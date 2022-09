Keltse életre eszközeit átfogó RFID megoldásokkal

Címkék: azonosítás azonosítási technológia azonosító címke Brady címke nyomon követés RFID

Juttassa munkahelyét a hatékonyság és termelékenység következő szintjére megbízható RFID-vel. Keressen, azonosítson, kövessen nyomon és keressen egyszerre több eszközt 15 m távolságból, közvetlen rálátás nélkül. Egyedi digitális azonosító biztosítása minden eszköznek!

A Brady Corporation átfogó RFID-megoldása révén az eszközök egyetlen címke alkalmazásával bármilyen ipari környezetben egyedi, digitális azonosítót kaphatnak. A felhasználók egyszerre, távolról, valós időben azonosíthatják és találhatják meg a felcímkézett eszközöket, anélkül, hogy ehhez közvetlen rálátásra lenne szükségük.

Ismerje meg, hogyan!

Az Ön igényei. Az Ön megoldása.

A Brady teljes globális gyártási kapacitását és szolgáltatásait kihasználja az átfogó RFID-megoldás egyes elemeinek testreszabásához és az RFID-vezérelt hatékonyság biztosításához bármely egyedi munkahelyen. A címkebeolvasási tartomány rugalmasan alakítható, ahogy minden más címketulajdonság is, így a címkék számos ipari környezetben megbízhatóan hozzáigazíthatók a felhasználók eszközeihez. Érzékelők ágyazhatók be a környezeti adatok rögzítésére, beleértve a hőmérsékletet vagy a nedvességszintet is. A beolvasók egyedileg programozott alkalmazásokkal is összekapcsolhatók, amelyek a specifikus üzleti igényekhez feldolgozhatják az adatokat, de a Brady képes a teljes megoldásnak a meglévő ICT-infrastruktúrával való integrálására is.

“A legapróbb részletig az ügyfél igényeihez igazítható teljeskörű megoldások a cégek széles köre számára teszik elérhetővé az RFID-t, még a legtöbb címke és olvasó számára kihívást jelentőnek tekintett környezetekben is.”

Kanyik László, Cluster Sales Manager IDS EMEA EAST, Brady Corporation

Jelentős előrelépés a munkahelyi hatékonyság terén

A jól bevált, minőségi RFID-megoldások számos iparágban jelentős előrelépést tesznek lehetővé a működési hatékonyság terén. A kézi RFID-olvasókkal több eszköz is megkereshető, azonosítható, nyomonkövethető és visszakereshető akár 15 m távolságból, közvetlen rálátás nélkül. A rögzített RFID-olvasók akár az egész munkaterületet lefedhetik, ezzel jelentősen felgyorsítva az eszközök nyomonkövetését. Ennek eredményeként az alkalmazottak gyorsan megtalálhatják a szükséges felcímkézett eszközöket, automatizálhatók a készletek és a teljesség szempontjából másodpercek alatt ellenőrizhetők a kimenő rakományok.

Milyen előny jelentkezett más cégeknél?

Ismerje meg esettanulmányainkat >>

A vállalata karnyújtásnyi távolságban

A felcímkézett eszközre vonatkozó, automatikusan gyűjtött adatok a befektetett eszközök számának, helyének, megelőző karbantartásának és környezeti elemeinek megadásával segíthetnek a stratégiai döntéshozatalban. A készletszintekre vonatkozó döntéseket az automatikusan gyűjtött legfrissebb adatok támaszthatják alá, ezzel tovább növelve az üzleti hatékonyságot és jövedelmezőséget - mindezt az eszközök egyedi digitális azonosítóinak köszönhetően.

Töltse le az ingyenes RFID útmutatót >>

Brady Corporation

www.brady.hu