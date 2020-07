Hatékonyságnövelés a bútolapraktárban

Címkék: automatizálás bútoripar intralogisztika OHRA raktár raktári automatizálás raktárlogisztika raktártechnika

A Drevo Trust, Csehország egyik legnagyobb bútorgyártó és beltéri berendezésekkel foglalkozó termékbeszállítója új raktárat helyezett üzembe bútorlap tárolására. Csehország egyik első, automatizált lapraktáráról van itt szó: A ki- és betárolás, a komissiózás és a rendelésre készülő csomagok előkészítése teljesen automatizált módon valósul meg.

Ez nemcsak a teljes raktározási és komissiózási folyamat hatékonyságát növeli, hanem egyben magas szintű térkihasználást tesz lehetővé és csökkenti a termékekben keletkező károk előfordulását is. A kétlépcsős komissiózás előnyeinek kihasználása egy teljesen új koncepciót rejt magában: A csomagok ki- és betárolását a raktárba egy állványkiszolgáló rendszer végzi. Amennyiben a szállítmányozási megbízás különböző egyedi lemezek összeállítását igényli, egy vákuum manipulátor a megfelelő termékcikkeket szállításra előkészíti, amelynek során párhuzamosan több megbízás is feldolgozható. Így a két különálló rendszer a legszűkebb helyen is nagy hatékonysággal állítja össze a megrendeléseket. A raktárat a karos állványok piacvezetője, az OHRA cég valósította meg, az állványkiszolgáló rendszert szállító Köttgen partnervállalattal való szoros együttműködésben.

Az új, központi raktárban leginkább különböző méretű és kivitelű, laminált faforgácslapokat és munkalapokat tárolnak. A raktár összesen több, mint 3400 darab, akár 2 tonna súlyú és általában 2800x2070 mm nagyságú csomagnak biztosít helyet. A Drevo Trust végfelhasználói és leányvállalatai részére történő szállításhoz innen történik a rendelésre készülő csomagok komissiózása az ügyfelek számára.

A raktár az OHRA cég közreműködésével valósult meg. A karos állványok piacvezetője kizárólag perforálatlan acélprofilokat használ állványai összes tehertartó elemének gyártásához. Az állványok kiváló teherbírása és kifejezetten keskeny felépítése tehát a legjobb feltételeket biztosítja az ideális térkihasználás szempontjából a Drevo Trust új, 11 m magas raktárában. Az OHRA mellett szólt a teljesen automatizált faipari raktár megvalósításakor a sokéves tapasztalat is. Az állványok specialistáját már a raktár tervezésénél bevonták a folyamatba, amelynek során az OHRA szorosan együttműködött az állványkiszolgáló rendszereket szállító Köttgen vállalattal. Így az állványok és a kiszolgáló rendszerek csatlakozóegységeit pontosan össze tudták hangolni, és megvalósulhatott a problémamentes automatizálás.

Az OHRA összesen hét darab kétoldalas és két darab egyoldalas, 57 m hosszú karos állványt szállított. A nyolc folyosót két állványkiszolgáló rendszer szolgálja ki. Az állványfolyosókról a folyamat kiszolgálása két állványkiszolgáló rendszeren keresztül valósul meg. A csomagokat az ún. kaotikus tárolás rendszere alapján raktározzák be, majd azokat az állványfolyosók elülső részén telepített egyik kereszttartó állványhoz szállítják. Közvetlenül erre az állványra csatlakozik egy szintén az OHRA által telepített acél szerkezetű felépítmény. Erre automatikus vákuumrendszert telepítettünk, amely a szükséges egyedi lemezeket egyszerre akár öt ügyfélmegrendelés számára rendelkezésre tartja. Az elkészült, komissiózott megrendeléseket ezt követően az állványkiszolgáló rendszer az átadási pontra szállítja, ahonnan végezetül villás targoncával készítik elő azokat a berakodáshoz.

A teljes berendezést a Drevo Trust WMS és Automation rendszere irányítja. Így az ügyfelek megrendeléseit automatizált módon, két műszakban komissiózzák. A Drevo Trust korábban használt raktárrendszeréhez képest az új raktár térkihasználása lényegesen jobb, a termékekben keletkező esetleges károkat jelentősen csökkentették és a komissiózáshoz szükséges időtartam jelentős mértékben rövidült. Továbbá javult a komissiózás minősége és minimalizálták az ügyfélcsomagok összeállításakor előforduló hibákat. Az új raktárat 2019 közepén helyezték üzembe, időközben a Drevo Trust további raktárak kialakításával bízta meg az OHRA-t.

