Könnyen elsajátítható címkenyomtatás: az BradyPrinter i5300

Megbízható címkék precíz nyomtatása telepítés, beállítás és hulladék nélkül.

Állítsa be, kapcsolja be, és nyomtasson gyorsabban, mint azt valaha gondolta a BradyPrinter i5300 ipari címkenyomtatóval. Intuitív, automatikusan kalibrál és precíz, vonalkódokat és kis betűméretet is képes akár 5,08 mm méretű címkékre nyomtatni.

Stabil fémvázas felépítésével a nagy volumenű és a kevert címkenyomtatási alkalmazásokban is jól teljesít, úgymint: elektronikai és termékazonosítás, vezeték- és panelazonosítás, laboratóriumi azonosítás és biztonsági és létesítményazonosítás.

Jellemzők és előnyök:

Nincs veszteség: a maximális anyagfelhasználás (és a költségcsökkentés) érdekében már a legelső címkére is precízen nyomtat

a maximális anyagfelhasználás (és a költségcsökkentés) érdekében már a legelső címkére is precízen nyomtat Gyors telepítés: 20 másodperc alatti fogyóanyagcsere kalibráció, továbbá érzékelő- és nyomtatásbeállítás nélkül

20 másodperc alatti fogyóanyagcsere kalibráció, továbbá érzékelő- és nyomtatásbeállítás nélkül Precíziós nyomtatás: a 300 vagy 600 dpi felbontású típusok akár nagyon kis, 5,08 mm-es méretű címkéket is képesek beigazítani és azokra nyomtatni

a 300 vagy 600 dpi felbontású típusok akár nagyon kis, 5,08 mm-es méretű címkéket is képesek beigazítani és azokra nyomtatni Időtakarékos: gyorsan nyomtat, a munkák felfüggeszthetők, folytathatók vagy egy írásvédett listában tárolhatók

gyorsan nyomtat, a munkák felfüggeszthetők, folytathatók vagy egy írásvédett listában tárolhatók Nyomtatás címketípusok ezreire: opciók készleten levő és egyedi tételekhez

