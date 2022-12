Jól átgondolt megoldás

Karos állványok az ALBIXON vállalatnak

Címkék: állvány logisztika OHRA raktár raktárlogisztika raktártechnika

Az ALBIXON vállalat, az úszómedencék és medencefedések Európában piacvezető gyártója az OHRA tetős karos állványaival bővítette a raktárkapacitását. Itt alumínium profilokat tárolnak raklapokon, a raklapok hossza 5–12 méter, a súly pedig 500–1200 kg. A vállalat az új állványrendszerrel nemcsak a bővülő gyártás anyagszükségletét tudja lefedni, hanem összességében a tárolás is hatékonyabban valósulhat meg.

Időjárás elleni védelem és raktárkapacitás

Az ALBIXON vállalatnál évről évre nagyobb a medencefedések iránti kereslet Európában. Ezért a prágai székhelyű és a közeli Hořovicében nagy gyártóterülettel rendelkező vállalat bővítette a gyártási kapacitását. Új kültéri raktárakat is létrehoztak, amelyekben a medencefedésekhez szükséges alumínium profilokat tárolják. A padlón való tárolás nem jöhetett szóba, mert a gyár területén korlátozott a rendelkezésre álló hely. Továbbá a kiváló minőség megőrzése érdekében meg kell védeni továbbá az alumínium profilokat az időjárási körülményektől.

Tetős karos állványok

Az ALBIXON végül az OHRA állványrendszereiben találta meg az igényeire szabott raktári megoldást: A három sorban elhelyezett 7300 mm-es karos állványok maximálisan kihasználják a rendelkezésre álló helyet. A karos állványok mindegyike 500 kg teherbírású. Az állványok fölött részben átlátszó PVC-vel borított tető húzódik végig, amely a padló közelében is megfelelő fényt biztosít.

Csökkenő költségek

A vállalat nemcsak extra tárolási kapacitást nyer az új állványrendszerrel, hanem költségeket is megtakarít a karos állványokon történő tárolásnak köszönhetően: Elkerülhető a felesleges anyagmozgatás, növekszik a raktáron belüli szállítás hatékonysága, és csökken a tárolt árukban keletkező károk kockázata is. Az időjárás elleni védelemnek köszönhetően a minőségellenőrzési költségek is alacsonyabbá válnak. A tárolt áruk megfelelő átláthatósága révén jelentősen egyszerűsödik a leltározás is. Az ALBIXON vállalattól Jan Miřejovsky egy további érvet emelt ki az OHRA állványai mellett: „Az ALBIXON-nál az ügyféligények állnak az első helyen, és nagyra értékeljük, hogy az OHRA is ezt a filozófiát követi.”

