raktár raktárlogisztika raktározás raktártechnika tárolástechnika

A Kraft Baustoffe cég, amely saját adatai alapján jelenleg a legnagyobb építőanyag-kereskedő vállalat a müncheni régióban, Höhenkirchen-Siegertsbrunn-ban létesített új telephelyének nyitott raktárát OHRA raklapos és karos állványok alkalmazásával alakította ki. Az állványokat nemcsak tetőkkel szerelték fel; mivel a telephelyen szigorú zajvédelmi előírások vannak érvényben, ezért többek között egy hátsó fal burkolatot is kialakítottak, amely zajvédelmi eszközként szolgál. A raklapos állványok polcteherbírása akár 4 500 kg, a karos állványok állványai akár 5 000 kg-ig terhelhetők, ez karonként max. 1 000 kg terhet jelent.

A Kraft Baustoffe cég, amely saját adatai alapján jelenleg a legnagyobb építőanyag-kereskedő vállalat a müncheni régióban, Höhenkirchen-Siegertsbrunn-ban létesített új telephelyének nyitott raktárát OHRA raklapos és karos állványok alkalmazásával alakította ki. Az állványokat nemcsak tetőkkel szerelték fel; mivel a telephelyen szigorú zajvédelmi előírások vannak érvényben, ezért többek között egy hátsó fal burkolatot is kialakítottak, amely zajvédelmi eszközként szolgál.

2019-ben a Kraft a höhenkircheni és wolfratshauseni telephelyek összevonásával új telephelyre, Höhenkirchen-Siegertsbrunn-ba helyezte át székhelyét. Ezen a telephelyen immár jelentősen nagyobb alapterület áll rendelkezésre, olyannyira, hogy az ügyfeleknek az építőanyagok teljes termékpalettája bemutatható az építőipar szinte valamennyi szakipari tevékenységét illetően, a mélyépítéstől és a kert- és tájépítészettől kezdve a szárazépítésen keresztül egészen a tetőépítésig és bádogosmunkákig.

Ezen sokféle különböző anyag tárolásához a Kraft ismét OHRA raklapos és karos állványokkal szerelte fel új külső raktárát. Minőségüknek köszönhetően ezek az állványok már az építőanyag-kereskedők egyéb telephelyein is bizonyítottak. Az OHRA ugyanis kizárólag perforálatlan acélprofilokat használ állványainak tehertartó elemeihez. Ebből adódik az állványok teherbírása és keskeny felépítése, ami kompakt tárolást tesz lehetővé kis alapterületen. A raklapos állványok polcteherbírása akár 4 500 kg, a karos állványok állványai akár 5 000 kg-ig terhelhetők, ez karonként max. 1 000 kg terhet jelent.

Az OHRA mellett szól az is, hogy minden állványt kifejezetten az ügyfelek igényeire szabnak. A Kraft kezdettől fogva állvány-szakértőket vont be a külső raktár tervezési folyamatába. Így minden tárolással, statikával, víztelenítéssel vagy zajvédelemmel kapcsolatos kérdést kellő időben mérlegelni tudtak és így a hatékony raktárrendszert kedvező költségek mellett sikerült kialakítani. Ugyancsak ennek a folyamatnak a részét képezte az OHRA tetőkaros állványok kialakítása trapézlemez fedéssel. Továbbá az ingatlan határán lévő polcokat tartószerkezettel látták el, amelyekre a helyszínen zajvédő falakat szerelhettek fel. Így a Kraft széleskörű termékválasztékának megfelelő raktárkapacitás kialakítása vált lehetővé, ami ugyanakkor biztosítja München városa szigorú zajvédelmi előírásainak való megfelelést is.

www.ohra.hu