Következetesen gyorsaságra teremtve

Nagy teherbírású karos állványok a Mundinger Transport vállalat számára

Címkék: állvány logisztika OHRA raktár raktári rendszerek raktárlogisztika raktározás raktártechnika tárolástechnika tárolórendszer

Daru helyett az acéltermékek szállításával foglalkozó Mundinger Transport vállalat a szálanyagok anyagmozgatását következetesen villás targoncával oldja meg. Ezáltal jelentősen rugalmasabban és hatékonyabban valósulhatnak meg a logisztikai folyamatok.

A rudak forgalmazásához szükséges acéltermékek szakszerű szállításával foglalkozó Mundinger Transport új, baden-württembergi raktárában, Rudersbergben konzekvens módon a villás targoncával kivitelezhető folyamatos anyagmozgatást részesíti előnyben. „A legtöbb szálanyag raktárban használt daru gyakran szűk keresztmetszetet fed le a hatékony intralogisztika szempontjából”, számol be tapasztalatairól Dietmar Wiedmann, ügyvezető. „Ezzel szemben ha az összes logisztikai folyamatot targoncával végezzük, akkor egy nagyon rugalmas és hatékony rendszert tudhatunk magunkénak.” Mivel a Mundinger Transport a rúdanyagot akár egyedileg, megrendelésre kötegeli, csomagolja, sőt fűrészeli is ügyfelei számára, az anyagmozgatás során tanúsított hatékonyság különösen fontos számára. Wiedmann úr hozzáteszi: „A használatban lévő targoncák számának növekedésével ezen kívül a raktár átrakodási teljesítménye is nagyon egyszerűen növelhető – ez darukkal nem megvalósítható.”

Standard targoncákhoz tervezett raktár

Így a targoncák használatára épül az új szálanyag raktár alapkoncepciója: A 3-6 méteres tiszta acél és nemesacél rudak és kötegek karos állványokon tárolhatók. Így a targoncával célzottan és gyorsan hozzáférnek az egyes árucikkekhez. Olyan 5 tonnás osztályba tartozó standard targoncákat használnak, amelyek akár 4 tonnás terhet is kényelmesen mozgatni tudnak. Minden állványt egy targonca rakományával kell megtölteni, így a folyamatok a lehető legegyszerűbben kivitelezhetők. A biztosan elérhető emelési magasságot Wiedmann úr 5,5 méterben határozta meg.

40 tonna összteherbírás

A következőképpen határozták meg a karos állványrendszerek általános feltételeit: Legfelső raktárszint 5,25 méteren, tíz tárolási szint, 4 tonna polcteherbírás, 40 tonna összteherbírás. „Csak kevés állvány-gyártó rendelkezik ilyen nagy terhekre szabott standard állványokkal”, mondja Wiedmann. Az OHRA viszont megfelelő koncepciót kínált nekünk. A perforálatlan acélprofilokból készült teherhordó elemek alkalmazásának köszönhetően a kerpeni vállalat karos állványai rendkívül nagy teherbírásúak. „Fontos volt számunkra a beakasztható karok 5 cm-es finom állíthatósága”, teszi hozzá Wiedmann úr. „Így a polcmagasságokat pontosan a kötegek tényleges magasságához igazíthatjuk. Ezáltal jelentősen kevesebb az üresjárat és a szükséges emelési magasságokat is minimalizálhatjuk – minden megspórolt centiméter csökkenti az anyagmozgatásra fordított időt.”

40 százalékkal hatékonyabb

A Mundinger Transport új raktárában jelenleg összesen tíz darab, 74 méteres sorból álló egyoldalas és kétoldalas karos állványok biztosítanak elegendő helyet a jelenleg 6500 tonnás, acél szálanyag-készlet számára. A karos állványokon történő tárolás révén a raktározott áruk könnyen áttekinthetők. Az egyes árucikkekhez való pontos hozzáféréssel minimalizálhatók a kiszállítási hibák. Az egyszerűbb anyagmozgatás jelentősen csökkenti az áruk sérülését a padlón történő tárolással szemben. Mindenekelőtt azonban a raktár lehetővé teszi a még hatékonyabb raktározási folyamatok lebonyolítását: „Összehasonlítva egy jellemzően darukkal dolgozó szálanyag-raktárral, a munkaerő kihasználtsága 40 százalékkal hatékonyabb”, magyarázza Wiedmann úr. Gond nélkül megvalósíthatók így akár a rövid határidejű kiszállítások is – a Mundinger Transport általában 24 órán belül teljesíti a megrendeléseket. A kiszállítást végző teherautók is jól járnak a gyorsabb raktárral, hangsúlyozza Wiedmann úr: „Nálunk a gépjárművezetők maximum 60 percet várnak a teherautók kirakodására.”

www.ohra.hu